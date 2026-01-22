أعلنت شركة Voya Development للاستثمار العقاري عن الحصول على القرارات الوزارية الخاصة بمشروعيها ZAT Community بحدائق أكتوبر وCOY Sheikh Zayed ، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم (8) لسنة (2026) لمشروع ZAT، والقرار الوزاري رقم (53) لسنة (2026) لمشروع COY

وأكدت الشركة أن صدور القرارات الوزارية جاء بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، وفقًا للقوانين المنظمة للتنمية العمرانية، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمشروعين قبل بدء مراحل التنفيذ.

وأوضحتVoya Development أن فرق العمل بالشركة بدأت بالفعل في التحضير للمرحلة التنفيذية لمشروعي ZAT و COY، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية خلال فترة قريبة عقب استكمال التصاريح التنفيذية النهائية، وذلك وفق جدول زمني واضح يضمن الالتزام بمواعيد التنفيذ، حيث تم رصد استثمارات إجمالية للمشروعين تصل إلى 9.5 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات جنيه لمشروع"ZAT" ، و4.5 مليار جنيه لمشروع "COY".

وفي هذا السياق، صرّح عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الحصول على القرارات الوزارية بأرقامها الرسمية يمثل خطوة أساسية ضمن نهج الشركة القائم على التحرك بخطوات ثابتة ومدروسة، تبدأ من استكمال الإجراءات القانونية السليمة، مرورًا بالتخطيط، وصولًا إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لإطلاق مشروعين في الحزام الأخضر ومشروع في الثورة الخضراء سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال النصف الأول من عام 2026، موضحًا أن مشروعي الحزام الأخضر سيقدمان نماذج متنوعة من الفيلات لأول مرة، بجانب الوحدات السكنية، فضلًا عن الأنشطة التجارية والإدارية والشقق الفندقية، بما يلبي احتياجات وتطلعات العملاء؛ ويرفع القيمة الاستثمارية للمشروعات، بما يعزز حضور الشركة في السوق العقاري المصري.

من جانبه، أكد شحاته السيد، المدير التنفيذي للشركة، أن Voya Development تعمل حاليًا على استكمال كافة المتطلبات الفنية والتنفيذية للمشروعين، مشيرًا إلى أن مرحلة التنفيذ ستتم وفق معايير واضحة تضمن جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، بما يعكس فلسفة الشركة التي تعتمد على الجدية في التنفيذ واحترام الإجراءات.

وأكدت الشركة اعتمادها على شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات المتخصصة، حيث يتولى Hafez Consultants أعمال التصميم المعماري للمشروعين، فيما يعمل Sabbour كاستشاري إنشائي لمشروع COY كما أعلنت الشركة تعاونها مع Radisson Hotel Group لتشغيل وإدارة الشقق الفندقية (Hotel Apartments) داخل مشروع COY، إلى جانب اتفاقية معVodafone Egypt لتطبيق أنظمة الاتصالات الذكية (Triple Play).

جدير بالذكر أن مشروع "ZAT" في منطقة "المربع الذهبي" بحدائق أكتوبر يُقام على مساحة 10 أفدنة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم مبانٍ سكنية بمساحات متنوعة وممشى تجاري متكامل و"كلوب هاوس" وخدمات ذكية، أما مشروع "COY" فيقع بقلب الشيخ زايد، على مساحة 10 أفدنة، ويضم 570 وحدة سكنية متنوعة، ويتميز بوجود شقق فندقية، ما يجعله وجهة استثمارية وسكنية فريدة من نوعها في السوق المصري.

