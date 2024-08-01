أعلنت WideBot AI، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، أنها تستفيد من تقنية NVIDIA NeMo، من خلال مشاركتها في برنامج NVIDIA Inception المتميز، وهو برنامج يدعم الشركات التي تقوم بثورة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. تهدف هذه المشاركة الاستراتيجية إلى تعزيز مهمة WideBot AI في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية وإعادة تعريف تجارب العملاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من خلال الاستفادة من تقنية NVIDIA NeMo، وهي مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي حديثة، واستغلال القوة الفائقة غير المسبوقة للحوسبة السحابية من NVIDIA، تقوم WideBot AI بدفع حدود نموذجها اللغوي بالعربية و جعل نظامها أكثر ذكاءً واستجابة لزيادة الوعي السياقي والتفاعل باللغة العربية بدقة لا مثيل لها.

وقال محمد مصطفى، المؤسس المشارك والمدير التقني لـ WideBot AI: "حددت WideBot AI معايير جديدة في قطاع الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مشاركتنا في برنامج NVIDIA Inception تم إتاحة تكنولوجيا عالمية تمكنا من دخول عصر جديد حيث يصبح التحدث والفهم العميق للغة العربية امور طبيعية في القطاع الأكثر نموا عالميا."

حظيت حلول WideBot AI المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بتفاعل هائل بين قادة الصناعة والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة لأنها تمكّن الشركات من تأمين تجارب العملاء، وتحسين سير العمل الداخلي، واستخراج رؤى قيمة من مجموعات بيانات كبيرة. اعتبارًا من عام 2024، تخدم WideBot أكثر من 80 مليون مستخدم وقامت بتسهيل أكثر من مليار محادثة في 40 دولة.

وتضمن استخدام تكنولوجيا NVIDIA تعزيز موقع WideBot AI في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، مما يمهد الطريق لمستقبل يتجاوز فيه حواجز اللغة، وتكون الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع.

عن WideBot AI

WideBot AI هي المنصة الرائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وتلبي كل احتياجات الحكومات والشركات من مختلف الصناعات من خدمة العملاء والشات بوت للدفع الإلكتروني وزيادة المبيعات وحتى تحليل البيانات.

عن NVIDIA Inception

برنامج NVIDIA Inception هو برنامج مجاني مُصمم لمساعدة الشركات الناشئة على التطور بشكل أسرع من خلال الوصول إلى أحدث التقنيات والتواصل مع خبراء شركة NVIDIA، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين، ودعم التسويق المشترك لتعزيز رؤية الشركات. ويهدف البرنامج إلى توفير أحدث الأدوات والموارد التكنولوجية.

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