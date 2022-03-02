خطاب جديد لبايدن

- ركز خطاب الرئيس الأمريكي جو بادين الأول بشأن حال الاتحاد أمام الكونغرس وهو حدث سنوي يعرض فيه أجندته ونقلته عدة وسائل إعلام الثلاثاء، على الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا أهم ما جاء فيه:

أعلن بايدن عن تشديد إضافي للعقوبات على موسكو ، لينضم إلى الاتحاد الأوروبي وكندا في حظر الطائرات الروسية من المجال الجوي الأمريكي.

وقال إن وزارة العدل ستسعى للحصول على اليخوت والشقق الفاخرة والطائرات الخاصة للأثرياء الروس الذين تربطهم علاقة ببوتين مؤكدًا اتخاذ مواقف قوية في العقوبات لاستهداف الاقتصاد الروسي، لكنه لن يرسل قوات إلى أوكرانيا.

وقد تحدث بايدن أيضا عن التضخم وزيادة الأسعار مضيفا انه سوف يقوم باخراج 30 مليون برميل من احتياطيات النفط للمساهمة في خفض أسعار البترول.

النفط يرتفع قبل اجتماع أوبك +

- وسع نفط برنت ارتفاعه الذي لا هوادة فيه فوق 110 دولارات للبرميل الأربعاء، قبل اجتماع أوبك + لمناقشة أمدادات أبريل، حيث حذر فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي يتعرض للتهديد وأن الوضع خطير للغاية وفقا لبلومبرغ.

وارتفعت العقود الآجلة في كل من لندن ونيويورك بنحو 6% مما دفع غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى منذ 2013 - قبل أن يتراجع قليلاً.

ضغوط لاستثناء اليورانيوم الروسي من العقوبات

- نقلت رويترز، عن مصادر مطلعة، أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، لكن صناعة الطاقة النووية الأمريكية تضغط على البيت الأبيض للسماح باستمرار واردات اليورانيوم من روسيا، حيث يُنظر إلى الإمدادات الرخيصة من الوقود على أنها أساسية للحفاظ على أسعار الكهرباء الأمريكية منخفضة، حيث اعتمدت واشنطن للحصول على نحو نصف احتياجاتها من اليورانيوم على روسيا وحليفتيها كازاخستان وأوزبكستان في 2020.

شركات أمريكية تغادر روسيا

- قالت شركة Apple الثلاثاء، إنها أوقفت مبيعات أجهزة iPhone وغيرها من المنتجات في روسيا، وأنها تجري تغييرات على تطبيقها Maps لحماية المدنيين في أوكرانيا، وأسقطت بعض شركات التكنولوجيا بما في ذلك Alphabet Inc (GOOGL.O) Google الحكوميين الروس من أخبارها، بحسب رويترز.

ووفقا للوكالة أخبرت شركة Ford Motor - التي لديها ثلاثة مصانع في روسيا - شريكها التصنيعي الروسي أنها ستعلق عملياتها في البلاد، كما علقت شركة Harley-Davidson Inc لتصنيع الدراجات النارية شحنات دراجاتها أيضا وعلقت بوينغ قطع الغيار والصيانة وخدمات الدعم الفني لشركات الطيران الروسية.

كذلك قالت شركة إكسون موبيل، الثلاثاء، إنها ستخرج من عمليات النفط والغاز الروسية التي تقدر قيمتها بأكثر من أربعة مليارات دولار وستوقف استثمارات جديدة.

دعم مالي سريع لأوكرانيا

- أعلن اصندوق النقد والبنك الدوليين أنه يتم التحضير لمساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع كدفعة سريعة، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها، بحسب ما نقلته فرانس 24.

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إصابة رئيس وزراء أستراليا بكورونا

– أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه سيتابع من الحجر المنزلي إدارة تداعيات الفيضانات التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد، وفقا لفرانس 24.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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