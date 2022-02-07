في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، أعلنت كبرى الشركات الصناعية في مملكة البحرين وهما شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) وشركة نفط البحرين (بابكو) عن تعاونهما في تبادل المعرفة والخبرات لتطبيق المبادرات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة البا السيد علي البقالي والرئيس التنفيذي لشركة بابكو الدكتور عبدالرحمن جواهري، بحضور الرئيس التنفيذي للطاقة بشركة البا السيد أمين سلطان، ونائب الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بابكو مدير مشروع تحديث المصفاة المهندس حافظ القصاب، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه لوضع وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بعدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك والتي تتوافق مع الالتزامات التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، كما أنها تحدد الإطار العام للعمل على دراسة جدوى تهدف إلى استخدام فائض الهيدروجين الحالي والمستقبلي والذي ستقوم شركة بابكو بتزويده لشركة البا، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ الأهداف المتفق عليها من الجانبين.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا السيد علي البقالي قائلاً:

"يأتي هذا التحالف بين اثنتين من كبرى الشركات في مملكة البحرين بمثابة التزام من قبل الطرفين للتعاون في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وذلك للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التي وضعتها المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول 2060.

وبتضافر جهودنا في ظل قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فإننا سوف نتمكن من إحداث الفارق وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تطوير بنية تحتية صناعية قوية ومرنة من أجل مستقبل مستدام. وأود في هذا الصدد أن أتقدم بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة البا سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة لقيادته وتوجيهه الدائم لعمليات الشركة".

ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة بابكو الدكتور عبدالرحمن جواهري قائلاً:

"تفخر شركة بابكو بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة البا، حيث أن هذه الشراكة تعكس توجهاتنا الرامية إلى إيجاد الحلول المناسبة لتحديات التغير المناخي بما يتوافق مع التوجيهات السديدة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سعادة السيد عبدالله بن جهاد الزين رئيس مجلس إدارة شركة بابكو. وتعد هذه الاتفاقية إحدى المبادرات العديدة التي تعتزم شركة بابكو تطبيقها من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة".

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام 1971 بطاقة إنتاجية بلغت 120 ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021). وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات الأساسية ومنتجات القيمة المضافة إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

على مدى العقود الخمسة الماضية، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظيف الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذجًا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من 3,100 موظفٍ (2021)، بنسبة بحرنة تبلغ 84%. وشهد العام 2021 تسجيل الشركة لأكثر من 581 ألف ساعة تدريبية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى مدار 50 عامًا، استثمرت الشركة في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار والمشروع القادم لإنشاء حديقة الطاقة الشمسية لتوليد ما يزيد عن 5 ميغا واط من الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة الاستراتيجي في المنطقة المستقبلية للصناعات التحويلية خير دليل على مضي البا قدمًا في خطة الاستدامة التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وبالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس، خير شاهد على التزام البا بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة لإنتاج الألمنيوم.

وتبقى سلامة الموظفين وعمال المقاولين على رأس أولويات البا. فمع مرور السنين، حافظت الشركة على سجل متميز في مجال السلامة والصحة وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا 2021 (للسنة الثامنة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني في عام 2020. وأكدت البا تميزها في السلامة من خلال تحقيق أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت -- وسنة خالية تماماً من هذا النوع من الإصابات --- وذلك مع نهاية عام 2021.

كما حظيت البا بالتقدير الدولي نظير قيمها وتميزها التشغيلي، وكان أحدث إنجازاتها في هذا المجال تصدرها لقائمة شركة ESG Invest لتقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن حصولها على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.albasmelter.com.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

نبذة عن شركة نفط البحرين (بابكو)

تأسست شركة نفط البحرين (بابكو) في 11 يناير 1929. ومنذ سنوات نشأتها الأولى، تواصل الشركة الاضطلاع برسالتها الوطنية النبيلة على مدار تاريخها العريق الذي ​يتجاوز 90 عاماً من التفاني والإخلاص في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتحظى الشركة بتاريخ طويل حافل بالإنجازات منذ اكتشاف النفط عام 1932 وبدء تصدير المنتجات النفطية عام 1934 ومن ثم بدء عمليات التكرير عام 1936.

ودأبت الشركة على الاضطلاع بدور جوهري في تحديد الملامح الحديثة لمملكة البحرين، من خلال تطوير الكوادر البشرية والقوة العاملة، وليس مجرد تحقيق الثروات من عوائد النفط. وأصبح العديد من كوادرها المهرة يحتلون حالياً مناصب مرموقة في الحكومة وفي هذه الصناعة العريقة.

إن شركة بابكو مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين الموقرة. وتعكف الشركة على تنفيذ نطاقات واسعة من الأنشطة المرتبطة بالطاقة، لاسيما تكرير وتوزيع منتجات النفط والغاز، إلى جانب بيع وتصدير النفط الخام ومنتجات المشتقات المكررة، وغيرها. وتضم شركة بابكو مصفاة بسعة تكرير تبلغ 267 ألف برميل يومياً، فضلاً عن احتواء الشركة على مرافق التخزين التي تستوعب أكثر من 14 مليون برميل، ومحطة التسويق ومحطة بحرية للمنتجات البترولية. وتعكف الشركة حالياً على تنفيذ مشروع تحديث المصفاة الذي سيساهم بزيادة سعة التكرير إلى 380 ألف برميل يومياً.

وتحرص شركة بابكو على تعزيز الملف البيئي ومؤازرة المبادرات والجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة، وتواصل مساعيها الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين على مدار التاريخ في الماضي والحاضر والمستقبل.

للمزيد من المعلومات عن شركة بابكو، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.bapco.net.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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