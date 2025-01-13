الامارات العربية المتحدة – دبي – XTB العالمية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، والمتخصصة في إتاحة الوصول إلى أسواق المال العالمية من خلال منصة استثمار متطورة وتطبيق للجوال مبتكر؛ تَسعد شركتنا أن تُعلن حصولها على ترخيصين جديدين. يُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تُمهد الطريق أمام XTB لفتح آفاق جديدة؛ من خلال إطلاق عملياتها في السوق الإندونيسي وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

تُعتبر XTB من أبرز تطبيقات الاستثمار في أوروبا، وتسعى حاليًا لتبرز وجودها أكثر ليشمل أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا. ويُعد حصول الشركة على التراخيص الجديدة في كل من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة خطوة استراتيجية في إطار تحقيق طموحاتها بالتوسع عالميا.

XTB تعزز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط

نجحت XTB في الحصول على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة؛ مما يساعدها على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماتها المقدمة للعملاء في المنطقة. كما يشكل هذا الترخيص خطوة محورية لافتتاح مكتب جديد لها خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة في دبي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من بين أفضل وأسرع الأسواق نموًا لـ XTB من حيث الإيرادات التشغيلية. ففي الربع المالي الثالث من عام 2024 ، حققت الشركة زيادة ملحوظة بلغت 44.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

انطلاقة وشيكة لـ XTB في السوق الإندونيسي

في تصريح له، أعرب عُمر أرناؤوط، الرئيس التنفيذي لـ XTB عن تفاؤُله بالحصول على الترخيص قائلاً، "بالطبع، يمثل هذا الترخيص نقله نوعية للشركة، ويجعلنا على بُعد خطوة من إطلاق عملياتنا في إندونيسيا". وتابع "أمضينا شهورًا من العمل المكثف لضمان استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية واستكمال التحضيرات التقنية، لنكون مستعدين لتقديم خدماتنا المتميزة في هذا السوق الواعد. ونتطلع إلى بدء عملياتنا هناك خلال النصف الأول من عام 2025."

المنتجات الجديدة دفعة قوية لتعزيز الميزة التنافسية

يشكل الحصول على تراخيص جديدة تتويجًا لعام استثنائي مليء بالنجاحات والإنجازات لـ XTB. فقد شهد عام 2024 إطلاق الشركة لمجموعة من المنتجات المبتكرة، مما عزز مكانة تطبيقها الاستثماري كواحد من أكثر التطبيقات تنافسية في السوق. حيث يوفر خيارات استثمارية متنوعة مع سهولة الوصول إلى الأسواق المالية، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الطموحين الساعين إلى حلول مبتكرة تلبي تطلعاتهم.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يكون عام 2025 محطة رئيسية لتحقيق نقلة نوعية في ريادة تطوير المنتجات. حيث تخطط XTB خلال الربع الأول لإطلاق محفظة افتراضية مزودة ببطاقة مُتعددة العملات في الأسواق الأوروبية، مع الإعلان عن مبادرات جديدة في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

حول XTB

XTB شركة عالمية رائدة في توفير التكنولوجيا المالية للمستثمرين الأفراد، تتيح لهم مزايا الوصول الفوري إلى أسواق المال العالمية عبر منصة تداول مبتكرة عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف الجوال. منذ انطلاقها الأولى في بولندا عام 2004، والشركة لا تزال تقدم الدعم المتميز لأكثر من 1.21 مليون عميل حول العالم لتحقيق طموحاتهم الاستثمارية.

لدى XTB العالمية التزام صارم بضرورة مواصلة عمليات تطوير منصة الاستثمار عبر الإنترنت؛ بآليات متميزة توفر لعملائنا فرص التداول في أكثر من 63,000 أداة مالية؛ بما في ذلك مؤشرات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود مقابل الفروقات القائمة على العملات والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة. نعمل باستمرار على توسيع نطاق أدواتنا لتقديم عروض متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين، سواء كانوا نشطين أو يتبعون استراتيجيات استثمارية أكثر تحفظًا. مع إطلاق الشركة منتج الاستثمار السلبي طويل الأجل الذي أعلنت عنه مؤخرًا - بناءً على الخطط الاستثمارية، أصبح بإمكان عملائنا الآن استغلال الإمكانيات المتزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة وتنويع محافظهم الاستثمارية بشكل فعّال. في أسواق المال الرئيسية، نُقدم معدلات فائدة على الأموال غير المستثمرة لنتيح للمستثمرين فرص استثمار أموالهم والاستفادة منها حتى عندما لا يكونون يستثمرون بشكل نشط.

تُعد منصتنا عبر الإنترنت الوجهة الأولى للاستثمار ولتحليل السوق وأيضا للحصول على المعرفة اللازمة. نقدم مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية؛ تشمل مكتبة غنية بمقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية، لمساعدة عملائنا على تطوير مهاراتهم في الاستثمار وتحقيق النجاح، بغض النظر عن مستوى خبرتهم في التداول وأسواق المال. ولضمان تقديم تجربة تداول فائقة التميز، لدينا فريق خدمة عملاء متخصص، يوفر خدمات الدعم بـ 18 لغة، وهو متاح لتقديم المساعدة اللازمة على مدار24 ساعة على مدار 5 أيام الأسبوع، سواء عبر البريد الإلكتروني، الدردشة الحية، أو الهاتف.

بفضل جهودنا المُتواصلة، حققنا إنجازًا كبيرًا بتوسيع فريق عملنا ليضم أكثر من 1100 موظف خلال العقدين الماضيين. يقع المقر الرئيسي لشركة XTB في بولندا ولديها مكاتب في دول متعددة حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا ورومانيا وإسبانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والبرتغال وفرنسا ودبي وتشيلي.

في عام 2016 تم إدراج أسهم شركة XTB في بورصة وارسو. تخضع XTB لرقابة وتنظيم هيئات رقابية عالمية مثل؛ هيئة مراقبة السلوك المالي، وهيئة الرقابة المالية البولندية، ولجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية، وسلطة دبي للخدمات المالية، ولجنة الخدمات المالية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.xtb.com

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