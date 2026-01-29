القمة السنوية العاشرة للصحة في بيئة العمل في الشرق الأوسط، التي تستضيفها دبي، تركز على دمج التوازن الصحي ضمن استراتيجيات الأعمال وتوفير أدوات دقيقة لقياس أثرها على رضا الموظفين والإنتاجية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة– أكدت VIWELL، المنظومة المتكاملة التي تمكّن المؤسسات من بناء بيئات عمل متوازنة من خلال تعزيز الصحة الشاملة للموظفين، إلى أهمية دمج الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات مفاهيم العافية والتنوّع العصبي ضمن بيئات العمل، باعتبارها أحد الحلول الفعّالة للتصدي لظاهرة الإرهاق الوظيفي المتزايدة بين القوى العاملة في الدولة.

وأوضح محمد الحصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VIWELL، أن تصميم بيئات عمل شاملة ومدروسة، مدعومة بمبادرات صحية مؤثرة، يفتح آفاقاً حقيقية لازدهار المهنيين من ذوي التنوّع العصبي، ويعزّز قدرتهم على الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف النمو والأداء المؤسسي.

وقال الحصري: "إن تعزيز الصحة الشاملة للموظفين في بيئة العمل، وبناء بيئات داعمة ومناسبة لجميع الأفراد على اختلاف تنوّعهم العصبي، من شأنه أن يسهم في الحد من مستويات الضغط والإرهاق الوظيفي لدى القوى العاملة في دولة الإمارات، وتعزيز صحة الموظفين واستدامة الأداء المؤسسي".

وتابع الحصري قائلاً: "نؤمن في VIWELL بأن دمج الصحة الشاملة ضمن القيم المؤسسية وربطها مع أهداف الأعمال من شأنه أن يحوّل أماكن العمل إلى بيئات مزدهرة تتمحور حول الإنسان، وهي رسالة واضحة لقادة الأعمال بأهمية تبنّي الصحة النفسية، وتعزيز المرونة، وترسيخ ثقافة الشمول، فيما نواصل في VIWELL دورنا كمُمكّن لبناء ثقافات

مؤسسية يشعر فيها الأفراد بالتقدير والتحفيز".

وشاركت VIWELL بصفتها الشريك الرئيسي في القمة السنوية العاشرة للصحة في بيئة العمل في الشرق الأوسط، التي

أُقيمت في دبي بتاريخ 29 يناير، بمشاركة نخبة من كبار قادة الأعمال من مختلف القطاعات في المنطقة، حيث قدّموا رؤى وأدوات وأطر عمل عملية تهدف إلى الارتقاء بمبادرات الرفاهية المؤسسية.

وسلّط محمد الحصري الضوء في كلمته الرئيسية على أهمية ترسيخ بيئات عمل شاملة عصبياً، مشيراً إلى الفرص الاستراتيجية التي يمكن للمؤسسات تحقيقها من خلال دمج المهنيين من ذوي التنوع العصبي. كما استعرض العوامل التي تسهم في دعم نجاحهم في سوق العمل الحالي، إلى جانب الأثر الإيجابي الذي يحققونه داخل مؤسساتهم وقطاعاتهم.

كما شارك الحصري في جلسة حوارية رفيعة المستوى للقيادات التنفيذية بعنوان «الرفاهية كمحرّك للأداء المؤسسي»، تلتها ورشة عمل قيادية قدّمتها VIWELL لاستعراض آليات عملية لدمج الرفاهية ضمن العمليات التشغيلية.

وتحتفل قمة الصحة في بيئة العمل في الشرق الأوسط هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاقها، من خلال جولة شملت مدناً رئيسية في أربع دول بالمنطقة. وجاءت قمة دبي كمحطة ختامية لسلسلة الفعاليات، التي انطلقت من القاهرة في 20 يناير، تلتها الرياض في 22 يناير، ثم مسقط في 27 يناير.

ومع تسارع وتيرة التغيرات في عالم العمل، تواصل القمة ترسيخ دورها كمنصة قيادية تجمع صنّاع القرار، من خلال نموذج تفاعلي مبتكر يتجاوز الإطار التقليدي للمؤتمرات، ويجسّد مفاهيم الصحة كجزء من الممارسة المؤسسية اليومية.

حول VIWELL:

تُعد VIWELL منصة رائدة في حلول التوازن الصحي وتحفيز الموظفين، تهدف إلى تمكين المؤسسات من بناء بيئات عمل صحية ومتوازنة تُعزّز شعور الموظفين بالدعم والتحفيز، وتُمكّنهم من تقديم أفضل مستويات الأداء. ومن خلال منصتها الرقمية المتطورة ونشاطاتها التفاعلية المصممة بعناية، تقدّم VIWELL برامج رفاه مخصّصة تُعنى بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والمالية، وتسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التفاعل الوظيفي، والإنتاجية، والرفاه المؤسسي الشامل.

وتعتمد VIWELL في نهجها على أسس علمية مدعومة برؤى ثقافية عميقة، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة، والتحليلات القائمة على البيانات، وتجارب تفاعلية مبتكرة، بما يضمن تعزيز مشاركة الموظفين بصورة مستدامة ودعم نجاح المؤسسات على المدى الطويل.

وقد أسس VIWELL رائد الأعمال صاحب المشاريع المتعددة وصاحب الرؤية في مجال التوازن الصحي في بيئة العمل محمد الحصري، لتتطور من مبادرات تقليدية في مجال الرفاه إلى منصة رقمية متكاملة عام 2024. واليوم، تتعاون VIWELL مع مؤسسات في مختلف أنحاء العالم لدعم ثقافة العمل الإيجابية، والحد من معدلات استقالة الموظفين، وتعزيز الأداء المؤسسي من خلال رؤى عملية واستراتيجيات رفاه مستدامة وقابلة للتوسع.

-انتهى-

