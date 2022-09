دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أطلعت أكثر من 100 من الشركاء والتنفيذيين في قطاع المأكولات والمشروبات على دراسة شاملة حول القطاع في دبي

أظهر التقرير أن نسبة عالية من السكان (أكثر من 55 بالمئة) يصنفون دبي على رأس قائمة الوجهات العالمية للمأكولات وفنون الطهي

أكثر من 72 بالمئة من الزوار الدوليين عبروا عن سعادتهم بجودة الطعام والمطاعم في دبي

الكشف عن موعد الدورة العاشرة لمهرجان دبي للمأكولات الذي سينطلق في 28 إبريل ويستمر حتى 7 مايو 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التقرير السنوي الأول لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي ‘Dubai Gastronomy Industry Report’، والذي يستعرض أداء السوق، ويقدم دراسة شاملة عن القطاع، وهو ما يعزز من مكانة دبي العالمية في سياحة الطعام.

جاء إطلاق التقرير الخاص خلال اللقاء الدوري الأول الذي عقدته "دبي للاقتصاد والسياحة" مع الشركاء الأسبوع الماضي في فندق دبليو دبي الميناء السياحي بحضور أكثر من 100 من أصحاب المطاعم والمقاهي وكذلك الخبراء والمتخصصين في المأكولات وفنون الطهي، وذلك في إطار حرصها على توثيق أواصر التعاون معهم لتحقيق المزيد من التطور والنمو لهذا القطاع، إلى جانب تقديم نظرة شاملة عن القطاع والفعاليات المتخصصة التي تنظمها دبي على مدار العام، وأيضا تسليط الضوء على أبرز النقاط المهمة في التقرير.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الجهود التي تقوم بها دبي لتكون وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، مليئة بالفعاليات التي تلبي أذواق وتطلعات محبي الطعام من شتى أنحاء العالم، وهو ما يعزز من المنظومة الديناميكية للمدينة التي تضم أكثر من 13000 من المطاعم والمقاهي.

وتم خلال اللقاء أيضا الكشف عن الفرص المتاحة في قطاع المأكولات والمشروبات، إلى جانب الفعاليات التي سيتم تنظميها خلال الفترة المقبلة، وذلك لإتاحة المجال أمام الشركاء والحضور للمشاركة بها والاستفادة منها للوصول إلى شريحة مهمة من محبي الطعام، وكذلك تقديم دعمهم لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي على مدار العام.

وقام أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال اللقاء بالكشف عن أبرز المواضيع والنقاط التي شملها التقرير السنوي، حيث استعرض الأنشطة والمبادرات الخاصة بقطاع المأكولات والمشروبات في المدينة، والتي تسهم في تطوره ونموه، وكذلك تلعب دورا مهما في زيادة أعداد الزوار الدوليين، إلى جانب مساهمتها في تنشيط السياحة الداخلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ويؤكد التقرير المكانة التي وصلتها دبي كوجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي، والتي أصبحت أيضا المدينة الملهمة لأصحاب المطاعم، والطهاه، ومحبي الطعام، والمسافرين من شتى أنحاء العالم".

وأضاف الخاجة قائلا: "نعتز بما وصل إليه قطاع المأكولات وفنون الطهي في دبي، والذي يواصل تأثيره الإيجابي على نمو قطاع السياحة العالمي، وهو ما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة. فيما يعكس القطاع التنوع الذي تتميز به المدينة التي تضم مزيجا من المطاعم سواء تلك التي انطلقت محليا، أو التي تقدم المأكولات الفاخرة، أو المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، أو المطاعم المشهورة في الأحياء، والتي تمثل الطبيعة المتنوعة والديناميكية لدبي. كما نفخر بقدرة دبي على جمع ثقافة وتراث أكثر من 200 جنسية مختلفة من خلال مأكولاتها في المطاعم المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة".

وأشار الخاجة إلى أن التقرير يؤكد المكانة التي اكتسبتها دبي كعاصمة للمأكولات وفنون الطهي في المنطقة، ووجهة عالمية تسهم في إحداث تحول لسياحة الطعام على مستوى العالم. ويمتاز التقرير بالشمولية ويقدم رؤى ومعلومات مهمة حول قطاع المأكولات والمشروبات الذي يشهد نموا متواصلا في المدينة. ويظهر التقرير النجاح المستمر للمدينة وكذلك هذا القطاع من خلال درجات الرضا العالية للعديد من الجوانب المتعلقة بما تقدمه المدينة من تجارب متنوعة في مطاعمها، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في اختيار المأكولات، والتجربة الشاملة للمطاعم سواء لسكان أو زوار المدينة".

ويسلط التقرير الضوء أيضا على جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتعزيز مكانة المدينة عالميا كعاصمة للمأكولات وفنون الطهي وكذلك الإبتكار والإلهام في تقديم تجارب تذوق فريدة عبر جدول حافل بالفعاليات والمعارض التي تقام على مدار العام.

استطلاع للرأي

ويعتمد التقرير على النتائج والملاحظات التي تضمنتها المراجع والأبحاث المختلفة التي قامت بها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بما فيها "غلوبال براند تراكر"، واستطلاعات التقرير السنوي لزوار دبي، بالإضافة إلى آلاف التقييمات المستقلة الموجودة على المواقع الإلكترونية المتخصصة بالسفر والطعام.

وقد استطلع التقرير آراء مجموعة من السكان لتقييم تصورهم حول دبي كوجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي، حيث صنفها أكثر من 55 بالمئة من المشاركين في المركز الأول، تليها لندن ونيويورك، كما أن 52 بالمئة منهم قالوا أن عدد المرات التي يتناولون طعامهم خارج المنزل تصل إلى 3 مرات في الأسبوع، وضمن فئة الطهاة العالميين، والطعام الفاخر، والخدمة في المطاعم، حلّت دبي في المركز الثاني، لتتفوق بذلك على نيويورك، ولندن، وسنغافورة، وإسطنبول. كما أظهر التقرير أن 72.2 بالمئة من الزوار الدوليين عبروا عن سعادتهم بجودة الطعام والمطاعم في دبي.

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قد أطلقت في وقت سابق حملة "Gastronomy Always on" لدعم قطاع المأكولات والمشروبات، وتأكيد ريادة المدينة في إقامة فعاليات متخصصة في هذا المجال على مدار العام. حيث تركز هذه الحملة على المقومات التي تمكّن دبي من ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للمأكولات وفنون الطهي، وذلك من خلال تقديم مأكولات ذات جودة عالية، استناداً إلى الركائز الأربع التي تتمثّل في التنوع، وتوفير القيمة مقابل النقود، والأصالة، والتجارب. وقد دعمت حملة "Gastronomy Always on " أيضا مهرجان دبي للمأكولات @dubaieats، الذي يحتفي بثقافة الطعام الغنية في دبي، ويدعم ركائز فنون الطهي في الإمارة، حيث يعد المهرجان وعبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً أساسياً للمعلومات، ويسلط الضوء على فنون الطهي في دبي على مدار العام. كما يذكر التقرير مبادرات الحملة، وكذلك الفعاليات، وأيضا الجهود الحثيثة الرامية لجعل دبي الوجهة العالمية الرائدة في قطاع المأكولات وفنون الطهي.

ويتضمن التقرير الذي سيصدر سنويا، العوامل والفعاليات التي تسهم بإثراء قطاع المأكولات، وكذلك الجهود الكبيرة لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في تجارب الطعام، ويرسم ملامح وآفاق هذا القطاع الديناميكي في دبي، وذلك لمشاركتها مع أصحاب المطاعم، والطهاة، والعاملين في هذا المجال، وكذلك الشركاء المحليين والدوليين، علاوة على تقديم نظرة عامة على المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لفنون الطهي والمأكولات.

كما قدمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال اللقاء جدول فعاليات فنون الطهي والطعام في المدينة، حيث أعلنت عن موعد الدورة العاشرة من "مهرجان دبي للمأكولات"، والذي سيقام في الفترة من 28 إبريل حتى 7 مايو 2023، ويستعرض تنوع وإبداع عروض فنون الطهي في المدينة من خلال برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة، التي تحتفي بالمفاهيم المحلية، والمأكولات الإماراتية والعالمية، فضلاً عن تسليط الضوء على الاتجاهات الدولية، والطهاة الذين ألهموا دبي.

إضافة إلى ذلك، تقدم كلية دبي للسياحة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامجا جديدا في عام 2022، يحفز مفهوم الشمولية، من خلال إعطاء الفرص لأصحاب الهمم لدخول هذا المجال وتحقيق النجاح والتقدم في قطاع الضيافة وكذلك المأكولات والمشروبات، وسوف يتم توفير ذلك من خلال برنامج شامل يضم أنشطة متعددة، ومن ضمنها خلق فرص لأصحاب الهمم للقيام بالتدريب العملي والميداني، وكذلك التعاون مع المطاعم والطهاة الذين يدعمون هذا البرنامج، إلى جانب تشجيع المطاعم على التواصل ومشاركة خططهم بهذا الخصوص عبر منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز هذه الخطوة.

ونجحت دبي في أن تصبح واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للزيارة على مستوى العالم، وتطور فيها قطاع المأكولات والمشروبات بالتزامن مع ما تشهده المدينة من نمو وازدهار. وقد استقبلت دبي أكثر من 7.12 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2022. كما أنها حلّت في المركز الأول على قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين والمركز الرابع ضمن فئة "محبي الطعام" لعام 2022، وفقاً لموقع «تريب أدفايزر».

كما رحبت المدينة بمجموعة من المبادرات الجديدة التي عززت من سمعة دبي كوجهة عالمية للذواقة، إذ شهدت إطلاق "دليل ميشلان دبي" للمطاعم، كأول مدينة في الشرق الأوسط بعد نجاحها في تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر وجهات السفر والأعمال تنوعاً في العالم في صيف عام 2022، ويضم 69 مؤسسة من جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى جوائز فردية. كما رحبت المدينة في ربيع 2022، بدليل "غوليت آند ميلو"، و العلامة المميزة التي تضم آراء وملاحظات مجموعة من أفضل خبراء فنون الطهي العالميين، وتم تكريم 16 من المطاعم والمقاهي التي نشأت في دبي، وكذلك المطاعم الفاخرة الموجودة ضمن قائمة "أفضل 50 مطعماً في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

للحصول على النسخة الكاملة من التقرير يرجى الضغط على هذا الرابط

