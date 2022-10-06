زازين وان وزازين غاردنز يخفضان 900 طن متري من الانبعاثات الكربونية السنوية

قطاع البناء يسهم بنسبة 40٪ إلى 50٪ من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، مؤخراً عن إطلاق مشروع زازين غاردنز الصديق للبيئة، مما يرسخ مكانتها كواحدة من أفضل شركات التطوير العقاري التي تتبع نهجاً مستداماُ وصديقاً للبيئة في دبي. وتم بيع جميع الشقق في زازين وان المشروع الأول والرائد للعلامة التجارية الواقع في قلب منطقة مثلث قرية جميرا الحيوية، بعد بضعة أشهر فقط من تسليمه في الموعد المحدد في يناير 2022. وفاز مشروع زازين وانفي حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني للعام من جوائز مجلة أريبيان بروبرتي لعام 2022، مما يعكس نجاح شركة زازين بروبرتيز في تقديم مشاريع سكنية رائدة في فئتها من حيث التصميم وتحقيق معايير الاستدامة.

ومن المقرر أن ينطلق قريباً مشروع زازين غاردنز، ثاني مشاريع شركة زازين بروبرتيز، الذي يقع في منطقة الفرجان، تماشياً مع نهج الشركة الذي يهدف لتحقيق أعلى معايير الاستدامة. كما يتوافق المشروع الجديد مع أهداف خطة الحياد الكربوني لدولة الإمارات وخطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم فيما يتعلق بجودة الحياة، حيث تشير الأرقام إلى أن قطاع الإنشاءات في العالم يتسبب بما يقدر بـ 40٪ من انبعاثات الكربون في العالم.

ويهدف زازين وان إلى توفير نمط حياة مستدام وعصري، حيث يحقق المشروع معايير اعتماد المباني الخضراء وفق تصنيف من Trakhees ليسهم في تخفيض 440 طن متري من الانبعاثات الكربونية السنوية. كما يعتمد المشروع على الألواح الشمسية لإنتاج حوالي 25% سنوياً من احتياجات المناطق المشتركة في المبنى من الطاقة الكهربائية، ما يحقق لأصحاب المنازل وفورات مباشرة على شكل رسوم خدمات مخفضة. وتلتزم زازين بروبرتيز بنهجٍ يتمحور حول بناء مجتمعات مستدامة تُركز على القاطنين في المقام الأول، بالإضافة إلى توفير مرافق عالمية المستوى. ودفع نجاح مشروع زازين وان الكبير شركة زازين بروبرتيز إلى الارتقاء بمشاريعها المستدامة في الدولة وتعزيز مساهمتها في الجهود الرامية لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويتبع مشروع زازين غاردنز خطة عمل مشابهة لمشروع زازين وان، ولكن مع تحسينات إضافية، حيث يحافظ على نفس المستويات الرائدة من الجودة والتصميم والمرافق وتجربة السكان، ويركز على توفير جميع مقومات الرفاهية. وتم تصميم المشروع وفقاً لمواصفات الشهادة الذهبية من LEED، نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، كما يعتمد أفضل الممارسات في تصميم وبناء المشروع، بما في ذلك التخفيف من تأثير الحقول الكهرومغناطيسية وترشيد استهلاك الطاقة وفلسفة الفينج شوي الكلاسيكية في البناء وبيولوجيا المباني، ما يوفر أقصى درجات الرفاهية والصحة للمالكين والمقيمين، إضافة إلى ما يتميز به المشروع من تصاميم ووسائل راحة وموقع استراتيجي والمستوى العالي من جودة الحياة. ويُعد مشروع زازين غاردنز الأول في دبي الذي يعتمد هذه النُهج المبتكرة في قطاع العقارات السكنية، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة السكان الجسدية والذهنية والعاطفية.

وسيتم تسليم المشروع في أبريل 2024، حيث يتكون من 159 وحدة سكنية حديثة، أي ما يعادل ضعف عدد منازل مشروع زازين وان تقريباً، مع خطة بيع على المخطط توفر للمشترين إمكانية تسديد 40% من قيمة العقار خلال مرحلة البناء و60% عند التسليم، مما يسهّل عملية الاستثمار. ويضم مشروع زازين غاردنز نفس وسائل الراحة والمرافق التي يتميز بها مشروع الشركة الرائد، إضافة إلى منفذين للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي لتلبية متطلبات السكان فيه والمجتمع.

وتعليقاً على الموضوع، قال مادهاف دار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة زازين للعقارات:"أدى تسليم مشروع زازين وان الرائد في الوقت المحدد مع الالتزام بأعلى المعايير إلى ردود فعل إيجابية كبيرة من السكان والمستثمرين والوسطاء والسوق بشكل عام. كما حصد المشروع جائزتين، ولا يزال ترشيحه لنيل المزيد من الجوائز قائماً على المستوى الدولي. وينطلق مشروع زازين غاردنز من حرص شركة زازين بروبرتيز على تعزيز مساعي حكومة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وجعل دبي الوجهة العالمية المفضلة. ويساهم كلا المشروعين في تخفيض ما يقارب من 1,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، الأمر الذي تفخر به شركة زازين بروبرتيز. إضافة إلى توفيرهما لنمط حياة مستدام وعصري وفخم وما يتميزان به من تصميم عالي الجودة هو الأول من نوعه في قطاع العقارات في دولة الإمارات، يوفر الموقع الاستراتيجي للمشروعين وقربهما من مناطق مثل شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا وابن بطوطة مول ومحطة مترو الحدائق مزيداً من الراحة للمشترين. ونرحب بالعملاء والمستثمرين، ونتطلع إلى الارتقاء بالمشهد العقاري في منطقة الفرجان، من خلال إعادة رسم ملامح تجارب الحياة المجتمعية.“

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المحدودة لبعض الوحدات السكنية في مشروع زازين غاردنز بحلول الأسبوع الأول من نوفمبر 2022، بالتعاون مع وكالة ون بروكر جروب، شريك المبيعات الحصري. وتأسست وكالة ون بروكر جروب في عام 2008، وهي شركة وساطة عقارية رائدة تقدم خدماتها الاحترافية والشفافة والمخصصة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

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لمحة عن زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زاين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. وبدأت الشركة تصميم مشروعها السكني والتجاري التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري غاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2022.

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