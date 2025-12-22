شاركت Vertex Technologies في رعاية الملتقى التوظيفي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى تعريف حديثي التخرج والباحثين عن فرص العمل باحتياجات سوق العمل، وإتاحة أحدث الفرص الوظيفية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز صناعة التعهيد وبناء كوادر رقمية مؤهلة.

وشهد جناح Vertex Technologies خلال فعاليات الملتقى زيارات رفيعة المستوى من ممثلي الجهات المنظمة وعدد من القيادات التنفيذية، بقيادة المهندس محمود صفراطه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وأوضح خلال الزيارة أن الشركة تمتلك خططًا توسعية طموحة، مؤكدًا أن الجهات الحكومية تقدم دعمًا مستمرًا للشركة، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك بما يضمن تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة، قائلًا:

«نحن متحمسون جدًا لهذه الخطط، ونعتبر أنفسنا شركاء حقيقيين في تنفيذها».

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور هاني أسامة، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أن التوقعات تشير إلى استفادة أكثر من 500 خريج خلال الفترة المقبلة، عبر فرص في مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية، موجّهًا الشكر إلى المهندس محمود صفراطه على دعمه المستمر وجهوده الفعالة في إنجاح المبادرات المشتركة.

كما نظّمت Vertex Technologies مجموعة من ورش العمل التفاعلية حول متطلبات سوق العمل والمهارات اللازمة لبناء مسار مهني ناجح بقيادة نخبة من الخبراء والمتخصصين من الشركة محليًا ودوليًا.

تعتمد Vertex Technologies على شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية رائدة، ما يمكّنها من تقديم حلول تقنية متكاملة تشمل تطوير الويب، وتصميم واجهات وتجارب المستخدم (UI/UX)، وحلول الأنظمة الرقمية، والاستشارات التقنية، وخدمات البنية التحتية والدعم الفني، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية، والمساهمة في دعم مستهدفات الدولة إلى مضاعفة أعداد العاملين وزيادة الصادرات الرقمية في مجال التعهيد.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في الملتقى تأتي دعمًا لرؤية الدولة لبناء كوادر رقمية مؤهلة، ونشر ثقافة الابتكار، وتمكين الشباب من اكتساب الخبرات العملية في مجالات التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، متماشية مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط التعليم الرقمي بمتطلبات سوق العمل واحتياجات قطاعات الإنتاج، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات.

