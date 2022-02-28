أوكرانيا

- شنت روسيا قصف صاروخي على العاصمة الأوكرانية كييف التي مازالت تحت سيطرة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مع استمرار جهود مقاومة الغزو.

وقتل ما لا يقل عن 198 أوكراني، فيما فر أكثر من 120 ألف شخص منذ بدء التحرك العسكري الروسي يوم الخميس الماضي، بحسب ما قاله مسؤول في الأمم المتحدة لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، السبت بحسب رويترز، إن هجوم القوات الروسية على كييف لا يحرز تقدما، وإن نحو 3500 جندي روسي قتلوا أو أصيبوا حتى الآن.

ولم تعلن روسيا عن تكبدها أي خسائر.

وطلبت حكومة كييف من سكان المدينة البقاء في منازلهم حتى صباح يوم الاثنين، فيما تقترب القوات الروسية من العاصمة.

يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا، يوم السبت، تحركها لاستبعاد روسيا من نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية بين البنوك، وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات التي ستشمل أيضا قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي ستنفذ في الأيام المقبلة، وفق رويترز.

وقال نظام سويفت للمدفوعات إنه مستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.

فيما أعلنت عدة خطوط طيران دولية من بينها لوفتهانزا الألمانية، وKLM الهولندية إيقاف رحلاتها إلى روسيا لمدة أسبوع، بينما علقت دول أخرى الرحلات من وإلى روسيا.

وتعرض الحكومة الأوكرانية مكافأة لمن يدلي بمعلومات متعلقة بمحافظ العملات المشفرة الخاصة بالسياسيين الروس والبيلاروسيين، بحسب تغريدة لميخايلو فيدروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني.

للمزيد: تحليل- الاقتصاد، وليس النووي فقط، سر جراءة بوتين

إيران مستعدة لاتفاق نووي

- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت، أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع الدول الكبرى إذا أظهرت القوى الغربية إرادة حقيقية، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف أن إيران تسعى إلى اتفاق جيد، ولکن في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء في المفاوضات، وقال إنه ينبغي على الجانب الآخر اتخاذ قرار سياسي.

للمزيد: تحليل- إيران والغرب.. ماذا سيحدث لو اتفقا؟

"المملكة القابضة" تتحول للربحية

- تحولت شركة المملكة القابضة السعودية إلى الربحية في العام الماضي بعد صافي خسائر سجلتها في 2020، إذ سجلت الشركة صافي أرباح في 2021 بنحو 1.02 مليار ريال سعودي (272 مليون دولار) مقارنة بصافي خسائر بحوالي 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في العام السابق له، بحسب النتائج المالية للشركة المنشورة الأحد على البورصة السعودية.

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الإمارات تخفف قيود كورونا

- بدأت الإمارات اعتبارا من يوم السبت 26 فبراير العمل تخفيف التدابير المفروضة لمواجهة انتشار كورونا، وشمل القرار إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري يوميا لمدة 5 أيام للعاملين في كافة القطاعات بالدولة.

وتضمن القرار أيضا إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وأن تكون اختيارية للاماكن المفتوحة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

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مصر وقمح أوكرانيا

- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، في حوار مع صحيفة الشروق المحلية، إن مصر -وهي أكبر مستورد للقمح في العالم- تسير فى خطة لتنويع مصادر توريد القمح من قبل بدء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "روسيا وأوكرانيا هما الدولتان الأكبر لتصدير القمح لنا، لكن هناك 14 دولة أخرى معتمدة من وزارة التموين كمصادر توريد القمح، وبعض هذه الدول تقع فى مناطق خارج أوروبا مثل أستراليا والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وباراغواى، فكل هذه الدول خارج منطقة الصراع الحالى، وباقى الدول الأخرى التى نستورد منها تقع فى أوروبا مثل صربيا وألمانيا ورومانيا وفرنسا".

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مفاوضات سد النهضة مجمدة

- قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، في تصريحات يوم السبت، إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي "متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي"، بحسب بيان لوزارة الري المصرية.

وأضاف: "مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".



للمزيد: خبر- مصر وأوغندا توقعان اتفاق أمني وسط تفاقم لأزمة سد النهضة

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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