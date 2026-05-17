أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم إطلاق مبادرة "امتيازات الأعضاء" بإبرام خمس اتفاقيات شراكة جديدة مع "مايكروسوفت" و"دي إتش إل" وe& الإمارات و"معهد إدارة المشاريع" و"دبي للتأمين".

وتنسجم هذه الاتفاقيات مع خارطة طريق الغرفة 2025–2028، التي تركز على تطوير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، ودعم الشركات في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مع اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوفر المبادرة لأعضاء غرفة أبوظبي مجموعة متكاملة من الامتيازات والخدمات، تشمل حلولاً رقمية وتقنيات سحابية متقدمة من مايكروسوفت، وخدمات لوجستية وشحناً عالمياً عبر دي إتش إل، وحلول اتصال وتحول رقمي من "إي آند الإمارات". إلى جانب فرص التطوير المهني والشهادات العالمية التي يقدمها معهد إدارة المشاريع، فضلاً عن حلول التأمين المصممة خصيصاً من دبي للتأمين. كما تمنح المبادرة الأعضاء أسعاراً تفضيلية، وأولوية وصول، وخدمات متخصصة من شركاء محليين ودوليين رائدين.

وقال سعادة علي محمد المرزوقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تتمثل رسالتنا في غرفة أبوظبي في فتح آفاق جديدة للنمو، من خلال تقديم دعم عملي ومباشر يواكب احتياجات أعضائنا. وتجسد مبادرة امتيازات الأعضاء هذا التوجه من خلال تقديم قيمة حقيقية تنعكس بشكل ملموس على أعمال القطاع الخاص. ومن خلال هذه الشراكات الخمس ، سيستفيد أعضاؤنا من أسعار تفضيلية، وخدمات متخصصة، وشبكات اتصال عالمية تعزز قدرتهم على النمو والتوسع والازدهار. وهذه ليست سوى البداية، إذ سنواصل توسيع المبادرة وتطوير مزاياها بما يرسخ مكانة أبوظبي كبيئة أعمال رائدة تدعم القطاع الخاص وتمكّنه من المنافسة بثقة على المستوى العالمي ".

وفي تصريح له، قال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "ينصبّ التركيز اليوم في مختلف أنحاء دولة الإمارات على الثقة بالمستقبل وما يحمله من تطورات، بما يشمل استمرارية العمليات، وتعزيز الثقة بالأنظمة، وترسيخ الأسس طويلة الأمد الداعمة للنمو. وتكتسب الشراكات، مثل هذه الشراكة مع غرفة أبوظبي، أهمية كبيرة لأنها تترجم هذا التوجه إلى قدرات عملية تدعم الشركات. ومن خلال توفير الوصول إلى منصات رقمية آمنة وقابلة للتوسع، نهدف إلى دعم المؤسسات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز مرونتها وتنمية مهاراتها والعمل بثقة أكبر في بيئة تزداد تعقيداً".

من جانبه، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات:

"تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية لدى دي إتش إل إكسبريس الإمارات، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نلتزم بتمكين هذه الشركات عبر توفير المعرفة، والوصول إلى الخبرات، والدعم العملي الذي يمكّنها من التوسع بثقة في الأسواق العالمية. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وشبكة الغرفة المحلية، نسعى إلى خلق فرص حقيقية للشركات للنمو والتوسع خارج الحدود

ومن جانبه، أكد عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في «إي آند»، أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير تقنيات عالمية المستوى يشكّل ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته في أبوظبي.

وأضاف: «من خلال تعاوننا مع غرفة أبوظبي، نعمل على إتاحة الفرص للانضمام والاشتراك في منظومة متكاملة من الحلول الرقمية المتقدمة، تشمل خدمات الاتصال والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وحلول الدفع الرقمية، بما يسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم الابتكار وتسرّع التوسع والنمو المستدام للشركات المحلية والعالمية في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه، قال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع:"تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة أبوظبي نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال مواءمة التميز في إدارة المشاريع مع خارطة الطريق الطموحة للغرفة، نسعى إلى تمكين الشركات، وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، ودعم جهود التنويع الاقتصادي. وبالتعاون معاً، نعمل على تمكين المؤسسات في أبوظبي من تعزيز تنافسيتها، واستكشاف فرص جديدة، والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام."

ومن جانبه، قال عبد اللطيف أبو قورة ، المدير التنفيذي في دبي للتأمين” :نفخر بشراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن مبادرة "امتيازات الأعضاء"، والتي تعكس التزامنا بدعم مجتمع الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بثقة واستدامة. ومن خلال تقديم حلول تأمين مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعضاء الغرفة، نسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات عبر توفير الحماية والمرونة التي تمكّن الشركات من التركيز على الابتكار والتوسع وتحقيق أهدافها المستقبلية. وكجزء من هذه الشراكة، ستقدم دبي للتأمين أيضاً باقات تأمينية حصرية لأعضاء غرفة أبوظبي من الأفراد، بما يوفر قيمة مضافة وحلول حماية مصممة بما يتناسب مع احتياجاتهم المتطورة”.

وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة الاقتصاد المتنوع في الإمارة. وعبر إبرام شراكات مع مؤسسات رائدة في مجالاتها، تبني الغرفة منظومة دعم متينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعدها على رقمنة عملياتها واقتحام أسواق جديدة وتطوير مهارات قواها العاملة وحماية أصولها، وغير ذلك الكثير.

نبذة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

تمثل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مصالح القطاع الخاص، وتضطلع بدور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتركز الغرفة، من خلال خريطة طريق 2025-2028، على تعزيز بيئة أعمال تنافسية ومتنوعة وقائمة على الابتكار، مما يمكّن الشركات من النمو والوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة.

ملخص مذكرات التفاهم للشراكة الاستراتيجية

مايكروسوفت

تهدف مذكرة التفاهم مع مايكروسوفت إلى دعم التحول الرقمي لمجتمع الأعمال في أبوظبي، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول رقمية مخصصة من مايكروسوفت، مثل Office 365 وDynamics وAzure. ويدعم هذا الاتفاق الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والتنمية الرقمية طويلة الأجل، ويحدد إطارًا لتبادل المعلومات واستكشاف القدرات المشتركة وتحديد ملامح التعاون المستقبلي. وتشمل الأهداف الرئيسية بناء منظومة رقمية متكاملة، وضمان منصات آمنة ومتوافقة مع اللوائح المحلية، وتشجيع الاستدامة من خلال تبني الحوسبة السحابية والتقنيات الصديقة للبيئة. كما ستعزز هذه الشراكة الثقافة الرقمية من خلال تقديم مبادرات التدريب والتطوير، مما يساعد أعضاء الغرفة على تعزيز قدرتهم التنافسية وتحقيق نمو مستدام.

"دي إتش إل"

سيتمكن أعضاء غرفة أبوظبي من الوصول إلى باقة خدمات "دي إتش إل" المصممة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه المزايا الشحن الدولي السريع، والمساعدة في التخليص الجمركي، وحلول الخدمات اللوجستية الخضراء من خلال برنامج GoGreen، وأدوات رقمية لإدارة الشحنات وتتبعها، وإدارة حسابات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى مساعدة الشركات الجديدة والنامية على التوسع دوليًا بسرعة وكفاءة وثقة تشغيلية أكبر. كما تتيح الاتفاقية للغرفة و"دي إتش إل" استكشاف مجالات تعاون إضافية لتعزيز دعم الأعمال وزيادة القيمة الإجمالية المقدمة للأعضاء.

e& الإمارات

ستتعاون e& الإمارات مع غرفة أبوظبي لدعم نمو الأعمال والتحول الرقمي في القطاع الخاص في أبوظبي، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبموجب الاتفاقية، ستروّج الغرفة لعروض e& التفضيلية لأعضائها، الذين سيتمكنون من الوصول إلى صفحة هبوط موحدة تعرض مجموعة واسعة من منتجات وخدمات e&، بما في ذلك ربط الأعمال، والحلول الرقمية، وإدارة ضريبة القيمة المضافة، وأنظمة الدفع UTAP، والخدمات السحابية، وأدوات الأمن السيبراني، وباقات الهاتف المحمول. كما ستشمل الشراكة فعاليات مشتركة، ورعاية، ومبادرات لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي، والاستدامة، والاستعداد لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والابتكار. وسيبحث الطرفان فرص التمويل الأخضر، وبرامج بناء القدرات، والحلول القطاعية المتخصصة، إلى جانب مواءمة الجهود مع مبادرتي "امتيازات الأعضاء" و"علامة الاستدامة".

ويتضمن جزء من هذه الاتفاقية تزويد مايكروسوفت بحلول رقمية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الغرفة وأعضائها.

"معهد إدارة المشاريع"

سيتعاون معهد إدارة المشاريع وغرفة أبوظبي لتعزيز التميز في إدارة المشاريع لأعضاء الغرفة من خلال شهادات وعضويات بأسعار مخفضة، والوصول إلى منصة شركاء معهد إدارة المشاريع. وتدعم هذه الشراكة تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع الخضراء، وتطوير قدرات مستقبلية في إدارة المشاريع المعرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما سيستفيد الأعضاء من الوصول إلى شبكة المعرفة الدولية التابعة لمعهد إدارة المشاريع، وفرص التطوير المهني، والموارد المعترف بها عالميًا. وسيتعاون الطرفان في تنظيم فعاليات وورش عمل ومؤتمرات تركز على الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال، مع دعم بناء القدرات في الاقتصاد الأخضر.

"دبي للتأمين"

تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تعاون مشترك بين غرفة أبوظبي ودبي للتأمين، بحيث تقوم دبي للتأمين بتقديم مجموعة العروض التأمينية المخفضة والحصرية لأعضاء غرفة أبوظبي بينما تقوم الغرفة بدعم الترويج لهذه العروض وتعميمها على أعضائها والتعاون مع دبي للتأمين لاستقطابهم للتسجيل والاستفادة منها.

