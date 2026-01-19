الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت "عنكبوت"، المزود المتطور للتقنيات في دولة الإمارات والشركة المختصة بخدمة مجتمع التعليم والبحث العلمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة WeVideo - المنصة العالمية الرائدة للتعلّم بالفيديو عبر البنية السحابية، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في التعلّم الرقمي على مستوى دولة الإمارات ودول الخليج العربية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم عنكبوت بدمج منصة WeVideo ضمن محفظتها من حلول تقنيات التعليم المتقدمة، بما يوسّع نطاق الوصول إلى أدوات رقمية إبداعية تدعم الأجندة الوطنية للابتكار في دولة الإمارات وتعزز بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

يأتي هذا التعاون في ظل التزام دولة الإمارات بترسيخ التميز الرقمي والابتكار في صميم استراتيجيتها التعليمية، وهو التزام تدعمه أطر وطنية راسخة، من بينها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والسياسات الداعمة للتحول الرقمي، حيث تسعى عنكبوت من خلال تعزيز تلك القدرات إلى تمكين الجامعات والمدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومؤسسات تطوير القوى العاملة، من استخدام الأدوات المتينة وسهلة الاستخدام لإنشاء المحتوى التفاعلي وإتاحة التعلّم القائم على مقاطع الفيديو، وتعزيز التعاون الرقمي. ويسهم ذلك في دعم المعلّمين لتعزيز التفاعل والإبداع وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لنظام تعليمي أكثر ذكاءً وترابطاً.

في هذا الصدد قال طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة عنكبوت: "تلتزم عنكبوت بتقديم الحلول المتطورة التي تدعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة، إذ يمثل دمج منصة WeVideo ضمن منظومة عنكبوت خطوة استراتيجية تلبي الطلب المتزايد على أدوات تعلّم نشطة وعالية التفاعل. كما تعزز هذه الاتفاقية باقة الخدمات التي تقدمها عنكبوت، وتضمن بقاء المؤسسات الأعضاء في طليعة الابتكار التعليمي العالمي من خلال توظيف قوة الفيديو كجزء أساسي من العملية التعليمية".

ومن جانبه قال كيفن نايت، الرئيس التنفيذي لدى WeVideo: "تشكل الشراكة مع عنكبوت محطة مفصلية في التزام WeVideo تجاه قطاع التعليم العالمي والتوسع في أسواق دول الخليج العربية، فالعلاقات الإقليمية التي تتمتع بها عنكبوت وخبراتها التقنية تجعلها الشريك الأمثل لضمان الدمج السلس لمنصة WeVideo ليسهم هذا التعاون في تمكين آلاف المعلّمين والطلبة من سرد قصصهم وإبراز مخرجات التعلم وتسريع التحول نحو أساليب التعليم الرقمية الإبداعية والتعاونية في المنطقة".

يذكر أن الاتفاقية الإطارية تجعل من شركة عنكبوت الشريك الرئيسي لإطلاق منصة WeVideo في أسواق الخليج، بما يضمن دمج المنصة بسلاسة ضمن المؤسسات التعليمية والمبادرات الوطنية للتعلّم الرقمي. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية الإقليمية التي تمتلكها عنكبوت وخبرتها في الشبكات وبين منصة WeVideo الحائزة على الجوائز، يتيح هذا التعاون تجارب التعلّم الأكثر ديناميكية وتفاعلاً وتخصيصاً في الصفوف الدراسية والجامعات في مختلف أنحاء المنطقة بما يعزز مكانة دول الخليج العربية كمركز رائد للتعليم القائم على التكنولوجيا المتقدمة.

نبذة عن عنكبوت

تعد عنكبوت الشريك الموثوق لتقنيات التعليم في دولة الإمارات، حيث تقود جهود التحول الرقمي في المدارس والجامعات ومؤسسات البحث العلمي. وبصفتها الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم في الدولة، توفر عنكبوت البنية الرقمية الأساسية التي تدعم الابتكار والاتصال والتعاون عبر المنظومة الأكاديمية.

ومن خلال رؤيتها الرامية إلى الارتقاء بالتعليم وصناعة مستقبل لا تحدّه حدود للتعلّم، تقدم عنكبوت حلولاً مرنة واستشرافية تحفّز النمو وتلهم حب الاستطلاع وتعزز الروابط داخل مجتمع التعليم والبحث، لتمكّن عنكبوت المؤسسات والمعلّمين والمتعلمين من الوصول السلس إلى الابتكار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات.

نبذة عن WeVideo

تعد WeVideo المنصة الرائدة عالمياً للتعلم عبر الفيديو، حيث تمكّن المدارس والجامعات والشركات من إنشاء مقاطع فيديو تحقق قيمة أكبر من حيث التفاعل والتعلّم والنتائج. وتحظى المنصة بثقة ملايين المستخدمين حول العالم، بمن فيهم الطلبة والمعلّمون في أكثر من 7000 مدرسة. ومن خلال أدواتها المتميزة للإنشاء والتفاعل والتعاون، تعيد WeVideo تعريف إمكانات التعلّم الرقمي وتحول المتلقين من مشاهدين إلى متعلمين فاعلين.

