(المنامة، البحرين) – أطلقت شركة طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملتها "أساطير طلبات" التي ستمتد طوال شهر يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لالتزام الشركة المتواصل بتعزيز علاقات الشراكة المستدامة مع المطاعم الموثوقة والأعلى أداءً في المملكة.

وتلقي الحملة الضوء على شركاء طلبات البحرين والذين يسهمون بدور فعال في تعزيز نمو المنصة وفي توفير خدمات عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء المملكة، حيث يوفر كل شريك تجربة غذائية مميزة للعملاء، مما يعكس المشهد الثقافي المتنوع في المملكة والغني بشتى أنواع الأطعمة، مما يساعد على دعم مسيرة النمو والابتكار للمنصة.

وتشمل مجموعة المطاعم المختارة للحملة، هيلثي كالوري، جسميز، ليلو، وينج مان، الرومانسية، كافيه 668، و3 لاينز، وهي جميعها مطاعم تمتلك قاعدة عملاء قوية تسهم في تعزيز تجربة تناول الطعام في البحرين.

ومن خلال مبادرات مثل "طلبات برو"، يستفيد العملاء من القيمة المضافة التي تشمل التوصيل مجانًا والاستمتاع بعروض خاصة، من ضمنها التسليم في الوقت المحدد مع تعويض عن أي تأخير. ويدعم ذلك خدمة عملاء متخصصة ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يديرها طاقم مدرب لضمان تجربة سلسة ومريحة لجميع العملاء.

وفي ظل جهود البحرين المتواصلة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار وريادة الأعمال، تسهم طلبات البحرين في مساعدة الشركات المحلية على توسعة نطاق أعمالها. جزءًا لا يتجزأ من رحلة نمو طلبات وتحوله من تطبيق لتوصيل الطعام إلى شريك موثوق للحياة اليومية في المملكة.

كما تواصل طلبات دورها الفعال لجعل طلب الطعام عملية بسيطة وموثوقة للعملاء في مختلف أنحاء المملكة، من خلال ربط المستخدمين بشبكة واسعة من المطاعم، ومحلات البقالة، والصيدليات، و"طلبات مارت"، بحيث توفر الراحة للمستخدمين وتتيح لهم فرصًا أكبر للاختيار وتلبية احتياجاتهم اليومية.

