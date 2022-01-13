دبي : نجحت مجموعة مستشفيات الإمارات (EHG) ، وهي عضو في مجموعة المبادرة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (KBBO)، في الحصول على تمويل بقيمة 150 مليون درهم إماراتي من شركة فيدرا، وهي صندوق استثماري مستقل.

ومجموعة مستشفيات الإمارات مزود خدمات صحية رئيسي بالإمارات تضم مستشفيين و 3 مراكز للجراحة اليومية و 18 عيادة و 3 مراكز لإعادة التأهيل و 11 صيدلية و 1850 موظفًا.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلنت مجموعة KBBO إعادة هيكلة ديونها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتمت المصادقة على التمويل لمجموعة مستشفيات الإمارات من قبل محكمة أبوظبي .

وبموجب شروط التمويل النقدي الجديد، سيتمكن الدائنون الماليون المعتمدون من المشاركة في التسهيل الجديد من خلال التمويل المشترك خلال فترة محددة.

وقال مايكل فقيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الإمارات "إن التمويل سيسمح بعمليات مستدامة على المدى الطويل، ويوفر الأمن لموظفينا ويجذب كفاءات جديدة توفر افضل خدمات الرعاية الصحية للمتعاملين".

ووفق قرار محكمة أبو ظبي، تم تعيين لجنة أمناء KBBO ، تضم ديفيد ستارك، رئيس شركة شركة ديلويت الشرق الاوسط لإعادة الهيكلة، وبول ليجيت الشريك بالشركة.

وقال بول ليجيت:"هذا التمويل جرى بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وأظهر قدرة السلطات القضائية على تنفيذ مثل هذه المعاملة المعقدة بكفاءة والمساهمة في زيادة ثقة الأعمال في دولة الإمارات".

وأضاف: تود لجنة الأمناء أن تشكر جميع الدائنين الذين دعموا عملية التمويل الجديدة، وكذلك أشكر إدارة محكمة أبوظبي على الموازنة بين الحفاظ على حقوق الدائنين واستقرار قطاع الرعاية الصحية في الدولة".

وتابع بالقول: هذا التمويل يتيح منصة مستقرة يمكن من خلالها إدارة مستشفيات الإمارات وصياغة وتنفيذ خطة عمل قوية لتلبية طلبات الدائنين مع توفير فرص عمل جديدة.

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