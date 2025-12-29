الدوحة، قطر: حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد الكامل من الجمعية الكندية لمعالجة المعلومات "سي آي بي أس" لبرنامجي دبلوم تكنولوجيا المعلومات ودبلوم نظم المعلومات، المقدّمين من خلال كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

يمثل هذا الاعتماد المرموق تأكيداً على أن كلا البرنامجين يلبّيان المعايير العالمية المعترف بها من حيث التميّز الأكاديمي، تصميم البرامج، وارتباطها بسوق العمل. كما يعزز هذا الإنجاز من مكانة الجامعة باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في قطر للتعليم التطبيقي في المجالات التقنية.

تواصل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطوير برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الاتصال الرقمي، هندسة البرمجيات، والأمن السيبراني لتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية المتقدمة. كما يؤكد الاعتماد على توافق برنامجي تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات مع احتياجات سوق العمل، مما يضمن إعداد الخريجين لشغل وظائف في تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، إدارة النظم، ودعم الأعمال التقنية. وسيستفيد الخريجون أيضاً من عضوية "سي آي بي أس" التي تعزز مؤهلاتهم المهنية وتزيد من تنافسيتهم في سوق العمل.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

"يمثل هذا الاعتماد تأكيداً على جودة ما نقدّمه من تعليم تطبيقي في مجالات التكنولوجيا وتجسيداً لالتزام الجامعة المستمر بتطوير برامج أكاديمية تُواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا. إن الحصول على إعتماد "سي آي بي أس" لبرنامجي تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات يعكس قدرتنا على إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في بناء اقتصاد رقمي مبتكر، وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة. ونفخر في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بأن نكون جزءاً من الجهود الوطنية التي تسعى إلى دعم التنمية البشرية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030."

وتتوجه الجامعة بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في إنجاح عملية الاعتماد. وتؤكد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا التزامها المستمر بالتطوير والتحسين من خلال مراجعة البرامج بشكل دوري، والعمل الوثيق مع شركاء الصناعة لبناء كفاءات رقمية تسهم في دعم اقتصاد قطر القائم على الابتكار.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

