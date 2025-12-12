أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – عزّزت وكالة الفيديو الإخبارية للجنوب العالمي Viory، حضورها في قمة بريدج بأبوظبي من خلال إبرام خمس مذكرات تعاون جديدة مع مؤسسات إعلامية رائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشملت الاتفاقيات كلًّا من: جمعية الصحفيين الإماراتية (UAEJA)، وبث الإعلام الإفريقي (BMA)، ومؤسسة "Label Media Plus" السنغالية، وهيئة خدمات الإعلام العامة في المالديف (PSM)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الغينية (RTG).

معًا، تُنشئ هذه المذكرات الخمس أطرًا للعمل المشترك في تبادل المحتوى، والتعاون بين غرف الأخبار، والتدريب المهني، والدعم التقني، بما يعزز صحافة الفيديو الموثوقة ويرفع حضور القصص الشرق أوسطية والإفريقية عبر الجنوب العالمي. وتعكس الاتفاقيات التزامًا مشتركًا بتعزيز تدفق التقارير الميدانية الدقيقة، وتوسيع فرص تبادل المعرفة بين العاملين في الإعلام.

وقالت المدير العام لViory السيدة زولايهو سيديكوفا، والتي مثّلت الوكالة في جميع مراسم التوقيع: "يحتضن الشرق الأوسط وإفريقيا قصصًا مؤثرة ومشاهد إعلامية سريعة التطور. تفتح هذه الشراكات آفاقًا جديدة للصحفيين للتعاون، وتطوير المهارات، والوصول إلى محتوى موثوق يعكس واقع مناطقنا. إن الزخم الذي شهدته قمة بريدج يبرهن على أن التعاون المثمر يمكن أن يزدهر عندما تتقارب المؤسسات الإعلامية الإقليمية تحت هدف مشترك".

شهدت مراسم التوقيع لحظة مهمة في قمة BRIDGE إذ عززت دور Viory كمنصة للتعاون الإقليمي الأقوى، ودعمت مهمتها في بناء منظومات إعلامية أكثر ترابطًا وقدرة على الصمود.

وتعزّز اتفاقية Viory مع جمعية الصحفيين الإماراتية التطوير المهني، وفرص التغطية المشتركة، وتقديم دعم أوسع للعاملين في قطاع الإعلام داخل الإمارات. أمّا الشراكة مع بث الإعلام الإفريقي (Broadcast Media Africa)، فتعزز التعاون في التغطية الإخبارية الدولية وتبادل المحتوى عبر القارّة. وتوسّع مذكرة التفاهم مع هيئة خدمات الإعلام العامة في المالديف (PSM) التعاون في سرد القصص المالديفية، وتبادل المحتوى، وتدريب فرق غرف الأخبار. ومع هيئة الإذاعة والتلفزيون الغينية (RTG)، ستعمّق فيوري تبادل المحتوى والتعاون التحريري مع إحدى أبرز هيئات البث في غرب إفريقيا. بينما تعزّز الاتفاقية مع "Label Media Plus" التعاون في المحتوى الإخباري والثقافي، والبرامج المشتركة، والتعاون الإعلامي الأوسع عبر شبكة البث الرائدة في السنغال.

وفي الأسابيع التي سبقت القمة، كانت Viory قد بدأت بالفعل في تعزيز زخم توسعها من خلال اتفاقيات جديدة مع هيئة البث الناميبية وإدارة خدمات البث في بوتسوانا، ما أسهم في إنشاء قاعدة قوية للشراكات التي جرى إتمامها في أبوظبي. كما شهدت القمة إطلاق النسخة الأولى من جوائز أخبار الفيديو للجنوب العالمي، وهي احتفال بالصحافة المرئية المتميزة والمبدعين الذين ينقلون قصصًا إقليمية مؤثرة إلى الجمهور العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، وبعد انتهاء الحفل، قام الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الإعلامي الوطني للإمارات ورئيس المجلس الإعلامي الإماراتي، بزيارة جناح فيوري للاطلاع على توسع حضورها وشراكاتها المتنامية في المنطقة.

