أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة "بليناري"، إحدى الجهات العالمية الرائدة في تطوير وإدارة وتمويل مشاريع البنية التحتية والأصول الحقيقية، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في إمارة أبوظبي.

وُقِّعَتِ الشراكة على هامش أعمال قمة أبوظبي للبنية التحتية (ADIS 2025)،والتي نظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في شهر يونيو، وتركز على وضع إطار عمل مشترك لتخطيط وتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، بما يعزز جاهزية أبوظبي المستقبلية وقدرتها التنافسية.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه أوسع لتعزيز نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في أبوظبي، ويتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار، الشريك الاستراتيجي للمركز في استقطاب الخبرات ورؤوس الأموال الخاصة إلى المشاريع الحكومية ذات الأولوية.

يقوم مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بدور محوري يتضمن الإدارة والمراجعة والإشراف على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في أبوظبي، وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة والاستدامة، ويدير المركز حالياً مبادرات ومشاريع تفوق قيمتها 200 مليار درهم إماراتي.

وقال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "تُعد مشاركة القطاع الخاص عاملاً محورياً في تطوير بنية تحتية مرنة تتميز بالكفاءة وتواكب تطلعات المستقبل. وتمثل شراكتنا مع " بليناري" التزاماً واضحاً بتعزيز التعاون لتحقيق أقصى درجة من التأثير الإيجابي، وفتح آفاق جديدة لخلق قيمة طويلة الأمد لأبوظبي، من خلال دعم الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع."

من جانبه، قال باول كروي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بليناري": "تعزز هذه الاتفاقية شراكتنا الاستراتيجية مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وتؤكد التزامنا المشترك بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية. ونحن نتطلع للعمل مع المركز على مجموعة المشاريع القوية التي تحتضنها أبوظبي في هذا المجال."

يشار إلى أن مجموعة "بليناري" حققت نجاحاً لافتاً في الإمارات، منذ دخولها السوق المحلية وفوزها بأول مشروع لها في عام 2022، حيث قادت عملية تطوير مجموعة من المدارس في الإمارات، بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما حصلت الشركة مؤخراً على ثلاثة مشاريع كبرى في أبوظبي، من بينها أول شراكة من نوعها لتطوير البنية التحتية المدرسية في الإمارة، مشروع مدارس مدينة زايد.

من الجدير بالذكر، بأن "القابضة" (ADQ) استحوذت على حصة 49% في "بليناري" في العام 2024، وهو ما يمثل أول استثمار كبير لدولة الإمارات في شركة أسترالية، منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، ما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وبموجب هذه الشراكة، أطلقت "بليناري" و"القابضة –ADQ" منصة تطوير واستثمار مشتركة تحت اسم "بليناري الشرق الأوسط" لاغتنام فرص الشراكات في مشاريع البنية التحتية العامة والاجتماعية في مناطق النمو السريع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وتُعد قمة أبوظبي للبنية التحتية، التي نظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، منصة استراتيجية تجمع قادة عالميين، ومستثمرين، وخبراء قطاع البنية التحتية لاستكشاف فرص الابتكار والاستثمار والاستدامة. وتدعم القمة رؤية أبوظبي طويلة المدى من خلال تعزيز التعاون وعرض الفرص التي ستُسهم في بناء بيئة عمرانية مرنة ومتقدمة تستشرف المستقبل.

نبذة عن "بليناري":

تُعد "بليناري" مستثمراً ومطوراً ومديراً مستقلاً لمشاريع البنية التحتية والأصول الحقيقية، وتتخصص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع المناطق الحضرية، والبنية التحتية المجتمعية. تأسست في أستراليا عام 2004، وتوسعت لتصبح من أبرز الجهات الفاعلة في أسواقها، مع أصول مدارة تتجاوز قيمتها 59 مليار دولار أمريكي في كل من الشرق الأوسط وأستراليا والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية. لمزيد ممن المعلومات يمكنكم زيارة: plenary.com

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