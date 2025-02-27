المؤسسات المالية المرخصة تقدّم لعملائها خيارات متنوعة من "جيوَن": بطاقة أحادية المنظومة للاستخدام المحلي وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وبطاقات متعددة المنظومة، بالشراكة مع شبكات دفع دولية للاستخدام المحلي والدولي.

طرح بطاقات "جيوَن" بفئات مختلفة: الخصم المباشر، والدفع المسبق، والائتمان.

إمكانية استخدام بطاقات "جيوَن" في جميع قنوات الدفع: الصراف الآلي، وأجهزة نقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية

فئات متنوعة لبطاقات "جيوَن" مثل (أساسية، ومتميزة)، وميزات مصممة خصيصاً للعملاء

أبوظبي: أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن استكمال جاهزية البنية التحتية المالية للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن" لتفعيلها محلياً وعالمياً، والتي تُعد أول منظومة وطنية لبطاقات الدفع يتم إطلاقها تماشياً مع استراتيجية التحوّل الرقمي لدولة الإمارات، بغية ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للمدفوعات الرقمية على مستوى العالم.

تهدُف منظومة "جيوَن" إلى تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء الأفراد وقطاع الشركات والأعمال، وتخفيض تكاليف المعاملات من خلال توفير بديل محلي فعّال، وتعزيز الكفاءة عبر تسريع عمليات الدفع المحلية باستخدام مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الابتكار في مجال المدفوعات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وستتوافر بطاقات "جيوَن" بفئات مختلفة، وعلى سبيل المثال، أساسية ومتميزة، وتشمل، بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق، والائتمان، بما يتيح استخدامها في جميع قنوات الدفع، ومنها المعاملات الإلكترونية، وسحب الأموال من الصراف الآلي، وأجهزة نقاط البيع.

وستقدّم المؤسسات المالية المرخصة لعملائها نوعين من بطاقات "جيوَن" وفق اختيار العميل وهي، بطاقة أحادية المنظومة، أي "جيوَن" فقط، مخصصة للاستخدام المحلي وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وبطاقات متعددة المنظومة بالشراكة بين "جيوَن" ومنظومات دفع دولية لتسهيل استخدامها محلياً وعالمياً.

في هذا السياق، وقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات اتفاقيات وشراكات مع شبكات الدفع الدولية: ديسكفر، وماستركارد، وفيزا، ويونيون باي، لتمكّين العملاء في دولة الإمارات من استخدام بطاقات "جيوَن" وتوسيع نطاق استعمالها عالمياً. كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "سامسونج جلف للإلكترونيات" لدمج بطاقات "جيوَن" في "محفظة سامسونج" الرقمية (Samsung Wallet)، لإتاحة المجال أمام المستخدمين لإجراء المدفوعات بسلاسة عبر هواتفهم الذكية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركتي جوجل وآبل، لتمكّين حاملي بطاقات "جيوَن" من استخدامها عبر منصتي (جوجل باي - (Google Pay، و (آبل باي- (Apple Pay، واتفاقيات ثنائية مع الهند بحلول منتصف عام 2025، بالإضافة إلى دول أخرى، مما يوسع نطاق استخدام البطاقات خارج الدولة.

من جانب آخر، ستطلق شركة الاتحاد للمدفوعات في شهر إبريل 2025 حملة توعوية لتسليط الضوء على مزايا وخصائص منظومة "جيوَن"، وكيفية استفادة العملاء الأفراد والشركات من خدماتها المبتكرة، ومساهمة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في خفض تكاليف المدفوعات، وتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "تعد "جيوَن" إحدى المبادرات الرئيسية التي تواكب رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تنفيذ عمليات الدفع باستخدام البطاقات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمدفوعات الإلكترونية. نسعى من خلال هذه المنظومة إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتسريع تنفيذ استراتيجتنا بشأن التحوّل الرقمي، وتعزيز التزامنا بتطوير خدمات مالية أكثر جاهزية للمستقبل."

من جانبه صرّح يان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: " عملنا بشكل وثيق مع جميع الشركاء الرئيسيين في القطاع المالي لتطوير منظومة دفع محلية جديدة كلياً. وتتضمن خططنا للمرحلة القادمة طرح بطاقات "جيوَن" لجميع العملاء في الدولة، آخذين بعين الاعتبار احتياجات العملاء وتوقعاتهم، من خلال تمكين المستخدمين قدرة أكبر للتحكم بسداد المدفوعات بطريقة أكثر ملاءمة وبميزات أفضل محلياً. تشكل "جيوَن" إنجازاً بارزاً في إرساء بنية تحتية أكثر مرونة ونجاحاً للمدفوعات المستقبلية ضمن مسيرة التطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات."

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