​​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، علامة الأغذية المتميزة (Premium Mark) لمنتجات لحوم الدجاج المبردة المنتجة محلياً، خلال مشاركته في فعاليات "اصنع في الإمارات". وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الحياة الصحية، وتهدف إلى الارتقاء بجودة sالمنتجات الغذائية وتعزيز تنافسية القطاع الغذائي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

يأتي إطلاق العلامة ضمن برنامج متكامل لتطوير منظومة مطابقة متقدمة لمنتجات لحوم الدجاج المبردة، يستند إلى معايير فنية دقيقة تتجاوز الحد الأدنى للمواصفات القياسية الإماراتية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من تربية الدواجن والتغذية، مروراً بعمليات الذبح والتجهيز، وصولاً إلى التعبئة والتوزيع، كما يتضمن البرنامج متطلبات متقدمة تشمل رفاهية الحيوان، والاستدامة، وجودة المنتج النهائي، إلى جانب تطبيق نظام تصنيف يميز المنتجات الحاصلة على العلامة ضمن فئات جودة مختلفة، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم الخيارات الصحية والآمنة في الأسواق المحلية، ويتم تطوير البرنامج بالتعاون مع الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، مع اعتماد آليات تقييم وشهادات مطابقة تضمن الالتزام المستمر بالمعايير، إضافة إلى خطط رقابة ومتابعة للأسواق لضمان استدامة الجودة.

وأكد سعادة المهندس بدر الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات، أن إطلاق علامة الأغذية المتميزة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية قائلاً: "يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في تطوير معايير جودة الغذاء، ويؤكد على التزام أبوظبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع الأغذية، بما يساهم في تعزيز ثقة المستهلك، ودعم المنتج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار والارتقاء بجودة الإنتاج"، وأضاف سعادته " أن البرنامج يساهم في تمكين قطاع الدواجن في إمارة أبوظبي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية، وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة للمنتجات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تنمية القطاعات الحيوية وتعزيز الاستدامة الغذائية.

وقال سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الحياة الصحية: "هذه المبادرة تتكامل مع المبادرات المشتركة بين القطاعات التي نُنفِّذها في إطار استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي، بما يعمل على تعزيز منظومة الغذاء وتمكين المستهلك في الوقت ذاته من اتخاذ خيارات أفضل. ومن خلال الارتقاء بمعايير الإنتاج، تدعم علامة الأغذية المتميزة تمكين المستهلك من الاختيار بوعي أكبر، وتُرسِّخ اكتفاء المنظومة المحلية وأمنها الغذائي، وتعزز ثقة المستهلك بالمنتجات عالية الجودة المُصنَّعة في الإمارات".

من جانبه، أكد الدكتور السيد عصام الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والابتكار بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إطلاق علامة الأغذية المتميزة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للأمن الغذائي. وأوضح أن العلامة تتجاوز كونها رمزاً للجودة، لتصبح أداة تمكين استراتيجية لمنتجي الدواجن المحليين؛ فهي تستند إلى معايير فنية دقيقة تشمل رفاهية الحيوان، والاستدامة، بما يضمن توفير منتجات محلية فائقة الجودة تلبي تطلعات المستهلكين وتعزز ثقتهم في المنتج الوطني.

وقال الهاشمي: "تعكس هذه المبادرة التزامنا بتطوير منظومة إنتاج غذائي مستدامة ومبتكرة، وهي ثمرة تعاون وثيق بين الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ووحدة نمط الحياة الصحي. ويجسد هذا التكامل نموذجاً متقدماً للعمل الحكومي المشترك الهادف إلى إرساء معايير إنتاج تتخطى المتطلبات التقليدية، وتدعم بقوة تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق". وأضاف أن البرنامج يوفر إطاراً شاملاً لتحسين الأداء عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من ممارسات التربية والتغذية، مروراً بعمليات الذبح والتجهيز، وصولاً إلى التعبئة والتوزيع. مؤكداً أن هذا النهج يحفز المنتجين على الابتكار وتبني أفضل التقنيات العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتعزيز استدامة القطاع، وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي طويل المدى

ويؤكد المجلس على أنه سيحقق البرنامج أثراً اقتصادياً ملموساً على مستوى دولة الإمارات، من خلال دعم الصناعات الغذائية المحلية، وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية للانتشار في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الغذاء، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في جودة الأغذية.

-انتهى-

#بياناتحكومية