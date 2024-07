لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع شركة بنفت، صندوق العمل (تمكين)، وستارت أب البحرين

المنامة، البحرين: أطلقت شركة ماستركارد اليوم، بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، تحدي ماستركارد للشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار "الحلول من أجل المستقبل"، وذلك بالشراكة مع شركة بنفت، وصندوق العمل (تمكين) وستارت أب البحرين. وتدعو المسابقة طلاب الجامعات في مملكة البحرين إلى طرح أفكار وحلول مبتكرة تستند على البيانات لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتركيز على الشمول المالي كعنصر رئيسي للتمكين.

يأتي هذا التعاون تماشياً مع خطط وزارة التنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار الدور الهام الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية العالمية وصنع مستقبل أكثر استدامة.

كما تؤكد هذه المبادرة على تعهد والتزام شركة ماستركارد العالمية، بتحقيق أهدافها المعنية بتوسيع التزامها بالشمول المالي، من خلال ضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من مختلف بقاع العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

ويعد الشمول المالي أداة قوية لها تأثير ملموس على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحسين الصحة والرفاه، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد وغيرها من أهداف ومقاصد. وتهدف المسابقة إلى إذكاء هذه الروح والاستفادة من مواهب طلاب الجامعات في البحرين وذلك إدراكًا للدور البارز الذي يلعبه الشباب في تحفيز الابتكار للتغلب على تحديات المصاحبة لتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17.

وفي هذه الصدد، قالت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزير التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "ساهم النظام المالي الشامل في مملكة البحرين على مدى السنوات في ترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية والمبتكرة، وذلك من خلال توسيع نطاق توظيف التكنولوجيا في القطاع المالي وتعزيز وسائل الدفع عبر الهواتف المتنقلة، وتطوير اللوائح التنظيمية، وتعزيز الاستقرار والتكامل المالي، فضلا عن تشجيع الرقمنة، والثقافة المالية، والابتكار المالي. ونظراَ إلى الدور الفعّال للشمول المالي كمحرك أساسي لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، فإن مسابقة تحدي ماستركارد تهدف إلى تشجيع الشباب البحريني على تطوير حلول مبتكرة ستساهم في خلق المزيد من الفرص الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة."

من جانبها، أكدت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) على أهمية تمكين الشباب وتسهيل مشاركتهم في عملية التنمية الاقتصادية، وقالت: "نؤمن بإمكانيات الشباب البحريني وقدرته على إحداث التغيير في المملكة. ونحن سعداء بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة، وماستركارد، وشركة بنفت لمنح هذه الفرصة المميزة للطلاب البحرينيين لتوظيف الابتكار في معالجة تحديات عالمية مهمة واكتساب المعرفة المتخصصة، بالإضافة لتزويدهم بمنصة فريدة من نوعها لعرض حلولهم. ويأتي دعمنا لتحدي ماستركارد بالتوافق مع التزامنا الدائم بتمكين الكفاءات البحرينية ودعم جهودها من خلال التدريب والإرشاد والوصول للتمويل."

من جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "نحن حريصون على تسخير قوة شبكتنا العالمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونعتقد بأن تعزيز الشمول المالي هو جزء مهم من هذه الجهود. يسعدنا أن نتعاون مع شركائنا المرموقين في البحرين، لإطلاق تحدي ماستركارد، الذي يهدف لتمكين الشباب من توظيف إمكاناتهم الكبيرة في مجال الابتكار من أجل طرح حلول جديدة لبعض من أكثر المشكلات إلحاحًا في عالمنا".

وحول هذه المبادرة، علّق السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت قائلاً: "إن تمكين الشباب البحريني يمثل قيمة أساسية لشركة بنفت. ويسرنا التعاون مع ماستركارد، ووزارة التنمية المستدامة، وتمكين، وستارت أب البحرين لإطلاق تحدي ماستركارد عن الشمول المالي لأهداف التنمية المستدامة. إن هذه المسابقة تأتي مكملة لمبادراتنا الموجهة للشباب، حيث تتيح تزويد طلاب الجامعة بمنصة لتطوير حلول مبتكرة. إننا نؤمن بأن تمكين الشباب من خلال الشمول المالي يساعدهم على مواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل أكثر استدامة. ونحن ندعو جميع طلاب الجامعة إلى المشاركة في التحدي لإطلاق إمكانياتهم واكتساب خبرات قيّمة."

وتأتي مسابقة تحدي ماستركارد كخطوة استباقية للمشاركة في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل (The Summit of the Future) التابع للأمم المتحدة، المزمع عقده في 22-23 سبتمبر 2024، والذي يعد منصة رئيسية لتعزيز مساهمة الشباب في صنع القرارات الحيوية وتمكينهم من العطاء بصورة أكبر للتغلب على التحديات التي يواجها العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، تعد مسابقة تحدي ماستركارد فرصة للشباب في مملكة البحرين لتطوير الأفكار والحلول المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث سيتم فتح باب المشاركة لجميع طلاب الجامعات في المملكة بمختلف المراحل الأكاديمية ومن جميع التخصصات. وسوف يتعرف المشاركون من خلال المسابقة على التحديات الحقيقية التي تواجه أهداف التنمية المستدامة من منظور متعدد التخصصات بما يشمل التعليم، والرعاية الصحية، والمناخ، والبيئة، والسياحة، والأعمال وغيرها من مجالات. كما سيتعرف الطلاب أيضًا على دور الشمول المالي وقوة البيانات في بناء مستقبل أكثر إشراقًا ومرونة للجميع.

وسيحصل الفائزون في المسابقة على فرصة الانضمام إلى أكاديمية ماستركارد لمدة عام، وزيارة المقر الرئيسي لماستركارد أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، والالتحاق ببرنامج تدريبي مدفوع لدى شركة بنفت لتطوير الحلول التي قدموها، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التقنية، وبرامج الإرشاد، والتدريب من الشركاء الاستراتيجيين.

تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد للتقديم في المسابقة هو تاريخ 31 يوليو في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مملكة البحرين. وبعدها ستقوم لجنة تضم نخبة من الخبراء المرموقين، ممن يملكون خبرة في الخدمات المالية ولهم تأثير مجتمعي ملموس، بمراجعة الطلبات والإعلان عن قائمة المتأهلين للمرحلة الثانية والتي سيشارك فيها الطلبة المتأهلون في برنامج تدريبي صيفي مكثف Summer Bootcamp لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر أغسطس 2024، والذي ينظمه كل من صندوق العمل (تمكين) وستارت أب بحرين الرائدتان في دعم ريادة الأعمال في المملكة. وخلالها سيتم تقديم جلسات تدريبية من قبل خبراء مرموقين في مجال التنمية المستدامة والخدمات المالية وريادة الأعمال. وسيتعرف المشاركون من خلال البرنامج، على أهداف التنمية المستدامة بشكل مفصل وعلى جميع المسرعات والأدوات التي تساهم في تحقيق الأهداف مثل الشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما سيتم تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح في رحلة التحول الرقمي للقطاع المالي في مملكة البحرين. علاوة على ذلك، سيتم تقديم جلسات ارشادية للمشاركين بشأن نمو المشاريع الريادية وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة ومزدهرة، من خلال تزويدهم بالخبرات والأدوات اللازمة في مجال ريادة الأعمال.

وسيختتم البرنامج التدريبي بالوصول إلى جولتين نهائيتين للمتسابقين سيستعرض الطلاب من خلالها أفكارهم على لجنة تحكيم تشمل نخبة مرموقة من الخبراء في القطاع المالي. ومن المزمع عقد الجولة النهائية على هامش مؤتمر "مستقبل التكنولوجيا المالية 2024" Bahrain Fintech Forward. الذي سيقام في شهر أكتوبر القادم في مملكة البحرين، وهو ما سيتيح فرصة متميزة للمشاركين في الجولة النهائية لعرض أفكارهم المطورة، والاستفادة من الملاحظات والتعليقات، وجذب الاستثمارات المحتملة، وتنفيذ أفكارهم في المنظومة المالية المتنامية للبحرين.

يمكن للمهتمين التعرف على المزيد من المعلومات وتقديم طلبات المشاركة على (https://benefit.bh/mastercardChallenge/).

