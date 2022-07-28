عبر حاضنة معاً الاجتماعية

تحت شعار "ريادة الأعمال للمجتمع" قدمت الشركات ضمن الدفعة السادسة لحاضنة معاً الاجتماعية حلولاً مبتكرة للتعامل مع الأولويات المجتمعية المرتبطة بالثقافة المالية وتقنيات التعليم

رواد الأعمال الاجتماعيين يسهمون في تعزيز قوة ونشاط وترابط مجتمع دولة الإمارات واقتصادها

توفر حاضنة "معاً" الاجتماعية منصة لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من معالجة الأولويات الاجتماعية سعياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في دعم "قطاع ثالث" قوي

أبوظبي: نظمت هيئة المساهمة الاجتماعية "معاً" اليوم فعالية للاحتفاء بالشركات الاجتماعية الناشئة ضمن الدفعة السادسة من حاضنة معاً الاجتماعية، والأولى لعام 2022 والتي ضمت 12 شركة ناشئة قدمت أفكاراً لمشاريع أعمال مبتكرة، وتنظم عبر شراكة استراتيجية تربط هيئة معاً بمنصة "ستارت إيه دي" لتسريع الأعمال المدعومة من شركة "تمكين" والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها.

وحضر الفعالية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وسعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة "معاً"، حيث قدمت الشركات ضمن الدفعة السادسة وتحت شعار "ريادة الأعمال للمجتمع" حلولاً مبتكرة للتعامل مع الأولويات المجتمعية المرتبطة بالثقافة المالية وتقنيات التعليم.

وبمعدل مرتين سنوياً، تستقبل حاضنة معاً الاجتماعية الشركات الناشئة الواعدة وتزودها بالدعم والموارد التي تمكنهم من النمو والازدهار وتطوير حلول عالية الكفاءة لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي، فضلاً عن المساهمة في توسيع نطاق أعمالهم المستدامة. وقد تم اختيار الشركات ضمن الدفعة السادسة نظراً لما قدموه من أفكار ومقترحات مبتكرة من شأنها تمكين القطاع الثالث في أبوظبي من مواصلة الازدهار، وكذلك المساهمة في إلهام رواد الأعمال الاجتماعيين للمساهمة في تعزيز قوة ونشاط وترابط مجتمع دولة الإمارات واقتصادها.

وقالت سعادة سلامة العميمي: "يسعدنا أن نشهد اليوم تقديم الدفعة السادسة ضمن حاضنة معاً الاجتماعية والتي احتضنت 12 شركة ناشئة اجتماعية ابتكارية، حيث كان لفريق الحاضنة وشركائهم دور فاعل في تمكين هذه الشركات من تطوير أفكارهم ومشاريعهم الملهمة والهادفة للتصدي للتحديات المرتبطة بالثقافة المالية وبتقنيات التعليم. في هيئة "معاً" نحن على ثقة بما ستقدمه من أثر اجتماعي إيجابي ملموس".

وأضافت سعادتها: "تواصل هيئة "معاً" عبر حاضنتها الاجتماعية من تأكيد التزامها تجاه المبادرات والأفكار التي تعزز مسيرة ازدهار مجتمع أبوظبي وتمكينه. ومن هذا المنطلق، تتمحور أنشطتنا حول الأولويات الاجتماعية للإمارة بما في ذلك الثقافة المالية وتقنيات التعليم نظراً لدورهما الأساسي في الارتقاء بمستقبل مجتمعنا والتأثير إيجاباً على تنميته اقتصادياً".

واختتمت سعادتها بالقول: "ما تحققه الشركات الناشئة الاجتماعية المدعومة من قبل الهيئة من أثر إيجابي على المجتمع، يمثل انعكاساً لاستراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وكفاءتها في تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين تجاه التعامل مع الأولويات المجتمعية في الإمارة".

وضمت قائمة الشركات الناشئة ضمن الدفعة السادسة لحاضنة معا الاجتماعية والتي قدمت حلولاً مرتبطة بالثقافة المالية، شركة "لون" وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تتعاون مع المصارف والشركات لتعزيز ثقافة العملاء وتحسين أوضاعهم المالية، من خلال تزويدهم ببيانات مبسطة وميزات مخصصة لإدارة أموالهم. وكذلك شركة "فنستارات بداية" التي تركز على الأثر الاجتماعي وتتولى تصميم وإنشاء برامج تثقيف مالي مجتمعية مبتكرة تركز على اليافعين والشباب في دولة الإمارات، وشركة "كاشي" التي تمكن وتعلم اليافعين كيفية إدارة أموالهم عبر غرس المسؤولية المالية بصورة تدعم مستقبلهم كبالغين مستقبلاً. أما شركة "سكورل" فهي منصة للتثقيف المالي تقدم للطلبة مجموعة من مزايا التعليم عن طريق اللعب وتهدف إلى تزويدهم بمهارات الإدارة واتخاذ القرار المرتبطة بالشؤون المالية اليومية. فيما تعد شركة "إدفوندو" أول تطبيق للمعلومات المالية مخصص للأطفال واليافعين في العالم، إذ يضم مختبراً تعليمياً وتطبيقاً ذكياً لإدارة الأموال تم تطويرهما بمشاركة أساتذة متخصصين.

أما فيما يتعلق بتقنيات التعليم، فقد تخرج من الحاضنة مجموعة من الشركات الناشئة التي تشمل "ريدز" وهي بمثابة تطبيق ذكي يقدم ملخصات صوتية باللغة العربية يمتد كل منها لحوالي 20 دقيقة لمجموعة من أعلى الكتب مبيعاً في العالم وكذلك أشهر برامج البودكاست، أما شركة "توتورو" فهي تقدم شبكة تعليمية تربط بين طلبة الجامعات ذوي الإمكانات الأكاديمية العالية وزملائهم ممن يحتاجون للمساعدة في دراستهم، فيما يمكن تطبيق "سكل بلاي" الطلبة من تعلم المهارات اللازمة لمستقبلهم، ويوفر فرص للتدريب الداخلي والحصول على شهادات معتمدة وكذلك الفوز بجوائز مميزة من خلال المشاركة في لعبة لمدة دقيقة واحدة يومياً. أما منصة "بليبوك" فهي منصة تعليمية وترفيهية عالمية مخصصة للسيدات وتسعى إلى سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز حضور السيدات في المناصب القيادية عبر مجموعة متنوعة من الدروس الأكاديمية الرقمية. كما تعتبر "لاتلي" منصة أو مساحة لاستعراض منتجات المصممين المستقلين التي تجسد تراث دولة الإمارات وثقافتها وتقاليدها وفنونها. وتعد "جيك اكسبرس" أول منصة تعليمية رقمية متخصصة بالتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتبنى منهاجاً تعليمياً معتمداً للطبة من مرحلة الحضانة إلى التعليم الثانوي عبر بيئة تفاعلية ومريحة تزودهم بأفضل المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي. أما "كم كلمة" فهي منصة تعليمية الكترونية تهدف لتعزيز مهارات القراءة والكتابة وتحقيق نتائج تعليمية أفضل وتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم ورغبتهم بالتواصل بلغتهم العربية.

هذا واستفاد المشاركون في الدفعة السادسة من حاضنة معاً الاجتماعية مما قدمته ورش العمل والبرامج التدريبية والإرشادية التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى المساحات المكتبية والقدرة على الوصول لشبكة من الشركاء والمستثمرين المحتملين وكذلك الفرص التمويلية. كما استطاعت الشركات من خريجي الدفعة السادسة وعبر ما تمتلكه هيئة معاً من شراكات استراتيجية من الحصول على مدخل لمنظومة متكاملة من الشركاء والممولين والمنافذ الإعلامية الخاصة بقطاعات أعمالهم.

وكواحدة من الركائز الخمس الرئيسية لهيئة "معاً"، تعمل حاضنة معاً الاجتماعية على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال محلياً لتطوير حلول فعالة لمعالجة الأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية. وقد استطاعت الحاضنة حتى الآن احتضان 53 مؤسسة اجتماعية وتسريع إنشاء 21 مؤسسة غير ربحية تعمل ضمن 5 من القطاعات المرتبطة بالأولويات الاجتماعية في أبوظبي. كما استطاعت الحاضنة من دعم أكثر من 40 شركة ناشئة على بدء أو استكمال تراخيص الأعمال، فيما ساهمت في التفاوض على 361 صفقة كان لها أثر إيجابي على ما يزيد عن 200 ألف من افراد مجتمع أبوظبي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة معاً على صياغة آفاق جديدة في مجال الابتكار الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. وتعد "معاً" مبادرة تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: maan.gov.ae. ، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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