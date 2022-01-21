"تيرا كارتا" هي مبادرة عالمية أطلقها صاحب السمو الملكي أمير ويلز وتوفر خارطة طريق للشركات من أجل التقدم نحو مستقبل مستدام بحلول العام 2030

دبي: أصبح مستشفى فقيه الجامعي، أحد أفضل المراكز الطبية والأكاديمية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، أول مستشفى خاص في الإمارات العربية المتحدة ينضم إلى مبادرة "تيرا كارتا"، المبادرة العالمية للشركات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز.

أُطلقت مبادرة "تيرا كارتا" العالمي في يناير 2021، وهي جزء من مبادرة الأسواق المستدامة وتوفر خارطة طريق للشركات من أجل التقدم نحو مستقبل طموح ومستدام بحلول العام 2030، حيث تسعى لتسخير قوة الطبيعة إضافة إلى قوة التحول التكنولوجي والابتكار والموارد المتوفرة للقطاع الخاص.

يذكر أن مستشفى فقيه الجامعي حصل على شهادة LEED الذهبية للريادة في توفير الطاقة والتصميم الصديق للبيئة في مارس من العام الماضي، وأعلن المستشفى التزامه طويل المدى بأن تكون جميع مرافقه صديقة للبيئة.

وقال الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: "نلتزم في مستشفى فقيه الجامعي بتوفير مستقبل أكثر استدامة ويضع الطبيعة والناس والكوكب على رأس أولوياته. ونظراً لأن الاستدامة والرعاية الصحية وجهان لعملة واحدة، يشرفنا أن نكون من أوائل المستشفيات في الإمارات العربية المتحدة التي تنضم إلى مبادرة "تيرا كارتا"، فمعاً، سنحقق تقدماً إيجابياً نحو مستقبل أكثر استدامة مع توفير أفضل رعاية ممكنة لمرضانا".

أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية متزايدة الأهمية في جميع استراتيجيات الأعمال تقريباً في جميع أنحاء العالم. وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته شركة "ديلويت"، أشار 97? من 2,000 رئيس تنفيذي شملهم الاستطلاع إلى أن شركاتهم تأثرت بسلبيات تغير المناخ، فيما قال 63? إن مؤسساتهم قلقة بشأن الضرر المستمر الذي يمكن أن يسببه. ويحرص مستشفى فقيه الجامعي على إحداث تأثير مستدام على البيئة العالمية والمحلية، ويخطط لاتباع خارطة الطريق التي تقدمها مبادرة "تيرا كارتا"، ليؤدي دوراً أكبر في تنفيذ مسؤولياته داخل المجتمع.

وتمكنت مبادرة "تيرا كارتا" في عامها الأول من الحصول على دعم ما يقرب من 450 رئيساً تنفيذياً، تضمنوا رؤساء شركات أمازون وبيبسيكو وبانك أوف أمريكا. وتخطط المبادرة للعمل على إحداث تغييرات مؤثرة تعزز تعافي المناخ من خلال تنفيذ ثلاث أولويات استراتيجية تشمل تحولاً في نماذج الأعمال، وجمع الأنظمة المالية، وإنشاء بيئة جاذبة للاستثمار.

وتعتبر "تيرا كارتا" اتفاقية تم تطويرها من خلال توصيات ورؤى من قادة الأعمال العالميين في جميع القطاعات. وسيساعد هذا الميثاق في تعزيز التقدم المستدام حول العالم ويسلط الضوء عليه باستمرار. كما يغطي العديد من الفرص المختلفة التي تتضمن جمع شركات القطاع الخاص لتوفير القيادة والإلهام والحافز للتغيير، ويحدد المجالات المهمة التي تتطلب المزيد من العمل عليها.

ويمثل ذلك فرصة كبيرة لتقدير جهود مستشفى فقيه الجامعي المتواصلة في مجال الاستدامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:https://www.sustainable-markets.org/terra-carta/

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نبذة عن مستشفى فقيه الجامعي

مستشفى فقيه الجامعي هو مستشفى وجامعة طبية أسسها مجموعة مقدمي الرعاية الصحية السعودية الرائدة، مجموعة فقيه. مع إرث غني لأكثر من 43 عامًا، تلتزم مجموعة فقيه بتقديم التميُّز الطبي ودعم البحوث المتميزة في الإمارات العربية المتحدة. مستشفى فقيه الجامعي عبارة عن منشأة حديثة تضم 350 سريرًا، وتقع في واحة دبي للسيليكون، والتي ستوفر الرعاية الأوَّلية والثانوية والثالثية لأكثر من 700,000 مريض سنويًا. وهي مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستشفى والمرضى في الإمارات العربية المتحدة. يستخدم مستشفى فقيه الجامعي تقنية التشخيص المبتكرة وأنظمة صرف الأدوية الآلية والمدعومة بالبيانات، والتي تقترن بالخبرة الطبية الرائدة، مما يجعل تشخيص المرضى ورعايتهم دقيقاً وفعَّالاً. يعمل مستشفى فقيه الجامعي بوصفه مستشفى تعليمياً في دبي، وسيوفر تعليمًا طبيًا على مستوى عالمي للأجيال القادمة من الأطباء في الإمارات العربية المتحدة، وسيوسع الآفاق الطبية لخبراء الرعاية الصحية من الممارسين، مع تقديم أحدث الأبحاث للمرضى. ستكون المستشفى معيارًا للتعاون الطبي والاتحادات الدولية وستجمع بين التعليم الطبي والطب القائم على الأدلة في بيئة حديثة. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة موقع: www.fuh.care.

نبذة عن مبادرة "تيرا كارتا"

تستلهم مبادرة "تيرا كارتا" اسمها من ميثاق "ماجنا كارتا" التاريخي، الذي ألهم التمسك بحقوق الإنسان والحريات منذ أكثر من 800 عام. وتهدف المبادرة إلى توحيد الناس والكوكب، مع منح الطبيعة حقوقها وقيمتها الأساسية، بما يضمن استدامتها للجيل القادم. وتوفر "تيرا كارتا" خارطة طريق للشركات من أجل التقدم نحو مستقبل طموح ومستدام بحلول العام 2030، حيث تسعى لتسخير قوة الطبيعة إضافة إلى قوة التحول التكنولوجي والابتكار والموارد المتوفرة للقطاع الخاص. ويحدد الميثاق العالمي عشرة مجالات للعمل ويتضمن ما يقرب من 100 إجراء خاصة بالشركات تمثل أساساً لخطة التعافي التي تجعل الطبيعة والناس والكوكب محوراً لخلق القيمة العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.sustainable-markets.org/terra-carta.

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