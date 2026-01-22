أعلنت شركة Valero Developments عن تغييرات جديدة في هيكلها الإداري، تتضمن تولي المهندس محمد سامي -الشريك المؤسس- منصب الرئيس التنفيذي للشركة، ويتولى المهندس أحمد عبد السلام منصب عضو مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي للتطوير والاستراتيجية، في خطوة تستهدف من خلالها تعزيز النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الصاعدة في قطاع التطوير العقاري.

وأكدت الشركة أن التغييرات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة تواكب توسعاتها وتعزز من قدرتها على خلق قيمة مضافة في السوق العقاري المصري، وهو ما يأتي بالتزامن مع استمرار الشركة في تطوير مشروعاتها القائمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة بالتوازي مع دراسة فرص توسعية جديدة تلبي تطلعات عملاء الشركة وتضمن أفضل استفادة من المناخ الاستثماري القوي الذي يشهده السوق المصري حاليًا.

من جانبه قال المهندس أحمد عبد السلام، عضو مجلس إدارة Valero Developments والرئيس التنفيذي للتطوير والاستراتيجية:"أتشرف بتولي هذا المنصب الحيوي بالشركة، ومؤمن بأن حجم المسئولية الجديد يتطلب قيادة الخطط التطويرية للشركة وإدارة محفظة مشروعاتها، بجانب تطوير المنتجات العقارية التي نقدمها لعملائنا، مع دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة المدى".

وأكد المهندس محمد سامي، الرئيس التنفيذي لـ Valero Developments ، أن توليه هذا المنصب يأتي في توقيت محوري من عمر الشركة، قائلًا: «كوني شريكًا مؤسسًا في فاليرو، فإن تحملي لمسئولية الرئيس التنفيذي يمثل امتدادًا طبيعيًا لرؤية شاركتُ في بنائها منذ البداية، ومسئولية كبيرة نعمل من خلالها على الانتقال بالشركة إلى مرحلة جديدة من النمو المؤسسي والتوسع المدروس».

وأضاف:«تمتلك شركة Valero Developments- فاليرو اليوم رؤية واضحة وطموحًا مدروسًا يؤهلها لتكون ضمن الأسماء المؤثرة في سوق التطوير العقاري خلال السنوات المقبلة، وسنركز خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة التنفيذ بمشروعاتنا القائمة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة العمل الداخلية بما يدعم استدامة النمو ويعزز من قدرتنا على تقديم قيمة حقيقية ومستمرة لعملائنا في السوق العقاري المصري».

وتتضمن محفظة مشروعات شركة Valero Developments مشروع " CITALIA" وهو عبارة عن كومباوند سكني متكامل يقع في أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في مدينة العبور الجديدة، وعلى مساحة 13 فدان ، ويضم المشروع وحدات سكنية بمساحات متنوعة بالإضافة لجزء تجاري يخدم عملاء المشروع والعملاء بمدينة العبور الجديدة، ومن المقرر بدء تسليم المشروع خلال 3 سنوات ونصف من موعد طرحه في مايو الماضي.

كما تمتلك الشركة مشروع CIRCLE 9 MALL بمدينة العبور، والذي تم انهاء 100% من الأعمال الخرسانية منه بالكامل، مما يعزز من خطة الشركة لبدء تسليم المشروع قبل موعده المحدد مع العملاء، وهو أول مول تجاري طبي في الحي الترفيهي بمدينة العبور ويقع أمام كومباوند دار مصر في مدينة العبور، ويجمع المول بين الخدمات التجارية والطبية في تصميم عصري متكامل.

كما نجحت الشركة في انهاء أعمال الحفر بشروع White mall ، حيث تم بدء الانشاءات بقوة في المشروع، وهو عبارة عن مشروع طبي ترفيهي يقع على مساحة 2500 متر مربع، وتبلغ نسبة المباني 50% من مساحة المشروع، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين متكررين، وتم تخصيص الأرضي المنخفض والأرضي للنشاط التجاري، والدور الأول والثانى للنشاط الطبي.

وأكدت Valero Developments ثقتها في الفريق التنفيذي الجديد للشركة ودورهم في قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة وفعالية، بما يساهم في دعم مكانة الشركة وترسيخ حضورها في السوق المصري كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التطوير العقاري، واستمرارها في تقديم مشروعات تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث المعايير العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات