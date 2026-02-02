الرياض، المملكة العربية السعودية – شاركت “Workshop X”، الشريك المعرفي الرائد في المملكة العربية السعودية، بكل فخر بصفتها شريكًا في منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026، والذي عُقد يومي 25 و 26 يناير 2026 في مدينة الرياض. وركّز المنتدى على تعزيز الاستثمار والتعاون الاستراتيجي في قطاع التعليم والتدريب، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الداعمة لتحقيق رؤية السعودية 2030.

في نسخته الثانية، يُعد منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب منصة وطنية وإقليمية متخصصة في الاستثمار، تجمع قادة الجهات الحكومية والمستثمرين وأصحاب المصلحة في قطاع التعليم، إلى جانب خبراء دوليين، للبحث في فرص النمو المستدام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج مبتكرة عبر منظومة التعليم والتدريب.

بصفتها الشريك المعرفي للمنتدى، اضطلعت “Workshop X” بدور محوري في إدارة المتحدثين، حيث أشرفت على التنسيق الاستراتيجي واختيار وتنظيم ومواءمة الأصوات المؤثرة المشاركة في الكلمات الرئيسية، وجلسات النقاش، والجلسات التفاعلية، كما تم إدارة وتطوير وكتابة المحتوى العلمي والثقافي. وتضمن جدول أعمال المنتدى نقاشات حول الاستثمار، واستراتيجيات التعليم المستقبلية، والتحول الرقمي في تقنيات التعلم، وتطوير مهارات القوى العاملة، بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقطاع وأهداف تنمية رأس المال البشري طويلة المدى في المملكة.

بقيادة نور مرزوقي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة “Workshop X”، قامة الشركة بإدارة المتحدثين، حيث تم تنسيق نخبة متنوعة من كبار الشخصيات، وصنّاع السياسات، والمتخصصين في القطاع، والخبراء الأكاديميين من جامعات دولية، الذين ساهموا في صياغة الحوارات المؤثرة وعالية القيمة التي شهدها المنتدى.

قالت مرزوقي: "تعكس مشاركتنا بصفتنا الشريك المعرفي في منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب التزام “Workshop X” بتعزيز تبادل المعرفة الهادف ودعم التعاون المؤثر. ومن خلال قيادتنا لعملية إدارة المتحدثين، حرصنا على أن تكون نقاشات المنتدى متوافقة بشكل وثيق مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة واحتياجات سوق العمل المستقبلية".

تُبرز مشاركة " Workshop X" في المنتدى مكانتها كشريك معرفي يتمتع بفهم عميق للسياق الثقافي، وخبرة واسعة في تصميم المؤتمرات رفيعة المستوى، وتطوير المحتوى الاستراتيجي، واستقطاب المتحدثين وإدارة الجلسات، إلى جانب خبرتها في برمجة الفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية، بما يدعم المنصات التي تسعى إلى تحويل الحوار إلى مخرجات عملية تخدم منظومة التعليم والتدريب.

نبذة عن “Workshop X”

تأسست “Workshop X” في عام 2017، وهي شريك معرفي مقره مدينة الرياض، متخصص في تقديم مؤتمرات وورش عمل وتجارب محتوى استراتيجية عالية الأثر في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وبقيادة الرئيسة التنفيذية نور مرزوقي، تعمل الشركة مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية على تصميم الأجندات، وإدارة المتحدثين، وتطوير المحتوى للفعاليات والمبادرات الوطنية الكبرى.

