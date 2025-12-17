دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أستر دي إم للرعاية الصحية، إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن شراكة استراتيجية مع وورلد بادل اكاديمي (WPA)، إحدى أبرز وجهات المنطقة لعشاق رياضة البادل. يهدف هذا التعاون إلى دمج الصحة والعافية والاستشفاء والتغذية والرياضة لتشجيع أنماط حياة صحية، وتمكين الرياضيين، وبناء مجتمع يزدهر فيه الأداء والرفاهية معاً.

وبموجب هذه الشراكة، ستصبح ميدكير وصيدلية أستر الشريكين الرسميين للصحة والعافية لوورلد بادل اكاديمي . وتُعد هذه الشراكة الأولى من نوعها التي تجمع بين الرعاية الصحية والابتكار الرياضي، حيث تربط بين الرعاية الوقائية وحلول العافية وتحسين الأداء الرياضي ضمن منظومة وورلد بادل اكاديمي .

تشهد رياضة البادل إقبالاً متزايداً وسريعاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مدفوعةً بالاستثمارات الكبيرة في المرافق، والدعم الحكومي القوي، وطبيعة الرياضة الاجتماعية الشاملة. وبوجود أكثر من 950 ملعباً للبادل ونحو 300 نادٍ في دبي، تعكس هذه الشراكة شغف المدينة المتنامي بهذه الرياضة، وتُبرز التزام أستر دي إم للرعاية الصحية بدعم الرياضات التي تُعزز الصحة واللياقة البدنية ورفاهية المجتمع.

وقد تم تدشين هذا التعاون رسمياً من قبل كبار ممثلي كلٍ من أستر دي إم للرعاية الصحية وورلد بادل اكاديمي ، إيذاناً ببدء رحلة مشتركة نحو تعزيز الصحة الشاملة والأداء الرياضي والمشاركة المجتمعية من خلال الرياضة. كما ستقدم أستر الدعم لوورلد بادل اكاديمي من خلال خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل عند الطلب، بالإضافة إلى توفير باقة حصرية من خدمات الصحة والتغذية الرياضية، كما ستدعم أيام التعريف المفتوحة لوورلد بادل اكاديمي للناشئين.

من خلال هذه الشراكة، ستوفر أستر دي إم للرعاية الصحية مجموعة متكاملة من خدمات الصحة والعافية، تشمل العلاج الطبيعي عند الطلب، وخدمات إعادة التأهيل والتعافي على مدار العام، بما في ذلك أثناء البطولات. إضافةً إلى ذلك، سيتم تقديم خدمات مصممة خصيصاً خلال المباريات الودية، وحملات الفحص الصحي الشهرية، بما في ذلك زاوية صيدلية أستر للعافية داخل ملعب بطولة دبي العالمية للكريكيت، والتي تقدم استشارات في التغذية الرياضية والعافية. كما ستتعاون المؤسستان في حملات التوعية المجتمعية والحملات التطوعية، بما في ذلك البطولات ذات الطابع الصحي وبرامج التوعية لأطفال الهمم وقضايا رئيسية أخرى.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد راهول كادافاكولو، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "تمثل هذه الشراكة رؤية مشتركة لتمكين الأفراد من خلال الرعاية الوقائية واللياقة البدنية والصحة العامة. ومع ازدياد شعبية رياضة البادل عالمياً، بما في ذلك إدراجها مؤخراً في دورة الألعاب الآسيوية والتوجه المتزايد نحو أولمبياد 2032، نرى فرصةً واعدةً لدعم هذا الزخم من خلال خدمات صحية مدعومة علمياً. ومن خلال الجمع بين خبرة أستر في مجال الرعاية الصحية وشبكة الرياضيين القوية التابعة لوورلد بادل اكاديمي ، فإننا نخلق منصةً فعّالةً لتعزيز الصحة الشاملة والوقاية من الإصابات ولتعزيز نمط الحياة النشط، كما نتطلع إلى إطلاق مبادرات مؤثرة تجمع بين العلوم الطبية والتميز الرياضي."

وأضاف السيد علي العارف، الرئيس التنفيذي لوورلد بادل اكاديمي : "نؤمن في وورلد بادل اكاديمي بأن الأداء الرياضي والصحة العامة متلازمان. وتعزز شراكتنا مع أستر دي إم للرعاية الصحية التزامنا بتعزيز مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، داخل الملعب وخارجه. كما نسعى معاً إلى إعادة تعريف كيفية سير الرياضة والرعاية الصحية بتناغم لإحداث تغيير إيجابي."

يُبرز هذا التعاون التزام كلا المؤسستين بالابتكار، والمشاركة المجتمعية، والرفاهية الوقائية، واضعاً معايير جديدة لكيفية تعاون الرياضة والرعاية الصحية لبناء مستقبل أكثر صحة.

نبذة عن شركة أستر دي إم للرعاية الصحية

تأسست شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في ستة بلدان في المنطقة. كما تلتزم أستر برؤية توفير رعاية صحية يسهل الحصول عليها وعالية الجودة، من الخدمات الأولية إلى الخدمات الرباعية، مع وعدها "سنعتني بك جيداً". ومن خلال نموذج رعاية صحية متكامل وقوي يشمل 15 مستشفى وَ 124 عيادة وَ 333 صيدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم أستر جميع شرائح المجتمع من خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر "Aster" وميدكير "Medcare" وآكسيس "Access". كما تستمر الأعمال في التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى وتوفير رعاية صحية عالية الجودة عبر القنوات العادية والرقمية والتي تشمل إطلاق أول تطبيق فائق في المنطقة في قطاع الرعاية الصحية، ألا وهو تطبيق ماي استر (myAster).

نبذة عن وورلد بادل اكاديمي (WPA)

تُعدّ وورلد بادل اكاديمي (WPA) وجهةً رائدةً لرياضة البادل، حيث تُقدّم تدريباً احترافياً وبرامج شاملة، ومرافق حديثة للاعبين من جميع المستويات. تأسست الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت بسرعة لتصبح واحدةً من أبرز مؤسسات البادل في المنطقة، والمعروفة بالتزامها بالتميز، وتنمية المجتمع، وتطوير مسارات اللاعبين.

مع وجود العديد من المواقع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسعها الدولي الجاري، تُوفّروورلد بادل اكاديمي بيئةً متكاملةً تدعم اللاعبين الهواة والرياضيين المحترفين والناشئين والشركات على حدٍ سواء. ومن خلال منهجيات التدريب المتقدمة، وجدول فعالياتها الديناميكي، وتعاونها مع المنظمات الرياضية الرئيسية، تُواصلوورلد بادل اكاديمي تعزيز مكانة هذه الرياضة، وتُساهم في بناء جيل جديد من مواهب البادل في المنطقة وخارجها.

