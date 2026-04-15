(عمّان، الأردن ): وقع بنك الأردن ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين اتفاقية شراكة مصرفية، بهدف رفد كافة بعثات الوزارة الدبلوماسية في الخارج، بحزمة متكاملة من الخدمات والحلول والأدوات المالية والمصرفية.

ووقع الاتفاقية عن البنك، المدير العام، صالح حمّاد، فيما وقعها عن الوزارة، الأمين العام ضيف الله الفايز، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الوزارة على تطوير البنية التشغيلية لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وتزويدها بأدوات مالية تسهل عليها إدارة الموارد بكفاءة ومرونة، وتعزز قدرتها على إدارة النفقات وإجراء التحويلات المالية بسرعة، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها للمواطنين المغتربين.

هذا ويواصل بنك الأردن الذي تأسس عام 1960، والذي يتمتع بحضور إقليمي ودولي واسع، ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والوطنية، من خلال ابتكار وتطوير حلول مصرفية ومالية متخصصة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية، وتبرز دوره المحوري في تعزيز جاهزية المملكة وحضورها على المستوى الدولي في مختلف المجالات.

