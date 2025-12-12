المنامة، أعلنت شركة زوهو، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، اليوم عن إطلاق برنامج كشوف الرواتب Zoho Payroll، وهو حل حديث لإدارة كشوف الرواتب يُسهّل على الشركات أتمتة عمليات صرف الرواتب وضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل والضمان الاجتماعي المعمول بها في مملكة البحرين. وتوفر زوهو حلول لصرف الرواتب متوافقة مع القوانين المحلية ومُصممة خصيصاً لكل دولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن الامتثال للتشريعات الخاصة بكل سوق، وتلبية متطلبات الشركات على اختلاف أحجامها في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان. ويتوفر النظام باللغتين الإنجليزية والعربية، مع خاصية التوجيه من اليمين إلى اليسار للغة العربية، لضمان تجربة مستخدم سلسة وملائمة.

وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعد البحرين من الأسواق الرئيسية بالنسبة لزوهو، ونواصل التزامنا بدعمها من خلال تطوير وإطلاق حلول تلبّي الاحتياجات الفريدة لمجتمع الأعمال المحلي". وأضاف: "في ظل تركيز الحكومة على التحول الرقمي، وتزايد الطلب من جانب الشركات على تحديث عملياتها التشغيلية، تتمتع زوهو، بفضل محفظتها المتنوعة من الحلول المبتكرة، بموقع مثالي يؤهلها لأن تكون الشريك التكنولوجي الأمثل للمؤسسات بمختلف أحجامها".

وأعلنت هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) في البحرين مؤخراً عن بدء تطبيق نظام حماية الأجور المطوّر بشكل إلزامي اعتباراً من أوائل عام 2026، الأمر الذي يفرض على الشركات اعتماد حلول كشوف رواتب قادرة على مواكبة التحديثات التنظيمية وضمان الامتثال الكامل للأنظمة الجديدة.

وبدوره، قال براشانت جانتي، نائب الرئيس لاستراتيجية المنتجات العالمية، وحدة الشؤون المالية والعمليات في شركة زوهو: "تتمتّع زوهو بمحفظة حلول قوية في مجال إدارة الشؤون المالية والتشغيلية، إلى جانب سجل حافل في تقديم حلول متكاملة تتماشى تماماً مع القوانين المحلية المعمول بها"، وأضاف: "مع إطلاق برنامج كشوف الرواتب Zoho Payroll بنسخ محلية مخصصة لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بات بإمكان الشركات أن تمضي قدماً بثقة مع ضمان الامتثال التام للقوانين العمالية المتغيرة. إذ يتكامل الحل مع التحديثات التنظيمية بشكل تلقائي، ما يوفّر تجربة إدارة كشوف رواتب مرنة، دقيقة، ومواكبة لمتطلبات المستقبل".

ويُمكّن برنامج كشوف الرواتب الشركات من إنشاء ملفات الأجور تلقائياً لصرف الرواتب بما يتماشى مع متطلبات "نظام حماية الأجور". كما يُبسّط البرنامج إجراءات انضمام الموظفين الجدد ومغادرتهم، ويُسهّل إدارة المزايا الوظيفية، إلى جانب إمكانية معالجة كشوف الرواتب بنقرة واحدة فقط. ويُتيح كذلك حساب ومتابعة مساهمات الشركات في "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" بشكل تلقائي وفعّال، ما يعزز من كفاءة العمليات ويُخفّف العبء الإداري. ويقدّم النظام أكثر من 20 تقريراً متنوعاً توفّر رؤى معمّقة حول رواتب الموظفين ومزاياهم، وسجلات الإجازات والحضور، وتقارير مستحقات نهاية الخدمة، إلى جانب تحليل مفصّل لمساهمات التأمينات الاجتماعية بحسب كل دولة على حدة.

ويمكن للشركات التي تضم موظفين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إدارة المساهمات في أنظمة التأمينات الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" في الإمارات، و"الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" في قطر، و"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" في الكويت، و"صندوق الحماية الاجتماعية" في سلطنة عمان. ولتحقيق كفاءة أكبر، يتيح البرنامج أتمتة احتساب مستحقات نهاية الخدمة استناداً إلى عدد سنوات الخدمة، مما يُسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال. كما يتيح النظام إدارة قروض الموظفين، وأتمتة المكوّنات المتكررة أو لمرة واحدة مثل بدلات تذاكر السفر الجوي، بكل سهولة ودقة.

وتماشياً مع التحديثات الأخيرة على قوانين مستحقات نهاية الخدمة التي دخلت حيّز التنفيذ في مارس 2024، يقوم برنامج كشوف الرواتب تلقائياً بإدارة المساهمات الشهرية للموظفين غير البحرينيين، بحيث يتم احتساب نسبة 4.2 % للموظفين الذين تقل خبرتهم عن ثلاث سنوات، و8.4 % للذين تجاوزت خبرتهم هذا الحد، بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات الجديدة.

ويوفّر برنامج كشوف الرواتب نظاماً مرناً لموافقات صرف الرواتب متعددة المستويات، مما يُعزز من فعالية الرقابة الداخلية وسلامة الإجراءات المالية. كما يُمكّن المستخدمين من إعداد مستندات مثل شهادات الرواتب، وخطابات تعديل الرواتب، والمكافآت بسرعة وسهولة، وذلك عبر قوالب قابلة للتخصيص بالكامل. ويتميّز النظام أيضاً بمرونة عالية في تخصيص المكوّنات الأساسية، مثل هيكل الرواتب، وجدولة الدفعات، وكشوف الرواتب، إلى جانب إعدادات الإشعارات والتنبيهات عبر البريد الإلكتروني، بما يتوافق مع متطلبات كل جهة عمل على حدة.

ويتيح البرنامج للموظفين الوصول إلى بوابة الخدمة الذاتية عبر أجهزة آيزو وآندرويد، للاطلاع على كشوف الرواتب، والمزايا، والمساهمات، وتفاصيل الراتب، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر مع قسم الموارد البشرية. كما تتيح البوابة استعراض المستندات الرسمية مثل السجل السكاني المركزي، وجواز السفر، وتصريح العمل، مع إرسال تذكيرات تلقائية للمسؤولين الإداريين لضمان تجديدها في الوقت المناسب دون أي تأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج كشوف الرواتب "Zoho Payroll" يوفر أيضاً إمكانيات ربط مدمجة مع مجموعة من تطبيقات زوهو الأخرى، فهو يتيح أتمتة القيود المحاسبية في برنامج "زوهو بوكس" Zoho Books، بما يسهّل عمليات استرداد النفقات من خلال برنامج "زوهو إكسبينس" Zoho Expense، إلى جانب إنشاء لوحات تحكّم مخصصة وتقارير تحليلية متقدّمة باستخدام "زوهو أناليتكس" Zoho Analytics، كما يوفّر مزامنة سلسة لبيانات الموظفين مع "زوهو بيبول" Zoho People، مما يضمن تكاملًا تاماً بين أنظمة الموارد البشرية والرواتب.

حول شركة زوهو:

مع أكثر من 55 تطبيقًا تغطي مختلف فئات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، إلى جانب مجموعة واسعة من أدوات الإنتاجية والتعاون، تُعدّ زوهو واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا انتشارًا حول العالم. ويعتمد أكثر من 130 مليون مستخدم يمثلون مئات الآلاف من الشركات على حلول زوهو يوميًا لإدارة أعمالهم. وتلتزم زوهو بحماية خصوصية المستخدمين ولا تعتمد على نموذج إيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. الشركة مملوكة للقطاع الخاص، ويقع مقرها الرئيسي في تشيناي بالهند، ولديها مكاتب في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.zoho.com.

