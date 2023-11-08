الدوحة – قطر: وقعت جي دبليو سي وبنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تم توقيع الاتفاقية خلال منتدى جي دبليو سي 2023 من قبل راجشوار جوفيندان، الرئيس التنفيذي للعمليات في جي دبليو سي، والدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية.

جي دبليو سي هي المزود الأول لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر، في حين يلتزم بنك قطر للتنمية بتطوير وتمكين رواد الأعمال والشركات القطرية من الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي مع المساهمة في التنويع الاقتصادي في قطر وتطوير القطاع الخاص.

صرح السيد راجشوار جوفيندان، الرئيس التنفيذي للعمليات في جي دبليو سي: "إن التعاون بين جي دبليو سي وبنك قطر للتنمية سيعزز دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد، ويساعد على تعزيز الاقتصاد المحلي بينما نبني نحو رؤية قطر الوطنية 2030. تلتزم كلا الجهتين بدعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات من جميع الأحجام بينما تعملان على تنمية الاقتصاد ومواصلة الاستفادة من استضافة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم.

وقال الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: «يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية لدعم الشركات في دولة قطر. ستلعب هذه الاتفاقية دورًا مهمًا في بناء أوجه التعاون بين مؤسساتنا، حيث نتعاون بشكل وثيق مع الشركات من القطاعات المختلفة. ويعد هذا التزامًا آخر بتطوير اقتصاد قطر بينما نعمل على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

وكجزء من الاتفاقية، ستوفر جي دبليو سي أسعارًا تفضيلية للحلول اللوجستية للشركات التابعة لبنك قطر للتنمية. وستوفر جي دبليو سي أيضًا حلول الإقامة والخدمات الاستشارات اللوجستية وأسعار تفضيلية لخدمات يو بي اس (UPS) لموظفي بنك قطر للتنمية وعملائه، حيث يشمل العرض كافة عملاء بنك قطر للتنمية العاملين في خدمات التصدير. وستعمل الشركتان أيضًا على استكشاف فرص التعاون المستقبلية المتعلقة ببرامج الاحتضان والتسريع والمنتديات والفعاليات.

وقال سعود العمادي، مدير أول تطوير الأعمال في جي دبليو سي: "توضح الشراكة مع بنك قطر للتنمية التزام جي دبليو سي المستمر بدعم الشركات الجديدة والحالية في قطر. ومن المؤكد أن خبرتنا المشتركة ستفيد مجموعة واسعة من الشركات وتساعد على مواصلة تطوير الاقتصاد المحلي."

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نبذة عن جي دبليو سي

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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