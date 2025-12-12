ثاني الزيودي: هناك آفاق واعدة للارتقاء بعلاقات التعاون مع الغابون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والتعدين

التجارة البينية غير النفطية تخطت 238 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2025

نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الغابون، وتمنياتها للغابون قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الغابوني لمعالي الزيودي الذي قام بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل على رأس وفد إماراتي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بحضور سعادة سالم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى الغابون، فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين بما يحقق مستهدفاتهما الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

كما التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف دفع عجلة التعاون في القطاعات الرئيسية، ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الثمينة، ومن بينهم معالي جيل نيمبي وزير التعدين والطاقة؛ ومعالي لويز مفونو وزيرة النفط والتخطيط؛ ومعالي آرثر ليمامي، مدير ديوان رئيس الجمهورية.

وقال معالي الزيودي: "تجسّد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بالارتقاء بشراكتها التنموية مع الغابون. عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتدعم النمو الاقتصادي المستدام".

وأضاف معاليه إن هناك آفاق واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الغابون وخصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والتعدين وغيرها، وذلك عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص".

وركّز الجانبان خلال النقاشات على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستكشاف فرص زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية. وهدفت المحادثات كذلك إلى تحديد آفاق جديدة لزيادة التعاون ضمن القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الذي يستفيد من التجارة والاستثمار لدفع نمو الأعمال. وبعد التوصل إلى 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودول أفريقية، ودخول واحدة منها حيز التنفيذ، تعمل دولة الإمارات بنشاط على توسيع برنامج التجارة الحرة عبر أنحاء القارة. ومع اختتام النقاشات، أعربت دولة الإمارات والغابون عن حماستهما للاتفاقيات والمبادرات المحتملة التي سترتقي بالتجارة والاستثمارات الثنائية.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الغابون 238.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على الإمكانات الهائلة لتعميق التفاعل الاقتصادي ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وتواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا، القارة الغنية بإمكانيات النمو الاقتصادي. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.

