التزاماً بتوفير بيئة محفزة لتعزيز القدرات الشخصية:

مبارك الناخي: المخيم يعد بيئة تفاعلية مواتية لإعداد جيل متسلح بالمهارات المتقدمة التي تخدم استراتيجية الإمارات

وفاء آل علي: نشجع كافة الفئات العمرية على المشاركة لتعزيز القيم الإيجابية وصقل الشخصية

راشد الشامسي: فعاليات المخيم تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية الشاملة لتنمية قدرات المشاركين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: التزاماً بتوفير بيئة محفزة ومشجعة، وتمكين أفراد المجتمع من الانخراط في أنشطة تنموية تعزز قدراتهم الشخصية، تعلن وزارة الثقافة والشباب عن إطلاق المخيم الصيفي 2023 بنسخته الرابعة، اعتباراً من تاريخ 10 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، في حدث موسمي حافل يؤسس لبرامج تضم أكثر من 200 نشاط تفاعلي، وذلك بهدف تمكين أفراد المجتمع عبر الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم، وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية، فضلاً عن تعزيز ثقافتهم وتعميق ارتباطهم بالهوية الوطنية، وترسيخ قيم الأجداد والآباء في نفوس الأجيال القادمة.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي التي تمتد لمدة 5 أسابيع متتالية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك ورش عمل إبداعية، ودورات تخصصية، وتدريبات مهنية، ولقاءات وجلسات نقاشية، وتجارب علمية، وبطولات رياضية، ورحلات ميدانية، جميعها تستهدف أفراد المجتمع من عمر 6 سنوات وصولاً إلى كبار المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، ويتم تنظيمها بالشراكة مع جهات رائدة في القطاعين الحكومي والخاص، وبالتعاون مع نخبة من المتخصصين والمدربين المحترفين.

مبادرة مثالية

وحول أهمية المخيم، قال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: "تحرص دولة الإمارات باستمرار على تنمية أفراد المجتمع من خلال برامج ومبادرات تسهم في خلق بيئة تفاعلية مواتية للاستثمار في قدراتهم، لا سيّما فئة الشباب، وذلك في نهج حثيث وثابت لإعداد جيل متسلح بالمهارات المتقدمة التي تخدم استراتيجية دولة الإمارات وتضمن المشاركة الشبابية في كافة المجالات، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة التي ترى في الأجيال المتعاقبة امتداداً لمسيرة تاريخية أرسى قواعدها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن مساعٍ لبناء كيان له إسهاماته المرموقة على كافة الأصعدة والقطاعات".

وأضاف سعادة الناخي: "يعد المخيم الصيفي مبادرة مثالية لتحقيق التنمية المستدامة التي تمضي نحوها دولة الإمارات بخطى ثابتة، من خلال تطوير قدرات ومواهب أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية، إذ يوفر المخيم بيئة مشجعة لاكتشاف المهارات الجديدة، ونحن نؤمن بأن الشباب هم قادة المستقبل، لذلك يتوجب علينا توفير الفرص والإمكانيات التي تدفع بهم نحو النمو والتطور في بيئة آمنة ومحفزة".

المساهمة الفعّالة

من جهتها، صرّحت وفاء آل علي، مدير إدارة المراكز الإبداعية، في وزارة الثقافة والشباب، قائلة: "لطالما سعت الوزارة إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، للمساهمة الفعّالة ضمن منهجية وطنية محورية في مسيرة التنمية، وصولاً إلى بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات.

وقالت آل علي: "التسجيل للمشاركة في "المخيم الصيفي 2023" متاح الآن، ونشجع الشباب وجميع أفراد المجتمع الطامحين للاستفادة من هذه الفرصة القيّمة، لتطوير أنفسهم واكتشاف إمكاناتهم، إذ نسعى جميعاً لجعل المخيم الصيفي بموسمه الجديد تجربة مثيرة ومفيدة لجميع المشاركين، حيث يتم تنظيم الفعاليات بأفضل الطرق الممكنة ضمن بيئة مشجعة، ونحن على ثقة بأن يسهم المخيم في بناء شخصيات قوية ومتوازنة للمشاركين، مضيفة أن الفعاليات تزخر بالأنشطة التي تتيح تكوين ذكريات لا تنسى، واكتساب مهارات جديدة، وتوسيع نطاق معارف المشاركين وتوجيههم نحو المجالات التي يُبدون فيها اهتماماً وموهبة، وسيتم توفير الدعم والمشورة اللازمة لهم للوصول إلى أقصى إمكاناتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية."

مجموعة متنوعة

بدوره، قال راشد غانم الشامسي، مدير إدارة المبادرات الشبابية في وزارة الثقافة والشباب: "بفضل دعم وزارة الثقافة والشباب ورؤية القيادة الحكيمة، عملنا على توفير فرصة نوعية لأفراد المجتمع للاستفادة من المخيم الصيفي بنسخته الرابعة، واستثمار طاقاتهم الكامنة وتطويرها."

وأشار الشامسي، إلى أن فعاليات المخيم الصيفي تتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة الممتعة والترفيهية، مثل تنظيم رحلات استكشافية لمعالم سياحية محلية، وورش عمل تعليمية في مجالات الفن والثقافة والابتكار، وألعاب رياضية تعزز اللياقة البدنية وروح المنافسة الصحية بين الشباب، كما يُخَصص جزء من البرنامج للتعلم وتنمية المهارات الشخصية والقيادية، من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتطوير مهارات التواصل واتخاذ القرارات الصائبة.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول آلية التسجيل في المخيم الصيفي 2023، يمكن لجميع الراغبين باستثمار أوقاتهم خلال إجازة الصيف، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الثقافة والشباب أو التواصل مع الجهات المعنية المختصّة، لاختيار برامج الأنشطة والفعاليات المفضلة لخوض تجربة ملهمة في ميدان تطوير الذات، والتي سيتم تنفذيها في المراكز الإبداعية والمجالس المجتمعية والضواحي، ومقار الشركاء والجهات المتعاونة، والملاعب الرياضية، ومراكز التسوق على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن المنصّات الإلكترونية.

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