غالبية قوية من المشاركين في الإمارات متحمسة لتلقي العملات الرقمية كهدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة ، أصدرت Visa اليوم بيانات استطلاع جديدة تكشف عن تأثير الذكاء الاصطناعي على أنشطة التسوق والتحول في سلوك الإنفاق لدى المستهلكين في دولة الإمارات.

وفي تعليقها على هذه النتائج، قالت سليمة غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الإمارات:

تُظهر البيانات تحولاً لافتاً في أنماط الإنفاق، حيث يتبنى المستهلكون الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة. اليوم، يستخدم 80% من المتسوقين في الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق الخاصة بهم، بدءاً من اكتشاف المنتجات عبر حلول ذكية، وصولاً إلى اعتماد العملات الرقمية كخيار هدية مشروع. نحن أمام إعادة تصور جوهرية لمفهوم التسوق، يقودها مفهوم التجارة الإلكترونية عبر الوكلاء."

الذكاء الاصطناعي أصبح الرفيق الأول للتسوق

كشفت نتائج الاستطلاع أن الذكاء الاصطناعي أصبح الرفيق الأول للتسوق، حيث أظهر المستطلعون اعتماداً متزايداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار المنتجات وتخصيص العروض. وأكدت النتائج أن المتسوقين في الإمارات يتجهون إلى هذه التقنيات لجعل تجربة التسوق أكثر سهولة وكفاءة، مع التركيز على أهمية الشفافية عند دخول هذه الأدوات إلى حياتهم اليومية.

تسارع تبني الذكاء الاصطناعي: استخدم 41% من المتسوقين في الإمارات أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن المنتجات، بينما استخدم 40% الذكاء الاصطناعي لمقارنة الأسعار أو العثور على العروض .

توقعات واضحة للمستهلكين: مع دمج الذكاء الاصطناعي في الروتين اليومي، يضع المتسوقون توقعات واضحة. يعتقد نحو ثلاثة من كل أربعة مشاركين (72%) أن أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على إيجاد أفضل الأسعار، ومع ذلك يفضل 69% التحدث إلى ممثل خدمة عملاء بشري بدلاً من الذكاء الاصطناعي .

التحول نحو العملات الرقمية

تنتقل العملات الرقمية والعملات المستقرة من كونها تجريبية إلى أساسية، خاصة بين المستهلكين الأصغر سناً.

العملات الرقمية هدية الموسم الجديدة: سبعة من كل عشرة مشاركين في الإمارات (70%) متحمسون لتلقي العملات الرقمية كهدية .

ارتفاع توقعات التعامل بالعملات المستقرة والعملات الرقمية: يعتقد نحو واحد من كل خمسة متسوقين في الإمارات (17%) أن العملات المستقرة ستصبح وسيلة الدفع المفضلة خلال السنوات العشر القادمة .

تراجع النقد: يتوقع أكثر من ثلث المشاركين في الإمارات (36%) انخفاض استخدام النقد أو اختفاءه تماماً بحلول عام 2035، بينما تتوقع النسبة نفسها (36%) زيادة استخدام العملات المستقرة .

الثقة والأمان

مع توسع التجارة الرقمية، يتحمل المستهلكون مسؤولية حماية أنفسهم من الاحتيال، ويبقون في حالة يقظة لحماية أحبائهم من أي محاولات خداع.

المتسوقون أكثر قلقاً بشأن تعرض أسرهم للاحتيال: 71% من المستهلكين في الإمارات قلقون من احتمال تعرض أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم لعملية احتيال عبر الإنترنت هذا الموسم، و53% واجهوا عملية احتيال خلال العام الماضي، سواء بشكل شخصي أو عبر شخص يعرفونه .

الأمان أولوية قصوى: الأمان هو الاعتبار الأكبر عند اختيار وسيلة الدفع، حيث وصفه 81% من المشاركين بأنه "مهم للغاية". أكثر من تسعة من كل عشرة (93%) اتخذوا خطوات استباقية لحماية أنفسهم، مثل تفعيل المصادقة الثنائية أو تغيير كلمات المرور بانتظام .

زخم المحافظ الرقمية

بينما لا تزال البطاقات الفعلية تتصدر من حيث التفضيل والقبول في معظم أماكن التسوق، تنافس المحافظ الرقمية في السرعة والحماية من الاحتيال.

التحول نحو المحافظ الرقمية: يفضل نحو واحد من كل ثلاثة متسوقين في الإمارات (31%) استخدام محافظهم الرقمية. يعتبر 40% أنها الوسيلة الأسرع، بينما يرى نحو واحد من كل ثلاثة (32%) أنها توفر أفضل حماية ضد الاحتيال .

