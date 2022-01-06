أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة/ ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت شركة "ريف"؛ أكبر مشغّل لمطاعم التوصيل والخدمات اللوجستية والمراكز الحيوية المتصلة في أمريكا الشمالية، و"مجموعة أمريكانا" ("أمريكانا")؛ أكبر مشغّل لخدمات الأطعمة والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، عن مشروع مشترك لتدشين مطابخ سحابية تحت مظلة شركة "ريف"، و"أمريكانا"، وعلامات تجارية خارجية أخرى، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة قال رامز شحادة، رئيس تنمية الأعمال الدولية في شركة "ريف": "تعد هذه الشراكة الاستراتيجية علامة فارقة في مسيرة شركة ريف، وتأتي في إطار سعي الشركة لمواصلة توسّعها وانتشارها العالمي، وسوف تشكّل هذه الشراكة نموذجاً للكيفية التي يمكن فيها لنظامنا الحيوي، تقديم خدمات المطاعم والتوصيل لأماكن ومواقع جديدة بطريقة سريعة وفعّالة لم تكن متوفرة من قبل.".

وأضاف: "نتطلع لتعزيز وتطوير هذه الشراكة، وتطبيقها في العديد من الأسواق ذات الأولوية في القريب العاجل.".

وتزامناً مع جهود شركة "ريف" الحالية لبناء وتأسيس بنيتها التحتية الخاصة بمشاريع الاستحواذ التي أعلنت عنها مؤخراً في الشرق الأوسط، سيعمل هذا المشروع المشترك على تعزيز وتسريع وتيرة النمو العالمي لشركة "ريف"، من خلال محفظة المواقع والعقارات المميزة لمجموعة "أمريكانا"، وسلسلة القيمة المتكاملة لها في جميع أنحاء المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال أماربال ساندو، الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم أمريكانا: "أصبحت تكنولوجيا الأغذية مجالاً حيوياً ، وهي توفر لنا فرصاً عديدة لتنمية وتوسيع قاعدة عملائنا، ونحن سعداء بهذا التعاون مع شركة ريف. وفي ظل التحولات المستمرة في تكنولوجيا الأغذية والطلب على الطعام، فإننا على قناعة بأن هذا التعاون سيوفر ويحقق الانسجام والمنافع المتبادلة للطرفين على المدى الطويل.".

وكانت شركة "ريف" ومقرها ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، قد استحوذت في نوفمبر من عام 2021، على شركة "آيكون ريستيورنت إل إل سي"، وهي شركة مطابخ سحابية مقرها دولة الإمارات، لتكون بهذا أول صفقة أعمال للشركة في المنطقة. ويشار إلى أن شركة "مبادلة كابيتال"؛ وهي شركة إدارة أصول مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، قد قادت في عام 2020 جولة تمويل بقيمة 700 مليون دولار لصالح شركة "ريف"، إلى جانب شركاء آخرين مثل "سوفت بنك"، و"أوكتري كابيتال مانجمنت"، و"يو بي أس أسيت مانجمنت"، و"تارغيت غلوبل".

وتمتلك شركة "ريف" نظاماً حيوياً يضم أكثر من 8,000 موقع وفريق عمل يضم أكثر من 18 ألف شخص. وكانت الشركة قد أسست وجودها في الشرق الأوسط في أغسطس 2021. وقد أبرمت الشركة حتى اليوم، العديد من الشراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية لإدخال مفهومها للمطابخ السحابية إلى الأحياء السكنية المحلية، بما في ذلك "مستر بيست بيرجر" في دبي، و "أنَذَر وينج" الذي افتتحته الشركة بالشراكة مع "دي جي خالد" في أكثر من 165 موقعاً حول العالم في ثلاث قارات في نفس الوقت.

من جانبه قال مايكل بيشام، رئيس سلسلة مطابخ ريف: "تجمع هذه الشراكة بين أكبر مشغّل لخدمات الطعام والشراب في المنطقة، والنظام الحيوي لشركة ريف، وستتيح المجالَ لجلب وتوفير العديد من العلامات التجارية لمختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونظراً لما تشتهر به أمريكانا من تميّز في عملياتها التشغيلية والتزامها الراسخ بمعايير الجودة، فإننا نتطلع لشراكة دائمة تتيح لنا المساهمة معاً في بناء مستقبل هذا القطاع.".

يشار إلى أن "مجموعة أمريكانا"، تمتلك حقوق الامتياز الحصرية لإدارة وتشغيل أكثر من 1950 مطعم، تمثّل عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة في قطاع الطعام والشراب، بما في ذلك مطاعم "كي أف سي"، و"بيتزا هت"، و"كريسبي كريم"، و"ويمبي"، و"تي جي آي فرايديز" وغيرها، وذلك في 13 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

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عن "ريف"

تقوم شركة ريف بتحويل المجتمعات المدنية الى مراكز مجتمعية تقدم أفضل السلع والخدمات والتجارب في المنطقة. من خلال نظاماً حيوياً يضم أكثر من 8,000 موقع وفريق عمل يضم أكثر من 18 ألف شخص، تعد ريف أكبر مشغل لعقارات وقوف السيارات ومطاعم التوصيل في اميركا الشمالية. من خلال ربط العالم بمجموعتك، نجعل من المكان الذي تعيش فيه، المكان الذي تحب ان تكون فيه.

عن "أمريكانا"

مجموعة أمريكانا هي الشركة الرائدة في مجال الأطعمة والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط. تأسست المجموعة في الكويت في العام 1964 وقدمت مفهوم مطاعم الخدمة السريعة في السوق الإقليمية في العام 1970. تدير المجموعة أكثر من 1950 مطعما في جميع انحاء المنطقة بالإضافة الى 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية عبر الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر، تقدم من خلالها الغذاء الأكثر أمانا وموثوقا وأفضل جودة.

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