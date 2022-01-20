معهد Top Employers Institute يعتمد شركة "جلاكسو سميث كلاين" ضمن أفضل أماكن العمل في الدولة للعام الثاني على التوالي.

الشركة تحصل أيضاً على اعتماد Top Employer Institute كأفضل مكان للعمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "جلاكسو سميث كلاين"، شركة الرعاية الصحية العالمية الرائدة القائمة على الأبحاث العلمية، عن تصنيفها رسمياً ضمن أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام 2022، وذلك من قبل معهد Top Employers Institute.

وخلال عملية إعتماد شركة "جلاكسو سميث كلاين"، يُبيّن برنامج معهد Top Employers Institute تفاني الشركة والتزامها ببناء بيئة عمل أفضل بالاعتماد على سياسات الموارد البشرية الممتازة وممارسات الموظفين، مما يضع الشركة ضمن نخبة مرموقة من المنظمات من 120 دولة ومنطقة حول العالم، الذين حققوا التميز في تحسين ظروف الموظفين، وبالتالي المساهمة في إثراء عالم العمل.

بهذه المناسبة، قالت جيزام أكالين - نائب الرئيس والمدير العام لشركة "جلاكسو سميث كلاين" في منطقة الخليج: "يسعدنا في شركة جلاكسو سميث كلاين في منطقة الخليج، أن نفوز بتصنيف معهد Institute Top Employer للعام الثاني على التوالي، وهذا إنجاز رائع وشهادة على نهجنا الناجح الذي يُركز على الموظفين لتهيئة بيئة عمل ممتازة"، وأضافت بقولها: "تعتمد مؤسستنا على فريق موهوب من الأشخاص الذين يتم دعمهم لتحقيق مهمتنا في مساعدة الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم، وتحسين شعورهم تجاه عملهم، وعيش حياة طويلة هنا في منطقة الخليج".

من جهتها، علّقت سانيا أفتاب – رئيسة قسم الموارد البشرية بقولها: "في قطاع القوى العاملة الديناميكي والتنافسي، تقوم استراتيجيتنا على بناء قاعدة من المواهب المتميزة في شركة جلاكسو سميث كلاين في منطقة الخليج من خلال العمل على جعل سياسات وإجراءات الموارد البشرية لدينا أكثر تركيزاً على الأشخاص"، وأضافت: "إن هدفنا الأسمى هو خلق بيئة تُمكن الموظفين من مواصلة شغفهم في العمل، مما يسمح بنهج أكثر مرونة لعملهم ويدعم تطورهم. يُشرفنا أن نحظى بالتقدير لجهودنا في جذب الموظفين والحفاظ عليهم، وتحفيز أحد أفضل الفرق في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية المبتكرة في منطقة الخليج".

وكانت "جلاكسو سميث كلاين" قد تعاقدت مع معهد Top Employers Institute لإجراء تقييم لسياسات وممارسات الموارد البشرية في الشركة، ويعتمد معهد Top Employers Institute الشركات بناءً على المشاركة ونتائج استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية. ويغطي الاستطلاع 6 مجالات للموارد البشرية تشمل 20 موضوعاً مثل إستراتيجية الموظفين وبيئة العمل وإيجاد المواهب والتعلم والرفاهية والتنوع والشمول وغيرها. وقد اعتمد البرنامج وصنّف أكثر من 1600 من كبار الشركات في 120 دولة ومنطقة عبر القارات الخمس.

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نبذة عامة عن جلاكسو سميث كلاين

جلاكسو سميث كلاين هي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية وتعتمد على أحدث الابتكارات العلمية لتحقيق هدفها المتمثل في مساعدة الناس على الإنتاج والشعور بصحة جيدة والعيش لفترة أطول. على المستوى العالمي والإقليمي، لدينا سجل حافل في توفير الأدوية واللقاحات ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية عالية الجودة.

وتتمتع جلاكسو سميث كلاين بإرث عالمي يمتد إلى 300 عام بصورة عامة، وأكثر من 60 عاماً من التواجد المحلي في منطقة الخليج. هدفنا أن نكون واحدة من أكثر شركات الرعاية الصحية ابتكاراً وموثوقية في العالم وتقديم منتجات عالية الجودة يعتمد عليها المرضى والمستهلكون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gsk.com/about-us

نبذة عن معهد Top Employers Institute

معهد Top Employers Institute هو الجهة العالمية المعنية بتقدير التميز في الممارسات المتبعة مع الموظفين. نحن نساعد في تسريع تبني هذه الممارسات لإثراء بيئات العمل. ومن خلال برنامج Top Employers Institute، يتم اعتماد الشركات المشاركة وتصنيفها كمكان عمل مفضل. تأسس معهد Top Employers Institute قبل 30 عاماً، واعتمد منذ ذلك الحين أكثر من 1600 شركة في 120 دولة/ منطقة. وتؤثر هذه الشركات بشكل إيجابي على حياة أكثر من 7 ملايين موظف حول العالم

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