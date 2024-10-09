



الدائرة تعمل على تحقيق الامتثال الكامل لمعظم السياسيات الجديدة في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بحلول العام الدراسي القادم

عملية تطوير السياسات تمت بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في العاصمة الإماراتية. وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، حيث ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي2024/25 .

تشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية وهي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة وينطوي على 14 سياسة. أما بالنسبة لمؤسسات التعليم المبكر، فأطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: "تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر، مما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. كما تتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور".

كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي القادم. وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي خلال العام الدراسي الحالي برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين وسياسة التوجيه المهني والجامعي وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.

أبرز النقاط والتحديثات على السياسات

توفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.

كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الالكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.

وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ حيث تم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، مما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير دعماً لسوية المشاركة في مجتمع المدارس وتعزيز تفاعل أولياء الأمور وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسسات.

كما تتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد على أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة. وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.

كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة. كما تشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.

ويمكن للجميع، بمن فيهم أولياء الأمور، الاطلاع على السياسات الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.adek.gov.ae.

لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة هي الجهة المنظّمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي التي تشرف على رحلة تعليم الطلبة ابتداءً من مرحلة التعليم المبكر، إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. كما تدعم الدائرة عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي الأساسي وعبر توفير المدارس المتخصصة.

وتشرف الدائرة على ترخيص وتنظيم دور الحضانة والمدارس الخاصة في أبوظبي من مراحل التعليم المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، إلى جانب تشريع وتفويض وإدارة مدارس الشراكات التعليمية التابعة لها ومدرستين خاصتين بأصحاب الهمم.

كما تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتوفير بعثات دراسية سنوياً لطلبة أبوظبي المتميزين، ودعمهم لمتابعة تعليمهم في أرقى الجامعات محلياً ودولياً. وتقوم الدائرة بتدقيق وتطوير أساليب الدراسة في مرحلة التعليم العالي بأبوظبي، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي لفتح البرامج أو المدارس الضرورية لتلبية احتياجات أبوظبي، مع إرساء نظام تعليمي تفاعلي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الإمارة.

وتماشياً مع رؤيتها "تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل"، تدرك السمات الفريدة التي يتسم بها كل طالب، وأهمية تنوع طرق التدريس لنجاح الطلبة. وفي هذا الإطار، تتعاون دائرة التعليم والمعرفة مع الجهات المعنية لتمكين نظام تعليمي مميز في أبوظبي ودعم الخريجين المتميزين ممن يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين الضرورية لتحقيق رؤية أبوظبي.

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