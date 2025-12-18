حفل توقيع الاتفاقية في مكتب مجموعة شلهوب بالرياض، في المملكة العربية السعودية. من اليسار إلى اليمين: محمد طرابلسي، سراج السقا، خالد شبارو، محمد الدباغ، عمر زويري، معتصم جمجوم، داني قصابيان.

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت مجموعة شلهوب، الرائدة في تجارة التجزئة الفاخرة في المنطقة، وشركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد لحلول الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، اتفاقية تأجير محطة طاقة شمسية لتوفير كهرباء نظيفة للمستودعات الحديثة والمتطورة لمجموعة شلهوب في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ويتضمن مشروع الطاقة الشمسية هذا، الذي تبلغ طاقته القصوى 848 كيلوواط في وقت الذروة، تركيب محطة طاقة شمسية على سطح المبنى، وستكون مستقلة تماماً عن الشبكة، ما يلغي الاعتماد على شبكة شركة المرافق المحلية. وسيتم تركيب أكثر من 1,380 لوحاً شمسياً من المتوقع أن تُولّد 1.2 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة النظيفة في السنة الأولى من التشغيل، وهذا يُعادل خفض انبعاثات الكربون بمقدار 460 طناً مترياً.

جدير بالذكر أن أعمال بناء هذه المحطة قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع اكتمال المشروع مطلع عام 2026. وبموجب اتفاقية تأجير الطاقة الشمسية، تتولى شركة Yellow Door Energy مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية.

ويُمكّن نموذج تأجير محطة الطاقة الشمسية مجموعة شلهوب من الحصول على طاقة نظيفة من دون أي مخاطر تشغيلية، ما يسمح لها بالتركيز على أعمالها الأساسية وتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال محمد الدباغ، المدير التنفيذي لمجموعة شلهوب في المملكة العربية السعودية: "تكمن الاستدامة بالنسبة لنا في مجموعة شلهوب، في صميم كل ما نقوم به، فهي جزء رئيسي من هدفنا ونموذج أعمالنا، وليست مجرد إضافة. ويُعدّ عقد تأجير محطة الطاقة الشمسية مع شركة Yellow Door Energy خطوةً ملموسةً نحو تحقيق التزاماتنا على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فضلاً عن أنه يعكس التزامنا تجاه كوكبنا وأفرادنا وشركائنا. ونحن نهدف من خلال مبادرات كهذه، إلى تقليل بصمتنا البيئية، وتوفير بيئات عمل شاملة وداعمة، والتعاون مع شركائنا لإحداث تغيير هادف. وتتيح لنا مثل هذه المشاريع المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق طموحات الاستدامة في المملكة العربية السعودية، وإلهام وإسعاد عملائنا".

من جانبه، قال خالد شبارو، المدير الإقليمي لشركة Yellow Door Energy في السعودية: "يسعدنا جداً أن نتعاون مع مجموعة شلهوب، علامة التجزئة الفاخرة الرائدة التي لطالما تألقت في أسواق الشرق الأوسط منذ عام 1955. وسوف نحقق من خلال عقد تأجير محطة الطاقة الشمسية، وفورات كبيرة في التكاليف وخفضاً في انبعاثات الكربون، ما يُثبت أن ما يُفيد كوكب الأرض يُفيد الأعمال أيضاً. وبما أن المملكة العربية السعودية تمضي قدماً في تعزيز ريادتها في مجال الاستدامة في المنطقة، فإن عقد تأجير محطة الطاقة الشمسية هذا يساهم في تعزيز ريادة المملكة ويدعم طموحاتها في تحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060".

نبذة عن Yellow Door Energy:

تُعد Yellow Door Energy الشريك الرائد في الطاقة المستدامة لقطاع الأعمال، وتقدم حلولاً طاقية متكاملة للشركات التجارية والصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها.

في المملكة، تتعاون الشركة مع كبار العملاء لتقديم حلول طاقة شمسية (داخل وخارج الشبكة) بنظام التأجير، مما يتيح لهم التحول للطاقة النظيفة بدون استثمار رأسمالي أو مخاطرة تشغيلية، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف الحياد الصفري. تشمل الجهات المساهمة في الشركة Actis، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، Mitsui & Co، والصندوق العربي للطاقة (TAEF).

نبذة عن مجموعة شلهوب:

إلهام وإبداع لتجارب سعيدة

على مدى أكثر من سبعة عقود، كانت وما زالت مجموعة شلهوب الشريك الرائد للعلامات التجارية الفاخرة، وأحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية في منطقة الشرق الأوسط. وتسعى المجموعة باستمرار لتحقيق التميّز في مجال التجزئة الهجينة عبر محفظتها التي تضم اليوم 10 علامات تجارية مملوكة، وأكثر من 400 علامة تجارية عالمية فاخرة تدعمها المجموعة عبر خدمات التوزيع والتسويق المتميزة، وتشمل فئات الأزياء والجمال والمجوهرات والساعات والنظارات وفن العيش.

كل خطوة تتخذها مجموعة شلهوب ترمي إلى بناء مستقبل تصبح فيه أحلام الرفاهية حقيقة، فتمد جسور التواصل بين مختلف الثقافات، وتقدم تجارب لا تنسى للمستهلكين، وترسم آفاقاً جديدة لمستقبل تجارة التجزئة الفاخرة عبر إعادة ابتكار نفسها باستمرار، والتزامها الراسخ بدعم الابتكار وتحفيزه، وتبنّي التقنيات الجديدة. وتقدم المجموعة للعملاء تجارب تسوّق سلسة عبر قنوات متعددة في أكثر من 950 متجراً للبيع بالتجزئة، وعبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة. ودعماً لمسيرتها الابتكارية، أطلقت مجموعة شلهوب "ذا جرينهاوس"، وهو ليس مركزاً للابتكار فحسب، بل حاضنة ومسرّعة أعمال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة على صعيد المنطقة والعالم.

تضع مجموعة شلهوب أعضاء فريقها على رأس أولوياتها وتحرص على ترسيخ ثقافة عمل مبنية على أسس التنوّع والإنصاف والشمولية والانتماء، وبيئة عمل مدفوعة بالتفكير الاستشرافي والاستعداد للمستقبل. واليوم، تضمّ المجموعة حوالي 16,000 فرداً من ذوي المواهب والخبراء المحترفين في ثماني دول مختلفة في الشرق الأوسط، مع حضور في منطقة أمريكا اللاتينية أيضاً. وبفضل الجهود الجماعية المتماسكة، حصلت المجموعة على شهادة أفضل بيئة عمل من منظمة "جريت بليس تو وورك" في بلدان عديدة.

تضع مجموعة شلهوب الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالها، مع تأكيد التزامها تجاه الأفراد والشركاء والكوكب، بصفتها عضواً فاعلاً في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وأحد الموقّعين على مبادئ تمكين المرأة، وملتزمة بتصفير صافي الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040.

