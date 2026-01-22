أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تفخر شركة الإمارات للسيارات، الموزّع العام المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في أبوظبي والعين، بدعم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي تنظمها دائرة السياحة في أبوظبي، بصفتها شريكاً رسمياً للبطولة، والتي تُقام خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2026 في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ومنذ انطلاقها في عام 2021 لتعزيز حضور الخليج العربي على أجندة التنس النسائي العالمية، رسّخت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مكانتها كإحدى المحطات البارزة ضمن سلسلة بطولات WTA 500 ، حيث تقام على ملاعب صلبة في الهواء الطلق، وتستقطب باستمرار نخبة من أبرز لاعبات التنس المصنفات عالمياً، مما يعزز من مكانة أبوظبي في سلسلة بطولات الشرق الأوسط ودورها على الساحة الرياضية الدولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الشراكة العالمية طويلة الأمد بين مرسيدس-بنز ورابطة محترفات التنس (WTA) ، وتُعدّ البطولة أول فعالية تُقام في الشرق الأوسط ضمن هذه الاتفاقية التاريخية، مما يؤكد على الدور المتنامي للمنطقة في دعم الرياضة النسائية على مستوى العالم.

وبصفتها شريكاً رسمياً للبطولة، ستسهم شركة الإمارات للسيارات في دعم الفعالية من خلال حضور علامتها التجارية في موقع الحدث، وتوفير حلول تنقل متميزة، وتجارب حصرية مخصصة للاعبات والضيوف والجماهير، مما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية المستوى لاحتضان أبرز الفعاليات الدولية.

وقال محمد غازي المومني، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات:

"تُعدّ بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إحدى الفعاليات الرياضية المرموقة التي تواصل جذب أنظار العالم إلى إمارة أبوظبي. ومن خلال هذه المنصة، نُجسد على المستوى المحلي الشراكة العالمية طويلة الأمد بين مرسيدس-بنز وWTA، ونوفّر تجربة تدمج بين الرياضة والثقافة والريادة ضمن بيئة عالمية رفيعة المستوى.

وأضاف:

"مع استمرار تصاعد الاهتمام العالمي بالرياضة النسائية، تسهم مثل هذه البطولات الراسخة في تقديم تجارب متميزة يرغب الجمهور في حضورها، وتسعى العلامات التجارية للتعاون معها، وتحقق تأثيراً ملموساً وطويل الأمد، سواء على مستوى تطوير الرياضة أو دعم الاقتصاد المحلي للوجهة المستضيفة."

كما علّق نايجل غوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، قائلاً:

"تُعدّ هذه الشراكة التاريخية الممتدة لعشر سنوات بين مرسيدس-بنز وWTA خطوة نوعية في مسيرة دعم الرياضة النسائية على مستوى العالم، وتحمل صدى قوياً هنا في دولة الإمارات. فهي تعكس ثقة المؤسسات الكبرى بالرياضة النسائية، وتفتح المجال لمزيد من الاستثمار، والتغطية الإعلامية، والفرص داخل منظومة التنس النسائي."

وأضاف:

"مع عودة البطولة إلى أبوظبي مطلع عام 2026، نشهد لحظة فخر حقيقية للبطولة وللإمارة. وسيُدرك الجميع كيف يسهم هذا المستوى من الاستثمار في الارتقاء باللعبة، وإلهام الجيل الجديد، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية لرياضات النخبة النسائية."

ومنذ انطلاقتها، استقبلت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة عدداً من أبرز نجمات WTA، بمن فيهن بطلات الفردي بيليندا بينشيتش وإيلينا ريباكينا، وبطلات الزوجي يلينا أوستابينكو وإلين بيريز. وتستمر البطولة في استقطاب منافسات قوية وجماهير دولية إلى المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية، مما يعزز من مكانة أبوظبي المتنامية كمضيف عالمي لأكبر الفعاليات الرياضية، ويُكرّس حضورها ضمن أجندة التنس النسائي العالمي.

