أبوظبي : وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع شركة بيبسيكو لتوسيع مختبر صناعات المستقبل في دولة الإمارات، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب الإماراتي من اكتساب خبرات عملية في القطاع الصناعي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لتصبح بيبسيكو بموجب هذه الاتفاقية أول شركة أغذية ومشروبات تشارك في مبادرة "مختبر صناعات المستقبل".

وتساهم هذه الشراكة في تعزيز جهود الوزارة في تطوير الكفاءات الصناعية الوطنية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعداد الجيل القادم من المواهب الإماراتية من خلال تجارب تعليمية وتدريبية عملية تركز على جوانب العمل الصناعي المختلفة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتيح "بيبسيكو" للمشاركين فرصة التعرّف على مختلف مجالات أعمالها في دولة الإمارات، بما يشمل بناء العلامة التجارية وإدارة سلسلة التوريد والاستدامة والتمويل. كما سيزور المشاركون منشآت شريك بيبسيكو في مجال التعبئة "شركة دبي للمرطبات"، للاطلاع عن قرب على عمليات التصنيع وآليات التشغيل.

وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية الشراكات مع الشركات الرائدة العاملة داخل الدولة في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن بينها الشراكة مع شركة بيبسيكو، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تهدف إلى توسيع نطاق مبادرة "مختبر صناعات المستقبل".

وقال سعادته: "إن توقيع مذكرة التفاهم خلال الدورة الخامسة من فعالية "اصنع في الإمارات 2026"، يأتي تأكيداً على التزامنا بتطوير القدرات الصناعية الوطنية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من رؤية الإمارات الاقتصادية. ومن خلال هذه المبادرة، نعمل على إعداد الجيل القادم من المواهب الإماراتية، عبر توفير تجارب تعليمية وتدريبية عملية تركز على مختلف جوانب العمل الصناعي".

وأضاف: "تعاوننا مع بيبسيكو يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة. بموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المشاركون على فرصة فريدة للتعرف على العمليات الصناعية المتقدمة، بما في ذلك إدارة سلاسل التوريد، الاستدامة، بناء العلامات التجارية، والتمويل. كما ستتاح لهم فرصة زيارة منشآت "شركة دبي للمرطبات"، شريك التعبئة لبيبسيكو، للاطلاع عن قرب على عمليات التصنيع وآليات التشغيل".

وختم سعادته تصريحه قائلاً: "نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز قدرة الإمارات على تحقيق ريادة صناعية عالمية، كما ستفتح آفاقاً جديدة للشباب الإماراتي، وتدعم الشركات العاملة بالدولة لتكون جزءاً من مستقبل صناعات أكثر تقدماً واستدامة".

من جهته، قال وائل إسماعيل، نائب رئيس الشؤون المؤسسية للمشروبات الدولية في "بيبسيكو": "يمثل الانضمام إلى مختبر صناعات المستقبل فرصة للعمل عن قرب مع الشباب الإماراتي والشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في تشكيل مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. كانت ولا تزال بيبسيكو جزءاً من مسيرة الدولة على مدى أكثر من ستين عاماً، شهدنا خلالها كيف يمكن للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والمدعوم برؤية طويلة المدى، أن يحقق أثراً إيجابياً وملموساً. ومن خلال هذا المختبر، نأمل أن يكتسب المشاركون صورة شاملة لطبيعة العمل الصناعي اليومي، وأن يشعروا بالثقة تجاه الفرص التي يتيحها هذا القطاع."

ومن خلال مشاركتها في مختبر صناعات المستقبل، تنضم بيبسيكو إلى شبكة من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، والتي تسهم في توفير تدريب تقني وصناعي في مجالات مثل العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والوصول إلى الأسواق.

نبذة عن شركة بيبسيكو

يستمتع المستهلكون بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرّة يومياً في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد حقّقت بيبسيكو إيرادات صافية بلغت حوالي 94 مليار دولار في عام 2025، بفضل مجموعة متنوّعة من الأطعمة والمشروبات مثل ليز، ودوريتوس، وشيتوس، وجاتوريد، وبيبسي كولا، وماونتن ديو، وكويكر. وتضمّ منتجات بيبسيكو تشكيلة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة التي تحقّق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدّر بأكثر من مليار دولار.

وتدير بيبسيكو أعمالها وفق رؤيتها الطموحة لتكون شركة رائدة عالميّاً في قطاع الأغذية والمشروبات، مدعومةً باستراتيجيّة "بيبسيكو الإيجابية" (pep+) للتحول الشامل، والتي تضع الاستدامة ورأس المال البشريّ في مقدمة الأولويات الاستراتيجيّة لتحقيق نمو مستدام وإحداث تأثير إيجابيّ يضمن سلامة الأرض وسكانها.

