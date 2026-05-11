القاهرة، أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، ، إحدى أبرز الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات المتكاملة في مصر، عن إطلاق مرحلة “Water Residences” الممتد على مساحة 37 فدانًا ضمن مشروع هايد بارك سنترال والذي يضم مجموعة متنوعة من الشقق، والدوبلكسات، والفيلات بتصميمات عصرية ومساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسر المختلفة. وتعكس المرحلة الجديدة توجه الشركة نحو تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تهتم بجودة الحياة والتفاصيل اليومية، وذلك من خلال توفير بيئة متوازنة تجمع بين الخصوصية والمساحات المفتوحة، حيث تتميز جميع الوحدات بإطلالات مباشرة على المساحات الخضراء، والحدائق، والمسطحات المائية. وتطرح الشركة المرحلة الجديدة بأنظمة سداد مرنة بمقدم 5%، وفترات تقسيط تمتد حتى 10 سنوات، في خطوة تستهدف تقديم حلول أكثر مرونة تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة، وتعزز من قدرة شريحة أوسع من الأسر على امتلاك وحدات سكنية داخل مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة مستدامة.

وتتميز المرحلة الجديدة بطابعها المائي، حيث تم تصميمها حول مسطحات مائية واسعة وعناصر مائية ممتدة في مختلف أنحاء المشروع. وتضم المرحلة نحو 560 وحدة سكنية، بين شقق بغرفة نوم واحدة بمساحات تبدأ من 63 إلى 71 مترًا مربعًا، وشقق بغرفتين بمساحات تتراوح بين 100 و112 مترًا مربعًا، إلى جانب وحدات ثلاث غرف بمساحات من 130 إلى 148 مترًا مربعًا، ووحدات ثلاث غرف مع غرفة مربية بمساحة 148 مترًا مربعًا. كما تشمل المرحلة مجموعة محدودة من الفيلات المميزة، تضم “Water Villa” بمساحة 185 مترًا مربعًا، و“Garden Villa” بمساحة 185 مترًا مربعًا، و“Roof Top Villa” بمساحات تتراوح بين 182 و197 مترًا مربعًا. ويتوسط المشروع منتزه مركزي متصل يربط جميع المباني عبر مسارات خضراء دون تقاطع مع حركة السيارات، ويضم أنشطة خارجية ومسارًا للجري بطول يقارب 1.2 كم. كما تضم المرحلة مجموعة من الـمراكز المجتمعية المتعددة لتخدم مختلف الوحدات السكنية. والتي تم تصميمها لتكون مساحات تفاعلية تعزز الترابط بين السكان وتخلق تجربة مجتمعية أكثر حيوية، حيث تضم مناطق للجلوس ، ومساحات مخصصة للأطفال، وصالات رياضية ، إلى جانب تخصيص إحدى هذه المساحات لاستضافة الفعاليات والأنشطة الداخلية الخاصة بسكان المشروع، بما يعزز مفهوم الحياة المجتمعية المتكاملة.

وفي هذا السياق، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير:

"يمثل إطلاق مرحلة “Water Residences” في شرق القاهرة امتدادًا لرؤية هايد بارك في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تركز على جودة الحياة وتقديم تجربة سكنية مختلفة لعملائنا. وقد حرصنا في هذه المرحلة على تقديم مفهوم يجمع بين التصميم العصري والطبيعة، من خلال وحدات تطل مباشرة على المساحات الخضراء والعناصر المائية، بما يعزز إحساس الهدوء والخصوصية داخل المشروع."

وأضاف: "نواصل من خلال مشروعاتنا تلبية الطلب المتزايد على المجتمعات المتكاملة في شرق القاهرة، مع التركيز على تقديم تنوع في المساحات والمنتجات السكنية بما يلائم احتياجات العملاء المختلفة، إلى جانب توفير أعلى معايير التخطيط والخدمات التي تميز مشروعاتنا.

جدير بالذكر أن مشروع “هايد بارك سنترال” رابع مشروعات شركة هايد بارك العقارية للتطوير، في شرق القاهرة، وثامن مشروعاتها عبر شرق وغرب وشمال القاهرة. ويمتد المشروع على مساحة 215 فدانًا، مما يعزز من مكانة “هايد بارك” كأحد أبرز المطورين العقاريين. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من الطرق والمحاور الرئيسية لسهولة الوصول منه وإليه، حيث يطل المشروع على الطريق الدائري الأوسطي مباشرة، والذي يعد من أهم المحاور بشبكة الطرق الجديدة، ويسهم في الربط بين شرق وغرب القاهرة وكذلك يسهل الوصول إلى العاصمة الإدارية والتجمع الخامس والشروق خلال دقائق، مما يوفر على السكان الوصول للخدمات العامة بسهولة وخلال وقت قصير، ويعظم من عائد الاستثمار بالمشروع، كما يقع على بعد دقيقة واحدة فقط من مشروع “هايد بارك” الأول “هايد بارك القاهرة الجديدة”.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير في السوق المصري عام 2007، ونجحت في تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تركز على جودة الحياة الحديثة. تمتد مشروعاتها على مساحة 2600 فدان، وتُعد من الشركات القوية المدعومة من جهات حكومية وبنوك كبرى، مما يعزز دورها كشريك استراتيجي في التنمية العمرانية. وساهمت الشركة في تحقيق توازن عمراني بين شرق وغرب القاهرة من خلال تطوير مشروعات بارزة مثل هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، وجاردن ليكس، إلى جانب مشروع سي شور بالساحل الشمالي، مما يعكس رؤيتها في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تضع معايير جديدة للتطوير العقاري في السوق المصري.

-انتهى-

#بياناتشركات