مومباي، الهند- أعلنت شركة Vedanta Limited، ومقرها الهند (رقمها في بورصة بومباي: 500295 ورمزها في بورصة الهند الوطنية: VEDL)، الرائدة عالميًا في إنتاج المعادن والنفط والغاز والمعادن الأساسية والطاقة والتكنولوجيا، عن نتائجها للربع الثالث وللتسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إذ سجّلت الشركة أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها بقيمة 5.2 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما قد أعلنت الشركة عن تسجيل أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، إذ بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بتوسّع هوامش الربح بمقدار 629 نقطة أساس لتصل إلى 41%*، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد حسم الضريبة بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 0.9 مليار دولار أمريكي.

تحسّنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Vedanta لتصل إلى 1.23 مرة بعد أن كانت 1.40 مرة، في ظل تحقيق عوائد قوية مزدوجة الرقم على رأس المال المستثمر (ROCE) بنسبة 27%، بارتفاع قدره 296 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ضخّت الشركة استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في مشروعات رأسمالية لدعم النمو في غضون الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026. أما في هذا الربع، فقد سجّل قطاع الألومنيوم أعلى معدل إنتاج ربع سنوي له على الإطلاق، إذ بلغ 620 ألف طن، بزيادة قدرها 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع معدل إنتاج الألومينا إلى مستوى قياسي بلغ 794 ألف طن، محققًا زيادة بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أضف إلى ذلك أنَّ Zinc India قد سجلت أعلى معدل إنتاج ربع سنوي في تاريخها من المعادن المستخرجة في الربع الثالث، حيث بلغ 276 ألف طن، بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب معدل إنتاج المعادن المكررة الذي بلغ 270 ألف طن، مسجلاً زيادة بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما قد حققت Zinc India أدنى تكلفة إنتاج في الربع الثالث في غضون السنوات الخمس الماضية حيث بلغت 940 دولارًا للطن، بانخفاض قدره 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حققت الشركة إنجازًا مهمًا بحصولها على موافقة المحكمة الوطنية لقانون الشركات (NCLT) بشأن خطة الانقسام المقترحة، وهي خطوة رئيسية نحو تحقيق القيمة على المدى الطويل.

صرح السيد Ajay Goel، المدير المالي لشركة Vedanta، قائلاً: "لقد كان هذا الربع المالي استثنائيًا لشركة Vedanta. ثم إنَّ تأكيد تصنيفنا الائتماني AA الصادر عن وكالتي CRISIL وICRA عقب قرار الانقسام الصادر عن المحكمة الوطنية لقانون الشركات (NCLT)، إلى جانب تحسين التوقعات المستقبلية لتصنيف VRL الائتماني من مستقر إلى إيجابي على يد S&P وMoody’s وFitch Ratings، يعكس ثقة السوق في مسيرة نمو Vedanta. وأود أن أشير إلى أننا على أعتاب مرحلة شائقة من النمو وتحقيق القيمة، إذ نعمل على ضمان تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة."

سجّلت شركة Vedanta عائد إجمالي للمساهمين (TSR) يقارب 30% في هذا الربع، متفوقة بذلك على مؤشر الأسهم القياسي الهندي، Nifty، بمقدار 5 مرات، وعلى مؤشر Nifty Metal بمقدار 2.7 مرة، حيث سجل السهم مرارًا وتكرارًا أعلى مستوياته على الإطلاق. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت شركة Vedanta عائدًا إجماليًا للمساهمين (TSR) بنسبة 428%، مدعومًا بعائد توزيعات أرباح تراكمي بلغ 73.5%.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهات الاتصال

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع:

Sonal Choithani،

الرئيس التنفيذي لقسم شؤون العلامة التجارية والاتصالات في شركة Vedanta

Sonal.Choithani@vedanta.co.in

-انتهى-

#بياناتشركات