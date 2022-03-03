تحسن ملحوظ في الإمارات

- ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS Markit في الإمارات، لأول مرة في 3 أشهر، في فبراير إلى 54.8 نقطة مقابل 54.1 نقطة في يناير، مع تحسن ملحوظ لأحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث شهدت الشركات زيادة قوية في الطلب في السوق، وارتفاع مستويات الإنتاج بشكل حاد، لتزيد مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال عامين ونصف، وفقا لبيان يوم الخميس.

السعودية: استعادة النمو

- ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في السعودية من 53.2 نقطة في يناير إلى 56.2 نقطة في فبراير، مسجلا أول زيادة في المؤشر منذ سبتمبر الماضي، حيث استعاد النمو قوته في القطاع الخاص غير النفطي تزامنا مع تراجع ضغوط تضخم التكلفة للشهر الثاني، وفقا للبيان.

استمرار الانكماش في مصر

- سجل مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر خلال فبراير انكماش عند 48.1 نقطة، هي أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة للمؤشر، للشهر الـ 15 على التوالي، وإن كانت أعلى بشكل جزئي فقط من أدنى مستوى في 9 أشهر عند 47.9 نقطة في يناير، حيث انخفضت مستويات الإنتاج بقوة في فبراير واستمر انخفاض شراء مستلزمات الإنتاج والتوظيف، وأدت المخاوف المحيطة بالتوقعات الاقتصادية إلى أضعف مستوى للثقة في تاريخ الدراسة رغم ان تضخم تكلفة الإنتاج كان معتدل.

ارتفاع النفط متواصل

- تسارعت أسعار النفط للصعود يوم الخميس بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز.

وتجاوز خام برنت 117 دولار للبرميل وارتفع بنسبة 20% تقريبًا على مدار الأسبوع.

جديد أزمة روسيا وأوكرانيا

- خفضت وكالة Fitch للتصنيفات الائتمانية، في بيان عبر موقعها الأربعاء، التصنيف السيادي لروسيا إلى B من BBB وقالت الوكالة إن روسيا وضعت قيد "مراقبة تصنيف سلبية".

- كما أعلن البنك الدولي، الأربعاء، تعليق فوري، لكل برامج المساعدات التي ينفذها في روسيا ( 4 مشروعات بقيمة 370 مليون دولار) وبيلاروسا (11 مشروع بقيمة 1.5 مليار دولار)، ردا على غزو أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يوافق على أي قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم، وفقا لفرانس 24.

بنك المشرق يوقف القروض الروسية

- قال مصدران لرويترز، الأربعاء، إن بنك المشرق بدبي أوقف إقراض البنوك الروسية، في أول إجراء من نوعه يعلن عنه في الشرق الأوسط منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا، فيما يراجع البنك موقفه الحالي مع المخاطر المتزايدة، حيث كانت المؤسسات المالية الروسية جزء من محفظة قروض الأسواق الناشئة التي نماها بنك المشرق في السنوات الأخيرة للتوسع خارج منطقة الشرق الأوسط.

مبادلة الإماراتية مهتمة باستحواذ جديد

- نقلت رويترز عن مصادر مطلعة، أن شركة مبادلة الإماراتية من بين مستثمرين مهتمين بشراء أصول مملوكة لشركة الطاقة المتجددة البرازيلية Ibitu Energia.

زيادة شهرية لأسعار الوقود فى تونس

- نقلت بلومبرغ، عن مسؤول حكومي، أن الحكومة - التي تسعى لاتفاق مع صندوق النقد - تخطط لرفع أسعار الوقود كل شهر لتقليل الضربة المالية من ارتفاع تكلفة النفط الخام، مشيرا إلى زيادة الأسعار بنسبة 3% شهريًا اعتبارًا من أبريل.

- فيما قالت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، في مؤتمر للطاقة الأربعاء، إن تونس ستطلب عروض لإنتاج 1500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية هذا العام، وفقا لرويترز.

صندوق النقد ولبنان

- قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد الشامي في بيان الأربعاء، نقلته وسائل إعلام، إن وفد من صندوق النقد الدولي قد يزور لبنان في النصف الثاني من مارس لمواصلة المناقشات بشأن برنامج مساعدات مدعوم بالإصلاحات، وذلك عقب محادثات بين البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة والصندوق الشهر الماضي.

توقعات برفع الفائدة هذا الشهر

- توقع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لمعالجة التضخم الحاد أعلى من 2%، بحسب بلومبرغ.

دفعة جديدة للاتفاق النووي؟

- نقلت رويترز، عن وكالة الأنباء الإيرانية أن رفائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، سيزور طهران يوم السبت، ما قد يساعد في تمهيد الطريق لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى حيث يسعى المفاوضون في فيينا لاستعادة الاتفاق.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إنه رغم تقدم المحادثات، فإن نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل في أن طهران تريد إسقاط قضية آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدد من المواقع القديمة الغير معلن عنها في إيران وإغلاقها إلى الأبد.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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