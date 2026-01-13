جدة، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، وشركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد للطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع عقد تأجير للطاقة الشمسية، يُعرف أيضًا باتفاقية شراء الطاقة (PPA) ، يهدف إلى تزويد سبع منشآت تابعة لشركة سدافكو بالكهرباء النظيفة.

سيقوم مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 2,900 كيلوواط في وقت الذروة بتوفير الكهرباء النظيفة لمصانع سدافكو للآيس كريم والحليب في جدة، ومصنع معجون الطماطم في الدمام، ومركز التوزيع الإقليمي في الرياض، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات في ينبع وتبوك ومكة المكرمة. وسيتم تركيب أكثر من 4,700 لوح شمسي عبر 13 نقطة ربط لاستيعاب البنية التحتية الحالية للطاقة لدى سدافكو.

ومن المتوقع أن يولد النظام الشمسي عند اكتماله 4.9 مليون كيلوواط ساعة (kWh) خلال السنة الأولى من التشغيل، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية بنحو1,830 طنًا متريًا. وبالإضافة، سيتم تزويد مصنع الآيس كريم التابع لسدافكو بنسبة 15% من الكهرباء النظيفة.

وقال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو: "نحن في سدافكو نعمل نحو مستقبل منخفض الكربون، بهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وتحقيق أسطول خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2045. وتعد الاتفاقية مع Yellow Door Energy خطوة أولى ضمن مسار أوسع لإزالة الكربون من عملياتنا، من خلال توفير الكهرباء النظيفة لسبعة من مرافقنا."

من جانبه، قال جيرمي كرين الرئيس التنفيذي للمجموعة ، في شركة Yellow Door Energy: "يشرفنا التعاون مع سدافكو، العلامة السعودية العريقة التي أسهمت في تغذية مجتمعنا لما يقارب خمسة عقود. ومن خلال عقد التأجير الشمسي، سيتم تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية إلى جانب وفورات في التكاليف، مما يؤكد أن ما هو مفيد للبيئة هو أيضًا مفيد للأعمال. وتواصل المملكة العربية السعودية ريادتها الإقليمية في مجال الاستدامة، ويجسد هذا المشروع الشمسي المهم هذه الريادة."

وقال براين سترونج، مدير التحول التنفيذي في سدافكو: "نستلهم في سدافكو رؤية المملكة العربية السعودية للحياد الصفري، ونفخر بالمساهمة في هذا التحول الوطني. ويُعد هذا الاتفاق خطوة محورية لمواءمة عمليات سدافكو مع أهداف الاستدامة في المملكة. معًا، نبني مستقبلًا أنظف وأكثر مرونة للأجيال القادمة."

وأضاف خالد شبارو، المدير القطري لشركة Yellow Door Energy في المملكة العربية السعودية: "يسعدنا دعم سدافكو والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتواصل Yellow Door Energy التوسع السريع في محفظة مشاريعها داخل المملكة، لمساعدة الشركات على خفض تكاليف الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وحتى اليوم، قمنا بتوقيع خمسة عقود تأجير للطاقة الشمسية في المملكة، ونتطلع إلى مواصلة الإسهام في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060."

من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء الشهر القادم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية عام2026. وبموجب اتفاقية التأجير الشمسي، تتولى Yellow Door Energy مسؤولية تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية. ويتيح نموذج التأجير الشمسي لشركة سدافكو الاستفادة من مزايا الطاقة النظيفة دون تحمّل أي مخاطر تشغيلية، مما يمكنها من التركيز على أعمالها الأساسية مع تعزيز أهدافها في مجال الاستدامة.

عن الشركة السعودية للألبان والأغذية (سدافكو):

سدافكو شركة مدرجة في السوق المالية وتنتج منذ عام 1976 منتجات ألبان وأغذية عالية الجودة تحت العلامة التجارية «سعودية». وتُعد سدافكو واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع المقر الرئيسي لسدافكو في جدة، وتدير الشركة عمليات البيع والتوزيع عبر 24 موقعًا داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تصدير منتجاتها إلى أسواق مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن شركةYellow Door Energy :

تُعد Yellow Door Energy الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، حيث تخدم عملاء القطاعين التجاري والصناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها. في المملكة العربية السعودية، تعمل Yellow Door Energy مع شركات رائدة لتوفير حلول طاقة متصلة بالشبكة وخارج الشبكة من خلال نظام تأجير الطاقة الشمسية. يتيح هذا النظام للشركات خفض التكاليف والتحول إلى الطاقة النظيفة دون أي نفقات رأسمالية أو استثمار مسبق أو مخاطر تشغيلية. وتتوافق هذه الحلول مع رؤية السعودية 2030 وتسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060.

يشمل مساهمو Yellow Door Energy كلًا من أكتيس (Actis)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشركة ميتسوي آند كو المحدودة (Mitsui & Co., Ltd.)، والصندوق العربي للطاقة (TAEF).

www.yellowdoorenergy.com

