القاهرة: أعلنت شركة الكازار للتطوير العمراني عن إطلاق أحدث مشروعاتها السكنية VÉA في التجمع السادس، أحد أكثر المناطق الواعدة بالقاهرة الجديدة، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 20 مليار جنيه مصري، وذلك على مساحة تبلغ 100 فدان باجمالى 400 وحدة، ما يعزز الإحساس بالخصوصية ويمنح السكان تجربة سكنية متكاملة. وقد تم تنفيذ نحو 70% من الأعمال الإنشائية فى VÉA بما يعكس التزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة والتسليم المبكر فى 2028 لتعزيز ثقة العملاء.

يضم مشروع VÉA وحدات متنوعة تشمل فيلات مستقلة، وتاون هاوس، وفيلات إدارية خاصة، تم تصميمها بعناية لتلبي احتياجات أنماط الحياة المختلفة. ويتميز المشروع بانخفاض الكثافة البنائية، حيث لا تتجاوز نسبة المباني 14% من إجمالي المساحة، مقابل مساحات خضراء واسعة ومسطحات مائية تعزز الشعور بالراحة والخصوصية، وفق مخطط مميز صممه المعماري رائف فهمي. ويعكس المشروع رؤية شركة الكازار في تقديم مفهوم متكامل للحياة، من خلال مجموعة شاملة من الخدمات والمرافق، تشمل ناديًا اجتماعيًا (Clubhouse)، وحدائق ومساحات مفتوحة، ومركز لياقة بدنية خارجي (Outdoor Fit Hub). كما يتيح المشروع نظم سداد مرنة تبدأ بمقدم 5% وفترات تقسيط تمتد حتى 10 سنوات.

في هذا الصدد قال نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكازار للتطوير العمراني: «حرصنا في مشروع VÉA على تحقيق توازن مدروس بين التصميم الذكي وكفاءة التنفيذ، ولقد تم إنجاز نحو 70% من الأعمال الإنشائية للمشروع حتى الآن، بما يعكس التزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة ويعزز ثقة العملاء ليتم التسليم المبكر للمراحل الاولية فى 2028".

جدير بالذكر أن شركة الكازار للتطوير العمراني تُعد من الشركات الرائدة في تقديم مفاهيم مبتكرة للمجتمعات السكنية والسياحية في مصر، حيث تتميز مشروعاتها بالجمع بين التصميم الذكي، والرفاهية المتكاملة، والاستدامة البيئية، وتسعى الكازار من خلال مشروع VÉA إلى ترسيخ مكانتها كمطور رائد يساهم بشكل فعال في دعم مستهدفات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة.

