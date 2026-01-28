دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت اليوم Pine Labs، المنصة العالمية للتكنولوجيا المالية التي تحدث تحولاً جذريًا في طريقة قبول وإدارة المدفوعات لدى الشركات، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع Wio Bank، المنصة المالية الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط. تهدف هذه الشراكة التعاونية إلى بناء بنية تحتية حديثة لقبول المدفوعات لصالح Wio Bank من دون الاعتماد على تقنيات قديمة، ما يتيح سرعة انضمام التجار للمنصة، وقدرات تسوية مالية لحظية، وقبولاً سلسًا للمدفوعات متعددة الوسائط على نطاق واسع.

في إطار هذه الشراكة، سيعمد Wio Bank إلى نشر منصة Credit+‎، وهي منصة قبول المدفوعات المعيارية من Pine Labs التي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات، وذلك لدعم عمليات قبول المدفوعات الأساسية. فقد تم تصميم Credit+‎ بحيث يجتمع فيها عناصر السرعة والقابلية للتوسع ومرونة التهيئة، حيث تيسر المنصة سبل إدارة سير العمل الذكي القائم على القواعد، وعملية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وتحسين معدلات قبول المدفوعات، مع إدارة رحلة التجار الكاملة من الاستحواذ وحتى دورة حياتهم عن طريق الاعتماد على بنية تقنية متقدمة وسهلة الاستخدام للمطورين.

بفضل تصميمها القائم على بنية السحابة والإطار البرمجي المعتمد على الخدمات المصغرة، تتيح منصة Credit+‎ لبنك Wio Bank زيادة حجم عمليات قبول المدفوعات بكفاءة، مع ضمان التوفر العالي، والأمن المؤسسي المتقدم، والامتثال للوائح التنظيمية. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ المنصة تدعم ميزة الإطلاق السريع للميزات الجديدة وتوفير رؤى فورية وضمان عنصر المرونة التشغيلية، وهي عناصر حيوية للبنوك الرقمية التي تعمل في أسواق عالية النمو.

في معرض تعليقه على الإعلان، صرح B Amrish Rau، المدير التنفيذي لشركة Pine Labs، قائلاً: "إنَّ شراكتنا مع Wio Bank تضع منصة حديثة لمعالجة عمليات قبول المدفوعات تحت تصرف واحد من أكثر البنوك الرقمية ابتكارًا في المنطقة، إذ تتلخص وظيفة منصة Credit+‎ في ضمان معالجة أحجام ضخمة من المعاملات، والنشر السريع للميزات الجديدة، وقابلية التوسع السلس؛ وذلك بفضل بنيتها القائمة على الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات. أضف إلى ذلك أنَّ هذه الشراكة التعاونية تعكس دور البنية المعيارية لقبول المدفوعات في مساعدة البنوك على التحرك بسرعة أكبر، وتطوير حلول أكثر ذكاءً، والتوسع بشكل موثوق ضمن منظومة المدفوعات الرقمية".

صرح Jayesh Patel، مدير Wio Bank PJSC التنفيذي، قائلاً: "في Wio، ينصب تركيزنا على بناء منصة مصرفية تدعم آليات عمل الشركات وتدفع عجلة نموها. ثم إنَّ شراكتنا هذه مع Pine Labs من شأنها تعزيز قدرتنا على تقديم قدرات دفع أبسط وأكثر كفاءة، بدءًا من تسريع وتيرة انضمام التجار إلى المنصة وتسوية المدفوعات وحتى تسهيل قبول المدفوعات عبر القنوات المختلفة. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ هذه الخطوة تتيح لنا مواصلة تطوير بنيتنا التحتية بالتزامن مع بناء الجيل القادم من خدمات المدفوعات والقيمة المضافة التي تتمحور حول احتياجات العملاء؛ ما يضمن لهم التركيز الكامل على إدارة أعمالهم وتنميتها".

تتعاون Pine Labs مع البنوك والمؤسسات الرائدة عالميًا لتحديث البنية التحتية المالية القديمة بالاعتماد على منصات معيارية وسحابية. وبينما تسارع الإمارات العربية المتحدة خطى تحولها نحو اقتصاد غير نقدي، تلعب الشراكات التعاونية بين البنوك الرقمية على شاكلة Wio Bank وشركات التكنولوجيا المالية العالمية ذات الحضور المحلي القوي دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل المدفوعات.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهات الاتصال

المسؤول الإعلامي:

Swati Chauhan

Ruder Finn

swati.chauhan@ruderfinn.com

‎+91- 8505947705

Tanya Singh

Ruder Finn

Tanya.Singh@ruderfinn.com

‎+91- 8527996144

-انتهى-

#بياناتشركات