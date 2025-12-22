الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة هواوي عن شراكة استراتيجية مع VIPKID، الرائدة عالمياً في مجال التعليم الإلكتروني، بهدف تعزيز تجارب التعلّم الرقمي للطلاب في المملكة العربية السعودية. ومن خلال دمج منظومة أجهزة هواوي الذكية الشاملة مع الموارد التعليمية عالية الجودة التي تقدمها VIPKID، تسعى هذه الشراكة إلى بناء بيئة تعليمية أكثر ذكاءً وتخصيصاً للمتعلّمين الصغار في المملكة.



دعم أهداف رؤية 2030

تعكس هذه الشراكة التزام هواوي بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تمكين الجيل القادم بمهارات لغوية أقوى، وآفاق دولية أوسع، وكفاءات رقمية تنافسية على المستوى العالمي. ومن خلال التكامل العميق بين التكنولوجيا والتعليم، تهدف هواوي وVIPKID إلى تحسين نتائج التعلّم ودعم تطوير المواهب المؤهلة لمستقبل رقمي متقدم. كما سيعمل الطرفان على تطوير باقات منتجات وخدمات مخصصة لعملاء هواوي وVIPKID .



بهذه المناسبة، قال السيد ويليام هو، المدير التنفيذي للعمليات وتنمية المنظومة البيئية في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمثل هذه الشراكة خطوة أساسية في مهمة هواوي لدعم تطوير المواهب في المملكة عبر التكنولوجيا المبتكرة والمتاحة للجميع. ومن خلال الجمع بين منظومة هواوي الذكية والمحتوى التعليمي الموثوق من VIPKID، نسعى لتقديم تجربة تعلّم أكثر ثراءً وتخصيصاً تساعد الأطفال على بناء كفاءات عالمية وتعزز جاهزيتهم للمستقبل". وأضاف: "نؤكد التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة عبر تمكين الجيل الجديد بأدوات رقمية متقدمة."



من جانبه، قال السيد ديفيد وو، رئيس الأعمال العالمية في VIPKID : "نحن فخورون بالتعاون مع هواوي لتقديم فرص تعّلم مبتكرة وشخصية للطلاب في المملكة العربية السعودية. تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بقوة التكنولوجيا في تحويل التعليم ورعاية الجيل القادم من المتعّلمين ذوي الفكر العالمي. ونتطلع معاً إلى خلق تجارب تعليمية رقمية ذات أثر ملموس للأطفال في أنحاء المملكة."



من خلال هذا التعاون، تسعى هواوي وVIPKID إلى دمج التكنولوجيا الذكية مع التعليم الإلكتروني العالمي المستوى لدعم منظومة التعلّم الرقمي المتنامية في المملكة، والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية عالميا لشباب السعودية.

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تُعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين رائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، حيث تقدم مجموعة شاملة من المنتجات تشمل الهواتف الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، الأجهزة اللوحية، الحواسيب الشخصية، الأجهزة الصوتية، والخدمات السحابية. وانطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي الشامل، تلتزم هواوي بتقديم أحدث التقنيات التي تثري أنماط الحياة الرقمية للمستهلكين وتدعم أهداف التحول الرقمي الوطني. ومع تركيزها على الابتكار وسهولة الوصول والتصميم الموجه للمستخدم، تواصل هواوي تمكين الأفراد والمجتمعات في المملكة العربية السعودية وخارجها.

نبذة عن VIPKID

تُعد VIPKID منصة تعليم إلكتروني عالمية مكرسة لتقديم تجارب تعليمية عالية الجودة وتفاعلية للطلاب حول العالم. ومن خلال نموذجها المبتكر للتعلم الرقمي، تربط VIPKID المتعلمين بمعلمين معتمدين، وتوفر محتوىً تعليمياً مشوقاً يهدف إلى تعزيز الكفاءة اللغوية، وبناء الوعي العالمي، ودعم النجاح الأكاديمي. ومع خدمة ملايين الطلاب في عدة دول، تواصل VIPKID إعادة تعريف مستقبل التعليم الإلكتروني عبر حلول تعليمية شخصية مدعومة بالتكنولوجيا.

-انتهى-

