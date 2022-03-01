تونس ترفع أسعار الوقود

- أعلنت وزارة التجارة التونسية، يوم الإثنين، رفع سعر المحروقات بداية من الثلاثاء الأول من مارس مع بلوغ أسعار النفط العالمية مستويات قياسية وتخطيها حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وقالت إن "كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز ب 140 مليون دينار (نحو 48 مليون دولار) في السنة".

وقالت الوزارة إن سعر لتر البنزين الخفيف الخالي من الرصاص سيزيد بـ 65 مليم فيما سيزيد البنزين الخالي من الرصاص (الممتاز) بـ110 مليم للتر وأضافت أن الزيادة لا تشمل أسعار غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.

وكانت تونس رفعت أسعار الوقود في فبراير الماضي، بعد أن زادت الأسعار 3 مرات في العام الماضي.

للمزيد: تحليل-قيس سعيد بين مطرقة الشارع التونسي وسندان صندوق النقد

مصر وأزمة القمح والخبز

- ألغت هيئة السلع التموينية المصرية، يوم الاثنين، مناقصة دوليّة لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل، ليكون الإلغاء الثاني بعدما ألغت مناقصة يوم الخميس الماضي، لمحدودية عدد المؤسسات المشاركة وعدم استعدادها لخفض أسعارها بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق الحبوب بينما تتسبّب الحرب في أوكرانيا في تقليص الإمدادات، بحسب رويترز.

يأتي هذا فيما قال وزير التموين المصري، في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، وفق رويترز، إن الدولة تدرس الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجا، والتي ستتلقى دعم نقدي لتعويضها عن رفع السعر.

وأضاف ان احتياطي القمح لمصر - وهي أكبر مستورد للقمح في العالم - يكفي ل4 أشهر.

للمزيد: إنفوجرافك- الخبز والحرب

"شل" تغادر روسيا

- أعلنت شركة شل للطاقة، في بيان مساء الاثنين، عزمها التخارج من مشروعاتها للطاقة في روسيا، على غرار شركة بريتش بتروليم، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعمل في روسيا شركات طاقة أوروبية أخرى منها: توتال، وإكسون موبيل، وإيني.

للمزيد: تحليل- أبرز المستثمرين بالطاقة في روسيا ..من هم؟

أول عقوبات مباشرة على قطاع الطاقة الروسي

- قررت الحكومة الكندية، يوم الاثنين، حظر جميع واردات النفط الروسي إلى البلاد، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي أول عقوبات تمس قطاع النفط والغاز الروسي بشكل مباشر، إذ عمدت الدول الغربية الأخرى في عقوبتها الأخيرة المعلنة على روسيا عدم المساس بهذا القطاع بشكل مباشر، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ولا يتوقع أن يكون لتلك الخطوة أثر على الاقتصاد الكندي، إذ أن البلاد لم تستورد النفط من روسيا منذ عام 2019.

وعلى الصعيد الميداني، فيما تدخل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا يومها السادس، نقلت رويترز عن شركة "ماكسار" للتكنولوجيا قولها إن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود قافلة عسكرية روسية تمتد على طول 40 ميل شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

فيما قررت تركيا منع عبور السفن الحربية - الا بغرض العودة للقواعد في البحر الأسود- مضيقي البوسفور والدردنيل، وقالت إنها أخطرت كل الدول المطلة على البحر الأسود -ومنها أوكرانيا وروسيا- بقرارها رسميا، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وانتهت جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين، دون التوصل لاتفاق حاسم.

للمزيد: تحليل- من يعوض غياب الغاز الروسي عن أوروبا؟

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@lseg.com)

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