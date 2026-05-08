«Bankee» نموذج يُحتذى به في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم والتوعية

قام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، بزيارة رسمية إلى وزارة التربية، التقى خلالها معالي وزير التربية المهندس/ سيد جلال الطبطبائي، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البنك والوزارة، وتوسيع مجالات التعاون القائم بين الجانبين، لا سيما في المجالات التعليمية والتوعوية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء النجاحات التي حققها برنامج «Bankee»البرنامج الوطني الأول من نوعه في الكويت لتعزيز الثقافة المالية لدى النشء، والذي يقدمه بنك الكويت الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، منذ إطلاقه قبل أربعة أعوام.

وقد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر من 50 ألف متعلم ومتعلمة فيما يزيد على 104 مدارس بمختلف مناطق الكويت، بمشاركة فاعلة من أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة، ما يعكس اتساع نطاقه وتأثيره المتنامي داخل البيئة التعليمية.

وسلّط اللقاء الضوء على الدور التعليمي الذي يضطلع به برنامج «Bankee» في ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية الأساسية لدى متعلمي المرحلة الابتدائية، مثل الكسب، والصرف، والتوفير، والالتزامات المالية، وذلك من خلال محتوى تعليمي متكامل يعتمد على أساليب تفاعلية تربط بين المفاهيم النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في بناء وعي مالي مبكر وسلوكيات مالية سليمة لدى المتعلمين منذ الصغر.

كما تم التطرق إلى الأثر التربوي للبرنامج في ترسيخ مجموعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى المتعلمين، من بينها الأمانة، والمسؤولية، والالتزام، واحترام المال العام، والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالقانون، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سلوك المتعلمين داخل المدرسة وخارجها، وأسهم في تعزيز الوعي المالي والمجتمعي على المدى الطويل.

وناقش الجانبان الأهداف المستقبلية للبرنامج، وسبل تطوير محتواه التعليمي بما يتواءم مع احتياجات المراحل الدراسية المختلفة، ويواكب المستجدات في المفاهيم المالية، بما يعزز من تكامله مع المنظومة التعليمية، ويدعم دور المعلمين في تبسيط هذه المفاهيم وترسيخها لدى المتعلمين.

وأثنى الصقر خلال اللقاء على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التربية في دعم برنامج «Bankee»، والتعاون الكبير الذي أبدته إدارات المدارس والهيئات التدريسية، الذي شكّل ركيزة أساسية في نجاح البرنامج واستمراريته على مدار أربعة أعوام دراسية متتالية، وأسهم في تحويله إلى نموذج ناجح يُحتذى به في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التعليم والتوعية.

يأتي برنامج «Bankee» ضمن المبادرات المجتمعية التي يطلقها بنك الكويت الوطني دعماً لقطاع التعليم، وتجسيداً لالتزامه بمسؤوليته الاجتماعية، وإيمانه بأن الاستثمار في الإنسان، وبناء جيل واعٍ ومؤهل يمتلك سلوكيات مالية مسؤولة وقيمًا وطنية راسخة، يشكّل الأساس لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت.

