تشارك Visit Qatar في قمة الويب قطر 2026 بصفتها شريك السفر والضيافة، وذلك تزامناً مع انطلاق أعمال المؤتمر التكنولوجي العالمي اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الدوحة.

تُعد قمة الويب قطر واحدة من أبرز مؤتمرات التكنولوجيا والابتكار في المنطقة، حيث تجمع كبار المسؤولين والمستثمرين والشركات الناشئة وقادة الصناعة ووسائل الإعلام لاستكشاف أحدث الاتجاهات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

وكجزء من مشاركتها، تقوم Visit Qatar برعاية صالة كبار الشخصيات، لتوفر مساحة حصرية للتواصل تتيح للحضور تجربة الضيافة القطرية الأصيلة. وتُعد الصالة المكونة من طابقين بيئة راقية للاجتماعات واللقاءات، مما يعكس معايير الضيافة الفاخرة في قطر، مع تمكين التواصل الفعال والهادف بين صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين العالميين.

وتضم صالة كبار الشخصيات سلسلة من الفعاليات والتجارب التكنولوجية التي تبرز معالم الوجهة، بما في ذلك "مذكرات السفر التفاعلية" التي تم تطويرها بالتعاون مع "سناب شات"، والتي تحول الركائز السياحية لقطر إلى سجل سفر رقمي مخصص. كما يحظى الزوار بتجربة المساعد الذكي (AI Concierge) من الجيل التالي الخاص بـ Visit Qatar، والذي يستعرض كيف يدعم الذكاء الاصطناعي المسافرين في اكتشاف وتخطيط وتصفح التجارب في جميع أنحاء الدولة، إلى جانب ركن خاص لـ "رزنامة قطر" يسلط الضوء على الفعاليات والتجارب المتاحة على مدار العام.

وتشمل خدمات الضيافة داخل الصالة خدمة تقديم الطعام المركزية على مدار اليوم مقدمة من فندق سانت ريجيس الدوحة، إلى جانب خدمة القهوة المختصة المتوفرة في طابق الميزانين ضمن تعاون حصري مع "فلات وايت". كما تعزز محطة الهدايا المخصصة، التي يتم تقديمها بالتعاون مع "نيدل"، من تفاعل الزوار.

تستضيف قمة الويب قطر 2026 أكثر من 30,000 مشارك، وأكثر من 1,600 شركة ناشئة عارضة، وأكثر من 800 مستثمر، و180 شريكاً، و400 متحدث، و600 ممثل لوسائل الإعلام، مما يجعلها النسخة الأوسع نطاقاً حتى الآن. ويبني هذا النمو على الزخم القوي لنسخة عام 2025، التي سجلت زيادة بنسبة 66% في مبيعات تذاكر الحضور العام، وزيادة بنسبة 250% في مشاركة المستثمرين، وزيادة بنسبة 15% في مشاركة الشركات الناشئة.

تعزز مشاركة Visit Qatar في قمة الويب قطر 2026 الدور المتنامي لدولة قطر كمنصة عالمية للابتكار وفعاليات الأعمال والحلول السياحية القائمة على التكنولوجيا. ومن خلال الجمع بين الضيافة عالمية المستوى والمبادرات الرقمية المتقدمة والشراكات الاستراتيجية، تواصل Visit Qatar تعزيز الرابط بين السياحة والابتكار والتنويع الاقتصادي، مع ترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للفعاليات الدولية والتجارب التي تركز على المستقبل.

