دبي : أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ومعهد الإمارات المالي، وبنك الإمارات دبي الوطني، برنامج تمكين المواهب الإماراتية في إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، وهو برنامج متخصص يهدف إلى تعزيز انخراط الكفاءات الوطنية في القطاع المالي وتوليهم وظائف نوعية في قطاع إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية.

تعكس هذه المبادرة ريادة مركز دبي المالي العالمي في تنمية المواهب والكفاءات في مجال الخدمات المالية، مستفيداً من مكانته كمركز مالي عالمي رائد وبيئة حاضنة للابتكار في المنطقة. ومن خلال قدرته على الجمع بين مختلف الجهات، وشراكاته في القطاع، وإمكانية الوصول إلى المؤسسات العالمية، يواصل مركز دبي المالي العالمي لعب دور محوري في توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف بما يتماشى مع مستهدفات دبي للتوطين وأجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن التنفيذ العملي لمبادرة "طموح دبي" التي أطلقها المجلس على هامش ملتقى دبي للتوطين، مستهدفاً من خلالها توعية 10 آلاف طالب، وتدريب 10 آلاف طالب وخريج إماراتي، وتوظيف 5 آلاف مواطن في القطاع الخاص في عام 2026، بما يجسّد جهود المجلس المتواصلة لتوسيع مسارات التوظيف التخصصي أمام المواطنين وضمان وظائف مستدامة لهم في القطاعات الحيوية ذات معدلات النمو العالية.

وفي تعليق له، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري, رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "يجسّد هذا البرنامج خطوة عملية نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاعات المالية المتقدمة وضمان فرص مستدامة ومؤثرة لهم، وذلك من خلال إتاحة تدريب تخصصي مرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل وفرص التوظيف. ونحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ملتزمون بالعمل مع شركائنا نحو إعداد مسار مهني واضح للمشاركين، يدعم قدراتهم وإمكانياتهم ويضمن انتقالهم السلس من التدريب إلى العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33)) في بناء كوادر إماراتية مؤهلة قادرة على المنافسة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية".

من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "انطلاقاً من الدور المنوط بنا، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتمكين المواهب والكفاءات الإماراتية ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك القطاعات ذات معدلات النمو العالية مثل إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الخاصة، والتكنولوجيا المالية. ونسعى من خلال المبادرات مثل برنامج تمكين المواهب الإماراتية، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، إلى وضع مسارات واضحة تزود المواهب المحلية بالمهارات والخبرات والفرص اللازمة لدعم مسيرة دبي في أن تصبح من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

فيما قال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي: "يأتي هذا البرنامج انسجاماً مع دور المعهد في إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها بالمعرفة والمهارات المتخصصة التي يتطلبها القطاع المالي الحديث. ونحرص من خلال شراكتنا في هذا البرنامج على تقديم محتوى تدريبي عملي ومتقدم، يواكب التحولات المتسارعة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، ويسهم في تعزيز جاهزية المواطنين لشغل وظائف نوعية ومستدامة. ونؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يشكّل ركيزة أساسية لدعم تنافسية القطاع المالي في دبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد."

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال مسارين متكاملين هما، "برنامج خبير استراتيجيات الثروة" ويركز على إعداد المشاركين الإماراتيين لشغل وظائف متخصصة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بدعم عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية الرائدة، و"البرنامج الوطني للتكنولوجيا المالية"، الذي يقوده مركز دبي المالي العالمي من خلال منظومة مركز "إنوفيشن هب" التابع له، والذي يتيح للمشاركين فرصة التعرف على مجالات التكنولوجيا المالية سريعة النمو، بما يمكّنهم من تطوير قدرات عملية قائمة على الابتكار تتماشى مع متطلبات السوق.

ويستهدف المجلس في الدفعة الأولى من البرنامج استقطاب نحو 15 مواطناً من الباحثين عن عمل، مركزاً في ذلك على إعداد خطة متكاملة تشمل التأهيل الفني والتدريب المهني، وتنمية المهارات المطلوبة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، بما يعزز جاهزية المشاركين لتولي وظائف تخصصية تلبي احتياجات السوق ومتطلبات البنوك والشركات المالية الكبرى في دبي. وتبلغ مدة البرنامج شهرين، ويُعقد في حرم معهد الإمارات المالي، بما يوفر بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.

ويمثل البرنامج نموذجاً تطبيقياً لربط التدريب بالتوظيف، إذ صُمم محتواه بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان توافقه مع متطلبات القطاع المالي، وإعداد المشاركين وفق معايير مهنية تتيح لهم الاندماج السريع في بيئات العمل المصرفية والمالية، مجسداً بذلك مساراً عملياً من مسارات مبادرة "طموح دبي"، من خلال تحويل مستهدفاتها إلى فرص توظيف تخصصية تعزز مشاركة المواطنين في القطاعات المستقبلية، وتدعم توجه دبي نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والخدمات المالية المتقدمة.

ويأتي البرنامج بمشاركة كل من بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وبنك جي بي مورغان (J.P. Morgan)، وبنك شنت أندر (Banco Santander)، وبنك يو بي إس (UBS)، وبنك إتش إس بي سي (HSBC)، وبنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered). بالإضافة إلى شركة تاب تاب سند (TapTapSend)، وشركة تابي (Tabby)، وشركة فولت 22 (Vault22)، وشركة لين تكنولوجيز (Lean Technologies)، وشركة لون تكنولوجيز (Lune Technologies)، ما يعكس تكامل الجهود بين البنوك الكبرى والجهات المالية المؤثرة في الإمارة نحو دعم مستهدفات مسار التوطين من خلال دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها في قطاع الخدمات المالية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتحكومية