تقدم منصة WEEX الخدمات حالياً لأكثر من 6 ملايين مستخدم حول العالم

يضم مقر WEEX في الإمارات 600 موظف

دبي الإمارات العربية المتحدة: افتتحت منصة WEEX، التي تقدم الخدمات لأكثر من 6 ملايين مستخدم، مقرها في الإمارات العربية المتحدة. ويضم مقر دبي أكثر من 600 موظف ومع خطط لتوظيف 50 موظفاً إضافياً في العامين القادمين. وعلى الرغم من أن المنصة لم يتم تنظيمها بعد من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، إلا أنها تسعى للحصول على الترخيص.

وصرح أندرو وينر، نائب رئيس WEEX، أن افتتاح المقر في الإمارات العربية المتحدة هو جزء من خطة توسع WEEX السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال: "نخطط لتوسيع فريقنا في دبي خلال السنة أو السنتين المقبلتين، بإضافة من 30 إلى 50 موظف جديد لدعم العمليات المحلية ونشر الخدمات بشكل أفضل." ستكون دبي مركزاً رئيسياً لتوسع المنصة العالمي مما يعزز العمليات المحلية وجهود بناء الفريق لتعزيز قوة وأثر عالميين للمنصة.

قدمت منصة WEEX الخدمات لأكثر من 6.2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة. مع حجم تداول يومي يبلغ 5 مليار دولار وأكثر من 1700 زوج. كما تمتلك المنصة صندوق حماية مكون من 1000 قطعة بيتكوين لحماية أصول المستخدمين.

كما تُسهم المنصة في رعاية ودعم حدث Token2049، الذي يُعقد في دبي في الفترة ما بين 30 أبريل و 1 مايو 2025.

ليس من المستغرب أن نرى منصات العملات الرقمية تتجه نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم خدمات محلية للمستخدمين. إذ أفاد تقرير جغرافية الكريبتو لـ Chainalysis لعام 2024 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت سابع أكبر سوق للعملات الرقمية في العالم. مع تصنيف دولتي تركيا وقطر على أنهما الأكبر، ودولتي السعودية وقطر على أنهما الأسرع نمواً.

حول WEEX

منذ تأسيسها عام ٢٠١٨، برزت WEEX بسرعة كمنصة عالمية رائدة لتداول العملات المشفرة، حيث تخدم أكثر من ٦ ملايين مستخدم مسجل، وتُصنّف ضمن أفضل ٥ منصات تداول على CoinMarketCap. تضم المنصة أكثر من ١٠٠٠ زوج تداول، وتتميز بواجهتها المتقدمة وسهلة الاستخدام وإجراءاتها الأمنية المتينة. تقدم WEEX خيارات تداول متنوعة، بما في ذلك التداول الفوري، والعقود الآجلة، ونسخ الصفقات.

في يونيو ٢٠٢٤، وسّعت WEEX منظومتها من خلال إطلاق WXT، رمزها المميز الخاص بالمنصة. صُممت WXT لتوفير حوافز للنظام البيئي ومزايا متنوعة لحامليها. يمكن للمستخدمين المشاركة في فعاليات Airdrop من خلال إطلاق WE-Launch من WEEX من خلال الالتزام برموز WXT، وبالتالي كسب مكافآت إضافية على المنصة. تلتزم WEEX بتقديم خدمات تداول احترافية ومبتكرة حول العالم، وهي شريككم الموثوق في تداول العملات المشفرة المتنوع والعالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات