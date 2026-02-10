أبوظبي، أشاد مكتب "فخر الوطن" بالدورة التاريخية لمعرض الصحة العالمي في دبي، الذي يُقام تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأوضح المكتب أن هذا الحدث يؤكد مكانته كأحد أهم المنصّات العالمية للرعاية الصحية العالمية القائمة على التعاون، والابتكار، والبحث العلمي، واستشراف مستقبل القطاع.

وأشار إلى أن معرض الصحة العالمي يُتيح أمام أبطال خط الدفاع الأول في الدولة فرصة حيوية لاستكشاف توجّهات الرعاية الصحية المستقبلية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الصحية، والتقنيات المتقدّمة، والحلول المُبتكرة التي تُقدّمها لتعزيز كفاءة االنُظم الصحية وتحسين جودة الحياة.

وثمّن مكتب "فخر الوطن" الدور الريادي للمشاريع والمبادرات التي تقودها دائرة الصحة – أبوظبي، والتي يسلّط المعرض الضوء عليها كنموذج متطوّر للانتقال من نهج علاجي تفاعلي إلى نموذج رعاية صحية استباقي قائم على الوقاية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات. ويُحقّق هذا النهج أثراً ملموساً ومستداماً على صحة المجتمع، ويُعزّز مكانة أبوظبي كنموذج عالمي رائد في تطوير أنظمة الرعاية الصحية المستقبلية.

ويؤكد مكتب "فخر الوطن" أن زخم المعرفة والتعاون الدولي المُتقدّم الذي يشهده معرض الصحة العالمي في دبي، يعكس رؤية دولة الإمارات لقيادة التحوّل الصحي العالمي، من خلال أنظمة بيئية مُبتكرة تضع الناس في صميم السياسات الصحّية، وتضع الأسس لمستقبل أكثر مرونة واستدامة، حيث تعمل التكنولوجيا والوقاية جنباً إلى جنب لإحداث تأثير عالمي دائم على صحّة المجتمعات.

يذكر ان هذه الدورة استقطبت حشداً غير مسبوق من قادة الرعاية الصحية وصنّاع السياسات والأطباء والمبتكرين والمستثمرين من أكثر من 180 دولة،

